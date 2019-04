Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c376855-a624-4b5c-b9a3-8bd6a2f1d477","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor egy nagy divatcéggel is leszerződött még januárban, így a Honor 20-ból és a Honor 20 Próból lesz egy speciális változat is.","shortLead":"A Honor egy nagy divatcéggel is leszerződött még januárban, így a Honor 20-ból és a Honor 20 Próból lesz egy speciális...","id":"20190425_honor_honor_20_honor_20_pro_okostelefon_moschino_divatmarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c376855-a624-4b5c-b9a3-8bd6a2f1d477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7636d768-87d9-4c45-8999-d6eaa377947e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_honor_honor_20_honor_20_pro_okostelefon_moschino_divatmarka","timestamp":"2019. április. 25. 19:33","title":"Újabb meglepetés: speciális változat is készül majd a Honor 20-ból és a Honor 20 Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően idegenben 3-0-ra múlta felül a másodosztályú Soroksárt az elődöntő szerdai visszavágóján.","shortLead":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően...","id":"20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c242db-0cd3-4e7e-8917-925b98cf9b83","keywords":null,"link":"/sport/20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","timestamp":"2019. április. 24. 17:33","title":"A Honvéd és a Vidi vívja a kupadöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég egy sajtótájékoztatón beszélt arról a Sony, hogy mikor indítják útnak az évek óta várt PlayStation 5-öt. Pontosabba, hogy mikor nem.","shortLead":"Nemrég egy sajtótájékoztatón beszélt arról a Sony, hogy mikor indítják útnak az évek óta várt PlayStation 5-öt...","id":"20190426_sony_playstation_5_bemutato_datuma_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40db88ac-9a2d-4c0c-839e-689f6b69c37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_sony_playstation_5_bemutato_datuma_jatekkonzol","timestamp":"2019. április. 26. 13:33","title":"Várja már a PlayStation 5 érkezését? Akkor ennek a hírnek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg újévi fogadalmát szeretné betartani, ennek bizonyítékaként indult el a podcastja.","shortLead":"Mark Zuckerberg újévi fogadalmát szeretné betartani, ennek bizonyítékaként indult el a podcastja.","id":"20190424_podcast_mark_zuckerberg_facebook_tech_and_society_with_mark_zuckerberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205b7471-897c-45f5-b1ef-ecae91b18649","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_podcast_mark_zuckerberg_facebook_tech_and_society_with_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. április. 24. 19:33","title":"Podcastot indított Mark Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb történelmi jelentőségű felvételt tett közzé a NASA, amelyen meghallgatható, milyen a szeizmikus tevékenység a Marson. ","shortLead":"Újabb történelmi jelentőségű felvételt tett közzé a NASA, amelyen meghallgatható, milyen a szeizmikus tevékenység...","id":"20190425_insight_urszonda_marsrenges_hang_szeizmikus_tevekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dff25d-6972-4152-833a-4129c59114a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_insight_urszonda_marsrenges_hang_szeizmikus_tevekenyseg","timestamp":"2019. április. 25. 09:33","title":"Kíváncsi, milyen hangja van a Mars-rengésnek? Itt meghallgathatja, érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész kampánya hivatalosan is. Bejelentették a szereplőgárdát, vannak visszatérő nevek.","shortLead":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész...","id":"20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa20d8c-723b-4855-98da-2040acb38f91","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2019. április. 25. 15:36","title":"Hivatalosan is Rami Malek lesz a következő James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kamerás verzióról van szó, de aki nem elég óvatos, belefuthat pár kellemetlen képsorba, a kópiák ugyanis egyre több helyen bukkannak fel. ","shortLead":"Kamerás verzióról van szó, de aki nem elég óvatos, belefuthat pár kellemetlen képsorba, a kópiák ugyanis egyre több...","id":"20190425_bosszuallok_vegjatek_kameras_verzio_kina_torrent_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa886d1-6a1e-494c-b0b4-d7d6d7afab76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_bosszuallok_vegjatek_kameras_verzio_kina_torrent_letoltes","timestamp":"2019. április. 25. 10:33","title":"Máris felkerült a netre a Bosszúállók: Végjáték, pedig sok helyen még be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feaee69-4716-48a5-a484-99f39e2c95fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt is megoldottuk, így osztotta meg az esetet Facebook-oldalán.","shortLead":"Ezt is megoldottuk, így osztotta meg az esetet Facebook-oldalán.","id":"20190424_Defektet_kapott_Gyurcsany_de_megjavitotta_es_ezt_le_is_fotozta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2feaee69-4716-48a5-a484-99f39e2c95fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0f19d5-9b1d-4d0c-8c68-55f7e96ca4d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Defektet_kapott_Gyurcsany_de_megjavitotta_es_ezt_le_is_fotozta","timestamp":"2019. április. 24. 19:25","title":"Defektet kapott Gyurcsány, de megjavította, és ezt le is fotózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]