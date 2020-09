Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cf451dd-98a0-49e4-afe5-4eac8c83e959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gloviczki Zoltán szeptember 1-jétől már az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. ","shortLead":"Gloviczki Zoltán szeptember 1-jétől már az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. ","id":"20200911_tavozott_gloviczki_az_oktatasi_hivatal_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf451dd-98a0-49e4-afe5-4eac8c83e959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e0437f-5984-476e-a541-296049319238","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_tavozott_gloviczki_az_oktatasi_hivatal_vezetoje","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:15","title":"Távozott posztjáról az Oktatási Hivatal vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a7dff6-14fc-415e-ad03-e573b57c1865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyetem rektora tartózkodott az állásfoglalástól, de egy sor oktató azért elmondta a véleményét. ","shortLead":"Az egyetem rektora tartózkodott az állásfoglalástól, de egy sor oktató azért elmondta a véleményét. ","id":"20200910_Budapesti_Metropolitan_Egyetem_szolidaritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4a7dff6-14fc-415e-ad03-e573b57c1865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d63acdc-bf2d-4dd8-8091-ab92ac074d63","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Budapesti_Metropolitan_Egyetem_szolidaritas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:53","title":"A Budapesti Metropolitan Egyetem több tanára is szolidaritásáról biztosítja az SZFE-s hallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több amerikai korlátozás is életbe lép szeptember 15-én, és bár a Huawei titkon még reméli, hogy előbb-utóbb oldanak ezeken (ezért egyébként több amerikai vállalat is lobbizik), reálisan nézve már nem látja túl rózsásnak Android nélküli jövőjét – értesült a Digitimes.","shortLead":"Több amerikai korlátozás is életbe lép szeptember 15-én, és bár a Huawei titkon még reméli, hogy előbb-utóbb oldanak...","id":"20200911_huawei_beszallitok_megrendelesek_mate_40_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6694b140-536a-4b72-8ab5-817034a1a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_huawei_beszallitok_megrendelesek_mate_40_pro","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:33","title":"Újabb sötét felleg úszott a Huawei egére, de a vállalat ígéri, megoldja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6007018-2e23-43e7-a29a-35dd59dc3c04","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Régi és új pszichés helyzetekkel szembesülhetünk a koronavírus újabb hazai fellobbanása után. Belső Nóra pszichiáter írásában javaslatokkal él arra nézve, hogyan készülhetünk fel az újabb lelki megmérettetésre.","shortLead":"Régi és új pszichés helyzetekkel szembesülhetünk a koronavírus újabb hazai fellobbanása után. Belső Nóra pszichiáter...","id":"20200910_A_masodik_hullamnak_ezek_lehetnek_a_lelki_kihivasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6007018-2e23-43e7-a29a-35dd59dc3c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d21972-c65e-4df5-9f80-ab21e1f6b0a1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200910_A_masodik_hullamnak_ezek_lehetnek_a_lelki_kihivasai","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:45","title":"Belső Nóra: A második hullámnak ezek lehetnek a lelki kihívásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"V. Naszályi Márta szerint a kormánypárti publicista egy interjúban beismerte, hogy a hatályos jogszabályokat kijátszva jutott önkormányzati bérlakáshoz.","shortLead":"V. Naszályi Márta szerint a kormánypárti publicista egy interjúban beismerte, hogy a hatályos jogszabályokat kijátszva...","id":"20200911_v_naszalyi_marta_berlakas_bayer_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f3d8e2-dd03-4fcb-9411-b6506eb1cc11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_v_naszalyi_marta_berlakas_bayer_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:38","title":"Kivizsgáltatja Bayer lakásügyét az I. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9afeda-e266-4661-bb6b-94b82bcef668","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már a magyar felületen is a hamarosan eltűnő régi dizájnra figyelmezteti a felhasználókat. A klasszikus megjelenést már csak ideiglenesen lehet visszahozni.","shortLead":"A Facebook már a magyar felületen is a hamarosan eltűnő régi dizájnra figyelmezteti a felhasználókat. A klasszikus...","id":"20200910_uj_facebook_kinezet_dizajn_sotet_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9afeda-e266-4661-bb6b-94b82bcef668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1c2915-4e28-4c6c-a28b-0ce82649f4b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_uj_facebook_kinezet_dizajn_sotet_mod","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:33","title":"Készüljön, eltűnik a régi Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A drasztikus döntés okozott némi felháborodást.","shortLead":"A drasztikus döntés okozott némi felháborodást.","id":"20200911_karacsonyfa_bordeauxj_polgarmester_halott_fak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86feb2d-141b-4c87-b3fa-6060522b409c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_karacsonyfa_bordeauxj_polgarmester_halott_fak","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:58","title":"Nem lesz karácsonyfája Bordeaux-nak, mert az új polgármesternek elege van a halott fákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan szabadalmi tervet készített az Apple, amely alapján a Macekben is megjelenhet az arcazonosításra való Face ID. Sőt, még ennél is többre lehet képes.","shortLead":"Olyan szabadalmi tervet készített az Apple, amely alapján a Macekben is megjelenhet az arcazonosításra való Face ID...","id":"20200911_apple_szamitogep_mac_faceid_arcazonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626b2fa1-8b09-404b-b6cd-6b4035e0028e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_apple_szamitogep_mac_faceid_arcazonositas","timestamp":"2020. szeptember. 11. 17:08","title":"Az Apple a számítógépekbe is beletenné a Face ID-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]