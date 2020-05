Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","shortLead":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","id":"20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d09697-4429-4a3a-8e6c-67d7a269daf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","timestamp":"2020. május. 12. 15:53","title":"Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az Opus megveszi a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t az E.On-tól, de ehhez előbb függetleníteni kell a cég üzemirányítási rendszerét.","shortLead":"Az Opus megveszi a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t az E.On-tól, de ehhez előbb függetleníteni kell a cég üzemirányítási...","id":"20200512_600_millio_forintba_kerul_levalasztani_Meszarosek_aramhalozati_szerzemenyet_az_EOnrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e0f511-5893-49a0-8a04-8240b3553fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_600_millio_forintba_kerul_levalasztani_Meszarosek_aramhalozati_szerzemenyet_az_EOnrol","timestamp":"2020. május. 12. 07:00","title":"600 millió forintba kerül leválasztani Mészárosék áramhálózati szerzeményét az E.On-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizennégy órás dokumentumfilmben mutatja be a filmtörténet női rendezőit Mark Cousins észak-írországi filmtörténész, dokumentumfilmrendező. Magyar alkotók is helyet kaptak a több részletben bemutatandó filmben. ","shortLead":"Tizennégy órás dokumentumfilmben mutatja be a filmtörténet női rendezőit Mark Cousins észak-írországi filmtörténész...","id":"20200511_Maratoni_hosszusagu_dokumentumfilm_tiszteleg_a_noi_rendezok_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bbc5c7-d73d-45b1-87f8-b20029d4a0ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Maratoni_hosszusagu_dokumentumfilm_tiszteleg_a_noi_rendezok_elott","timestamp":"2020. május. 11. 12:16","title":"Maratoni hosszúságú dokumentumfilm tiszteleg a női rendezők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa50d-6d5a-4ea3-b9d3-cae5c30dfe87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Európában legalább foglalkoznak a kérdéssel az olaj- és földgázipari cégek, addig egy kutatócsoport szerint az Egyesült Államok tucatnyi iparági szereplője még csak vállalásokat sem tesz.","shortLead":"Míg Európában legalább foglalkoznak a kérdéssel az olaj- és földgázipari cégek, addig egy kutatócsoport szerint...","id":"20200512_klimacelok_olajvallalatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa50d-6d5a-4ea3-b9d3-cae5c30dfe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711761e2-c8ce-4660-b98c-c9de94eb33d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_klimacelok_olajvallalatok","timestamp":"2020. május. 12. 15:19","title":"Hiába a vállalások, messze vannak még az olajvállalatok a klímacéljaiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lengyel kormány élénkebben, a magyar kormány visszafogottabban reagált a német alkotmánybíróság döntésére, amely közvetve ellentmondott az Európai Unió Bíróságának.","shortLead":"A lengyel kormány élénkebben, a magyar kormány visszafogottabban reagált a német alkotmánybíróság döntésére, amely...","id":"20200511_szemle_hetfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ec5395-1756-43cc-98a8-227d9d1e42a1","keywords":null,"link":"/360/20200511_szemle_hetfo","timestamp":"2020. május. 11. 07:30","title":"Egyre nagyobb hullámokat vet az uniós jog elsőbbségét megkérdőjelező német döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","shortLead":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","id":"20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14900050-5684-4757-9151-d000d2a9fdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","timestamp":"2020. május. 12. 10:54","title":"Harminckét évvel ezelőtti homofób gyilkosság gyanúsítottját tartóztatták le Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532e206f-811d-406a-bf7a-7167f720518c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista Tóth Bertalan hiába vár a válaszra.","shortLead":"A szocialista Tóth Bertalan hiába vár a válaszra.","id":"20200510_Harom_hete_nem_mondjak_meg_hany_beteget_kuldtek_haza_a_korhazakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=532e206f-811d-406a-bf7a-7167f720518c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ef6423-5345-47bc-aea6-02d6e3f3ed28","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Harom_hete_nem_mondjak_meg_hany_beteget_kuldtek_haza_a_korhazakbol","timestamp":"2020. május. 10. 21:56","title":"Három hete nem mondják meg, hány beteget küldtek haza a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab363b-ed5b-4ad8-983b-26c6def641fb","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Kevés lendületesebb és ívesebb karrier futott az elmúlt években a hazai könnyűzenei színtéren, mint Krúbié. A magyar rapkulissza különösen sikeres figurájának új albuma, az Ösztönlény éppen akkor jelent meg, amikor a hirtelen véget érő telt házas bulikat felváltotta a hallgatás ideje. ","shortLead":"Kevés lendületesebb és ívesebb karrier futott az elmúlt években a hazai könnyűzenei színtéren, mint Krúbié. A magyar...","id":"202019__krubi_rapper__osztonlenysegrol_kibe_szolasrol__turelmi_zona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ab363b-ed5b-4ad8-983b-26c6def641fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9d96a7-19c7-4873-9867-43e0bdda2139","keywords":null,"link":"/360/202019__krubi_rapper__osztonlenysegrol_kibe_szolasrol__turelmi_zona","timestamp":"2020. május. 11. 11:00","title":"Krúbi: A szabadság sok szempontból jó, persze néha ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]