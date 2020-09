Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszázmillió forinttal nő a módosított szerződés szerint a Biodóm építésének költsége.","shortLead":"Kétszázmillió forinttal nő a módosított szerződés szerint a Biodóm építésének költsége.","id":"20200909_biodom_budapest_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192b7475-ff7d-4fa1-a570-ac5da460919e","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_biodom_budapest_dragulas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:31","title":"Újra drágul a Biodóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","shortLead":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","id":"20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f7853-e24e-4451-9dbb-07c28955a592","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:51","title":"Még egy vakcinagyártóval leszerződött az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A focistának „komoly céljai vannak”, jelenleg az MTK-val edz, csapata azonban nincsen.","shortLead":"A focistának „komoly céljai vannak”, jelenleg az MTK-val edz, csapata azonban nincsen.","id":"20200909_dzsudzsak_balazs_felkeszules_shane_tusup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c332d828-e787-469e-a1fa-043230db0a57","keywords":null,"link":"/sport/20200909_dzsudzsak_balazs_felkeszules_shane_tusup","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:31","title":"Shane Tusuppal készül Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista szerint az Index ügye a kormánynak jött rosszul, a hírhedt budai lakásbérlését máshogy nem lehetett volna megoldani, és ha leülne Tóta W. Árpáddal beszélgetni, nem egy anyázással nyitná a diskurzust.","shortLead":"A publicista szerint az Index ügye a kormánynak jött rosszul, a hírhedt budai lakásbérlését máshogy nem lehetett volna...","id":"20200910_bayer_zsolt_budai_var_lakas_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dd153e-3571-4f52-b7d8-ae2d94f2bedf","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_bayer_zsolt_budai_var_lakas_orban","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:22","title":"Bayer Zsolt: Nehogy már nekem az Orbán Viktor intézi a vári lakást, mert mindjárt felzokogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca0e785-4fb1-4865-922c-038c0a86e893","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Diplomát nem, csak exkluzív ismereteket meg esetleg priuszt lehetett szerezni a kádári idők magánegyetemén, ahol besúgók is „hallgatók” voltak.","shortLead":"Diplomát nem, csak exkluzív ismereteket meg esetleg priuszt lehetett szerezni a kádári idők magánegyetemén, ahol...","id":"20200910_80as_evek_repulo_egyetem_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ca0e785-4fb1-4865-922c-038c0a86e893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7d89b3-befc-48c0-a614-4c9b65125e2b","keywords":null,"link":"/360/20200910_80as_evek_repulo_egyetem_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 10. 17:00","title":"Vissza a 80-as évekbe: A repülő egyetem lenne a minta a szabad színiegyetemhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, ez harmada az előző évinek. ","shortLead":"Igaz, ez harmada az előző évinek. ","id":"20200910_A_koronavirus_ellenere_is_106_milliard_forint_lett_a_bankok_profitja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb6d7f8-8e01-46c9-9e1f-27f79bbab019","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_A_koronavirus_ellenere_is_106_milliard_forint_lett_a_bankok_profitja","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:37","title":"A koronavírus ellenére is 106 milliárd forint lett a bankok profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Racing Pointból átalakuló csapatban Sergio Perez helyét foglalja el a négyszeres világbajnok német pilóta.","shortLead":"A Racing Pointból átalakuló csapatban Sergio Perez helyét foglalja el a négyszeres világbajnok német pilóta.","id":"20200910_sebastian_vettel_aston_martin_f1_sergio_perez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0be1807-e7a2-497c-9813-1636d3c888d6","keywords":null,"link":"/sport/20200910_sebastian_vettel_aston_martin_f1_sergio_perez","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:44","title":"Vettel az Aston Martinnál folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","shortLead":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","id":"20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b707918-ca71-4c17-a21b-293f1806eba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:03","title":"Vigyázzon, windowsos témákkal is lehet már jelszavakat lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]