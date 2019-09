Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 3107-es úton történt, a biciklis a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A baleset a 3107-es úton történt, a biciklis a helyszínen életét vesztette.","id":"20190907_Kocsi_sodort_el_egy_kerekparost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce4eaf3-a161-4067-8b92-59504ef52215","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Kocsi_sodort_el_egy_kerekparost","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:33","title":"Kocsi sodort el egy kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar október 4-én San Franciscóban, október 5-én pedig Los Angelesben, a legendás Whisky a Go Góban lép fel.\r

