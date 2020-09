Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"231fea96-d214-4397-8ffb-4d051484bda4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a csontjai, de szervei, köztük az orra is viszonylag épen megmaradt annak a barlangi medvének, amely mintegy 39 ezer évvel ezelőtt pusztulhatott el. A Jakutszki Egyetem munkatársai szerint óriási jelentősége van a most feltárt maradványnak. ","shortLead":"Nemcsak a csontjai, de szervei, köztük az orra is viszonylag épen megmaradt annak a barlangi medvének, amely mintegy 39...","id":"20200914_Meg_a_belso_szervei_is_megvannak_annak_a_39_ezer_eves_barlangi_medvenek_amit_Sziberiaban_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231fea96-d214-4397-8ffb-4d051484bda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63c68ef-1e65-40c0-877b-6e0da235b543","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Meg_a_belso_szervei_is_megvannak_annak_a_39_ezer_eves_barlangi_medvenek_amit_Sziberiaban_talaltak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:21","title":"Még a szervei is megvannak annak a 39 ezer éves barlangi medvének, amit Szibériában találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","shortLead":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","id":"20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e866a2e-a623-4d41-91ae-f919ee308b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:31","title":"Foszfint találtak a Vénusz légkörében, ez az élet jelenlétére is utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a19df8-09e4-4897-97c7-5978ab0dee4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját tervezésű arcmaszkkal fogja védeni dolgozóit az Apple. A védőeszközök egyike teljesen átlátszó lesz, így zökkenőmentesebb kommunikációt tesz lehetővé.","shortLead":"Saját tervezésű arcmaszkkal fogja védeni dolgozóit az Apple. A védőeszközök egyike teljesen átlátszó lesz...","id":"20200914_apple_face_mask_clearmask_arcmaszk_koronavirus_fertozes_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a19df8-09e4-4897-97c7-5978ab0dee4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fddd1a-0c1a-4afe-ad5f-a55e678a728a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_face_mask_clearmask_arcmaszk_koronavirus_fertozes_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:03","title":"Csinál két arcmaszkot az Apple, az egyik ötször használható, a másik átlátszó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és világi értékeket magunkénak vallókként is közös ügyünk.\"","shortLead":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és...","id":"20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc85528-e896-47ed-b4c3-dd9cc09b538d","keywords":null,"link":"/elet/20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:32","title":"A Károli Gáspár Református Egyetem polgárai is kiállnak az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","shortLead":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","id":"20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2d9f47-405e-430b-8780-9335ecdbd2cb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:15","title":"Trump már azt is tudja, ki tehet a kaliforniai erdőtüzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","shortLead":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","id":"20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2623f2b4-a280-448c-9bee-bd216bff4785","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:10","title":"Vörös tér Lenin nélkül? – a kommunisták szerint ez „mocskos provokáció”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","shortLead":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","id":"20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7165b7-6425-4425-ab06-5dfb48729379","keywords":null,"link":"/sport/20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:14","title":"Több koronavírusos is van a DVSC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41e85db-779f-458c-be3f-3c9ec1258744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A plakáton felbukkan egy orosz gyártmányú AK–47-es is.","shortLead":"A plakáton felbukkan egy orosz gyártmányú AK–47-es is.","id":"20200915_Kinos_orosz_harci_repulogepek_fotoit_hasznaltak_fel_egy_Trumpkampanyhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41e85db-779f-458c-be3f-3c9ec1258744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56bef6e-791b-40c2-b362-9aef1921dab7","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Kinos_orosz_harci_repulogepek_fotoit_hasznaltak_fel_egy_Trumpkampanyhoz","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:52","title":"Kínos: orosz harci repülőgépek fotóit használták fel egy Trump-kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]