"Szükségtelen politikai vitákra" hivatkozva fújta le a sportcsarnokos-parkolóházas tervet az önkormányzat. Lefújták a Szent János Kórház mellé tervezett sportcsarnok tervezését 2019. augusztus. 29. 21:57 Nagy siker lett a Beyond Meat első tesztnapja a KFC-ben. Órákat kell sorban állni a műhúsos ételt áruló KFC-nél 2019. augusztus. 28. 11:37 A Jobbik korábban már többször kezdeményezte, hogy ilyen módon büntessék a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményeket. Toroczkaiék kémiai kasztrálással büntetnének 2019. augusztus. 29. 15:50 A munkálatokban összesen ezren vettek részt.","shortLead":"De ez még nem az egész. A munkálatokban összesen ezren vettek részt. Hableány-baleset: eddig 665 millió forintot költöttek mentésre, kutatásra 2019. augusztus. 30. 05:30 Mellettük még hat civil ellen is bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása miatt. Tucatnyi korrupt pénzügyőr ellen emeltek vádat 2019. augusztus. 29. 10:49 Szerdán nyit a SZIN.



","shortLead":"12 zenei helyszín, több mint 200 produkció, nemzetközi sztárok, diákbarát árak. Szerdán nyit a SZIN.



","id":"20190828_Indul_az_orszag_legnagyobb_nyarzaro_bulija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b3e3499-f95b-4573-803d-2cb5b9f90edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235d751c-5733-4b8f-83cb-65452a1233ed","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_Indul_az_orszag_legnagyobb_nyarzaro_bulija","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:39","title":"Indul az ország legnagyobb nyárzáró bulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24aa9755-7d3c-485b-9833-144050f9ea3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CamScanner egy méltán népszerű androidos app. Talán épp ezért nézték ki maguknak az ismeretlen támadók, és írtak bele titokban ártalmas kódokat.","shortLead":"A CamScanner egy méltán népszerű androidos app. Talán épp ezért nézték ki maguknak az ismeretlen támadók, és írtak bele...","id":"20190829_androidos_alkalmazas_malware_camscanner_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24aa9755-7d3c-485b-9833-144050f9ea3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6b779b-7ece-4568-9b2a-ef7fa145f47c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_androidos_alkalmazas_malware_camscanner_virus","timestamp":"2019. augusztus. 29. 08:03","title":"Vírust találtak a 100 milliószor letöltött androidos alkalmazásban, törölje a CamScannert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint mostanra kiélezettnek tűnik a verseny a két esélyes főpolgármester-jelölt között.","shortLead":"A 24.hu szerint mostanra kiélezettnek tűnik a verseny a két esélyes főpolgármester-jelölt között.","id":"20190830_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9a7dd5-0c08-4d3b-a943-cefa1e79ffd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_2019","timestamp":"2019. augusztus. 30. 07:25","title":"Elolvadt Tarlós előnye a Fideszhez képest, szoros verseny lesz Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]