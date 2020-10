Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt bombaként robbant a hír, hogy Donald Trump koronavírusos. A külső válságok és az egészségügyi vészhelyzetek ugyan hagyományosan megerősítik a regnáló vezetőket, Trumpnak azonban azzal is szembe kell néznie, hogy az elmúlt hónapokban többször elbagatellizálta a járványveszélyt, nem hordott maszkot és egyszerű influenzához hasonlította a betegséget, amelyben már több mint 200 ezren haltak meg az országban. ","shortLead":"Egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt bombaként robbant a hír, hogy Donald Trump koronavírusos. A külső...","id":"20201002_Egyesult_Allamok_Donald_Trump_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6325b572-1631-4a4f-a72f-4d519283ef46","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Egyesult_Allamok_Donald_Trump_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 02. 14:00","title":"Mindent boríthat az Egyesült Államokban Donald Trump koronavírus-fertőzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f941f7-bd99-42ff-9ae4-bcaaaff831a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 300 millió évvel ezelőtt kezdtek ciripelni a tücskök – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely elsőként vizsgálta átfogóan az akusztikus kommunikáció evolúcióját az egyenesszárnyúak (Orthoptera) rendjében.","shortLead":"Nagyjából 300 millió évvel ezelőtt kezdtek ciripelni a tücskök – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló...","id":"20201002_tucsok_ciripeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f941f7-bd99-42ff-9ae4-bcaaaff831a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba34206-82a3-406e-a75a-c9d4ead1b870","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_tucsok_ciripeles","timestamp":"2020. október. 02. 20:03","title":"300 millió éve ciripelnek a tücskök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 575 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. ","shortLead":"30 575 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. ","id":"20201004_10_ujabb_halott_mellett_858_fovel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a79fc41-1c09-4197-b5c1-d4930380fcd2","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_10_ujabb_halott_mellett_858_fovel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 04. 09:39","title":"10 újabb halott mellett 858 fővel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A favipiravir az egyik legígéretesebb hatóanyag a koronavírus ellen. Magyarországon elsőként a szegedi egyetem betegei kapják meg.","shortLead":"A favipiravir az egyik legígéretesebb hatóanyag a koronavírus ellen. Magyarországon elsőként a szegedi egyetem betegei...","id":"20201002_szegedi_tudomanyegyetem_szte_klinika_favipiravir_kezeles_avigan_gyogyszer_covid_19_koronavirus_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9290bcb5-9530-4d48-bf37-ebcb24163f06","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_szegedi_tudomanyegyetem_szte_klinika_favipiravir_kezeles_avigan_gyogyszer_covid_19_koronavirus_beteg","timestamp":"2020. október. 02. 14:33","title":"Szegeden bevetik a favipiravirt a koronavírusos betegeknél, az országban elsőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy kérdés, mi lesz a gazdasággal, ha a nehézségek elérik a választókat, az csökkenti a kormánypárt pozícióit - mondta Závecz Tibor.","shortLead":"Nagy kérdés, mi lesz a gazdasággal, ha a nehézségek elérik a választókat, az csökkenti a kormánypárt pozícióit - mondta...","id":"20201003_Az_egeszsegugyi_dontesek_novelhetik_a_Fidesz_tamogatottsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dec9f1-215d-4620-83c6-6836eec3aa85","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Az_egeszsegugyi_dontesek_novelhetik_a_Fidesz_tamogatottsagat","timestamp":"2020. október. 03. 10:27","title":"Závecz: Az egészségügyi döntések miatt nőhetett a Fidesz népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ccdc09-154f-4d4d-a43a-aa5bca3e4402","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hasznos ötletet szorgalmaz az unió, de még nem tartunk itt. ","shortLead":"Hasznos ötletet szorgalmaz az unió, de még nem tartunk itt. ","id":"20201002_Felreertes_hogy_kotelezo_lesz_az_alkoholszonda_az_uj_autokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2ccdc09-154f-4d4d-a43a-aa5bca3e4402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef710830-a680-4a07-b9cb-1a1390a63af3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_Felreertes_hogy_kotelezo_lesz_az_alkoholszonda_az_uj_autokban","timestamp":"2020. október. 02. 13:20","title":"Félreértés, hogy kötelező lesz az alkoholszonda az új autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kilenc éve vonult ki onnan, mert üzleti modellje egyre gyengébben muzsikált az internet világában. A híres magazin papír kiadását idén meg is szüntették.","shortLead":"Kilenc éve vonult ki onnan, mert üzleti modellje egyre gyengébben muzsikált az internet világában. A híres magazin...","id":"20201002_Ujra_tozsdere_megy_a_Playboy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5edc1fe-c3ac-456c-ad22-e58bb111b6f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_Ujra_tozsdere_megy_a_Playboy","timestamp":"2020. október. 02. 16:05","title":"Újra tőzsdére megy a Playboy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Akár már három hónap múlva elkezdődhet a koronavírus elleni oltóanyag tömeges alkalmazása Nagy-Britanniában, és megvan az esélye annak, hogy húsvétig minden felnőtt megkaphatja az oltást - idézte az MTI a brit The Times napilapot. A Times kormányzati forrásokra hivatkozva közölte a hírt. ","shortLead":"Akár már három hónap múlva elkezdődhet a koronavírus elleni oltóanyag tömeges alkalmazása Nagy-Britanniában, és megvan...","id":"20201003_koronavirus_oltas_husvet_brit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edb7558-a8d5-4dd8-a314-f2deb74fe6a5","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201003_koronavirus_oltas_husvet_brit","timestamp":"2020. október. 03. 14:20","title":"Esélyes, hogy húsvétig minden brit felnőtt megkaphatja a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]