Egy II. kerületi, háromszintes házba költözhetett be a közelmúltban Rogán Antal – írja a 444.hu. A portál egyik olvasója arról számolt be, hogy gyakran látható a háznál a propagandaminiszter, szolgálati autói (egy Skoda Suberb és egy Multivan) is rendszeresen az épület garázsában állnak. A 444.hu azt írta, hogy Rogán szolgálati kisbusza hétfőn fél 9 előtt pár perccel meg is jelent az épületnél, amely előtt egy biztonsági őr is áll. A postaládán név viszont nincs, csak a cím.

Tulajdoni lapja szerint az ingatlan utolsó tulajdonosa, a Vabeko Kft. 2014-ben vette meg a félbehagyott épülettel együtt a telket. A szénhidrogén-szállítással foglalkozó, Bernula János vezette családi vállalkozás az utóbbi években többször dolgozott együtt a Mészáros és Mészáros Kft.-vel. A lap szerint öt olyan keretmegállapodást is kötöttek 2018 júniusa óta az állami közműholding, a Nemzeti Közművek leányvállalataival, amik bőségesen biztosítanak munkát.

A 444.hu megkérdezte a céget, hogy Rogán Antal bérli-e az ingatlant vagy megvásárolta, foglalkoznak-e más ingatlanokkal, hány ingatlanuk van a piacon, mikor készült el az épület. A Miniszterelnöki Kabinetirodánál is érdeklődtek, hogy Rogán Antal bérli vagy megvásárolta az ingatlant, mennyi bérleti díjat fizet, vagy mennyiért vette meg azt. Eddig sehonnan nem kaptak választ a kérdéseikre.

Rogán Antal családjával tavaly költözött el a Pasa Parkból a Valton Security kisebbségi tulajdonosának, Bessenyei Istvánnak Felhő utcai házába. Rogánék azóta elváltak, a miniszter elköltözött, de nem ment vissza a Pasa Parkba, azt ugyanis eladta.