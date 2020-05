Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még csak nem is nemi úton terjed” – fakadt ki a francia író.\r

\r

","shortLead":"„Még csak nem is nemi úton terjed” – fakadt ki a francia író.\r

\r

","id":"20200505_Houellebecq_Ez_egy_banalis_virus_nincsenek_megvalto_tulajdonsagai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53c76c7-c640-4fd9-ad74-9f9591d31a42","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Houellebecq_Ez_egy_banalis_virus_nincsenek_megvalto_tulajdonsagai","timestamp":"2020. május. 05. 08:56","title":"Michel Houellebecq: Ez egy banális vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben egyre kevesebb drogtesztet végeznek az autóvezetőkön. ","shortLead":"Mindeközben egyre kevesebb drogtesztet végeznek az autóvezetőkön. ","id":"20200505_Negyszeresere_nott_a_kabitoszeres_autosok_szama_hat_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db970f-d710-41f1-ac8b-1112842bd857","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_Negyszeresere_nott_a_kabitoszeres_autosok_szama_hat_ev_alatt","timestamp":"2020. május. 05. 10:46","title":"Hat év alatt négyszeresére nőtt a drog hatása alatt vezető sofőrök száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 65 év felettieket és a 15 éven alattiakat engedik ki először, legfeljebb négy-négy órára.","shortLead":"A 65 év felettieket és a 15 éven alattiakat engedik ki először, legfeljebb négy-négy órára.","id":"20200504_Torokorszagban_is_elkezdenek_lazitani_a_jarvany_miatti_korlatozasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3462ce-e632-46c8-9452-dd86341b6c80","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Torokorszagban_is_elkezdenek_lazitani_a_jarvany_miatti_korlatozasokon","timestamp":"2020. május. 04. 21:36","title":"Törökországban is elkezdenek lazítani a járvány miatti korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126e2cd-3479-4714-a5bb-8499292c8678","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A múlt héten Németországban kapta el a vírust 200 romániai vendégmunkás.","shortLead":"A múlt héten Németországban kapta el a vírust 200 romániai vendégmunkás.","id":"20200504_romaniai_munkasok_tomeges_fertozes_hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6126e2cd-3479-4714-a5bb-8499292c8678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8a9c60-3e77-4b6c-8a1b-bfbd4214c3a5","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_romaniai_munkasok_tomeges_fertozes_hollandia","timestamp":"2020. május. 04. 14:24","title":"Tömegesen fertőződtek meg koronavírussal a vendégmunkások egy holland húsüzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy üzenetíráskor gyakran előforduló problémának vetne véget az Apple egy már nyilvános szabadalmi terv szerint: szerkeszthetők lennének a már elküldött szöveges üzenetek.","shortLead":"Egy üzenetíráskor gyakran előforduló problémának vetne véget az Apple egy már nyilvános szabadalmi terv szerint...","id":"20200504_apple_iphone_messages_uzenetek_szerkesztesztese_utolag_kuldes_utan_szabadalom_imessage","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46d381e-f91d-4a60-ad10-53369adf33c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_apple_iphone_messages_uzenetek_szerkesztesztese_utolag_kuldes_utan_szabadalom_imessage","timestamp":"2020. május. 04. 11:03","title":"Elküldésük után is szerkeszthető üzenetek jöhetnek az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem egészen igaz, hogy az alapbetegségeibe hal bele a Covid-19 legtöbb áldozata – állítják brit tudósok. De mi az oka a rettenetesen sok amerikai halálesetnek, illetve lakosságarányosan miért Belgiumban van messze a legtöbb halálos áldozat? ","shortLead":"Nem egészen igaz, hogy az alapbetegségeibe hal bele a Covid-19 legtöbb áldozata – állítják brit tudósok. De mi az oka...","id":"20200504_miert_sok_a_koronavirushalott_az_USAban_es_Belgiumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9984a0-cbdd-4b9e-b3bd-360dfd04366b","keywords":null,"link":"/360/20200504_miert_sok_a_koronavirushalott_az_USAban_es_Belgiumban","timestamp":"2020. május. 04. 17:30","title":"Koronavírus vagy alapbetegség? A halálokok adatait nem árt fenntartásokkal kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald Trump amerikai elnök vasárnap este azon a kétórás televíziós beszélgetésen, amelyet a Fox televízió közvetített a washingtoni Lincoln-emlékmű mellől. Az elnöknek nemcsak a Fox újságírói, hanem videón a nézők is tehettek fel kérdéseket.\r

\r

","shortLead":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald...","id":"20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d5218c-c067-439e-9700-df71e8d80001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 05:31","title":"Trump: 2021 nagyszerű esztendő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb adalék a koronavírus terjedéséről tajvani kutatóktól.","shortLead":"Újabb adalék a koronavírus terjedéséről tajvani kutatóktól.","id":"20200505_A_tunetek_jelentkezese_utani_elso_heten_a_legnagyobb_a_fertozes_veszelye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb1d63e-9480-4a87-91b9-f791dc6fb6e0","keywords":null,"link":"/elet/20200505_A_tunetek_jelentkezese_utani_elso_heten_a_legnagyobb_a_fertozes_veszelye","timestamp":"2020. május. 05. 09:12","title":"A tünetek jelentkezése utáni első héten a legnagyobb a fertőzés veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]