Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata már kapható Dél-Koreában. Aggasztó hír érkezett az egyik készülékről.","shortLead":"A Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata már kapható Dél-Koreában. Aggasztó hír érkezett az egyik...","id":"20190503_samsung_galaxy_s10_kigyulladt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb18104e-f17e-4d0c-aa1b-8388702bed9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_samsung_galaxy_s10_kigyulladt","timestamp":"2019. május. 03. 13:03","title":"Kezdődik? Kigyulladt egy 5G-s Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre tervezett meghallgatásán – közölte Jerry Nadler, a bizottság demokrata párti vezetője.","shortLead":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre...","id":"20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4e673c-cade-4649-8428-2d7ae2f06b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","timestamp":"2019. május. 02. 06:43","title":"Trump minisztere nemet mondott a képviselőházi meghallgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is összetűzések voltak a május 1-jei megmozdulásokon a biztonsági erők és a tüntetések résztvevői között.\r

","shortLead":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is...","id":"20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57b01f-b807-458b-aa1a-2a63e9e3a65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","timestamp":"2019. május. 01. 22:38","title":"Nyugtalan május 1-je: összetűzések Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4945b4-4211-4b39-ab04-a0c1f3dbc3a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már régóta nem tudott senki sem nyereséges céget vinni a szentendrei épületbe, most le is bontották.","shortLead":"Már régóta nem tudott senki sem nyereséges céget vinni a szentendrei épületbe, most le is bontották.","id":"20190502_Hires_Makoveczepitmenyt_bontottak_el_hogy_irodahaz_epuljon_a_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e4945b4-4211-4b39-ab04-a0c1f3dbc3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e31cfa-b4b0-404f-86cf-40f2bd95aa50","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_Hires_Makoveczepitmenyt_bontottak_el_hogy_irodahaz_epuljon_a_helyen","timestamp":"2019. május. 02. 18:17","title":"Híres Makovecz-építményt bontottak el, hogy irodaház épüljön a helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Mi a reggeli rutinja Fischer Ivánnak, és mennyit érzékel abból, ami a háta mögött zajlik a közönség soraiban? Mitől aktuális Bartók Béla zenéje, és az őszinte görög tragédia miért passzol jobban a jelenkorhoz, mint a barokk közönséghez? A Budapesti Fesztiválzenekar karmesterével és vezetőjével beszélgettünk, és kiderült, hogy rendkívül elfoglalt ember létére Fischer Iván néha még unatkozik is. ","shortLead":"Mi a reggeli rutinja Fischer Ivánnak, és mennyit érzékel abból, ami a háta mögött zajlik a közönség soraiban? Mitől...","id":"20190502_Fischer_Ivan_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0788b1ff-84f4-4989-aad5-f9f08a1057f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Fischer_Ivan_interju","timestamp":"2019. május. 02. 11:30","title":"Fischer Iván: Az elmúlt koncertek élményét kidobja az agyam egy limbóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce438b3-92f9-401d-bef6-5145fd4d9321","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És az sem biztos, hogy utána nélkülözni kell.","shortLead":"És az sem biztos, hogy utána nélkülözni kell.","id":"20190503_Novemberig_meg_marad_Miklos_a_Baratok_koztben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ce438b3-92f9-401d-bef6-5145fd4d9321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3003d2c9-37d4-4ffe-9d34-80cbc3b4f5c6","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Novemberig_meg_marad_Miklos_a_Baratok_koztben","timestamp":"2019. május. 03. 11:41","title":"Novemberig még marad Miklós a Barátok köztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerbia felé nyugodtan el lehet hagyni a tranzitzónát – írta a miniszter. ","shortLead":"Szerbia felé nyugodtan el lehet hagyni a tranzitzónát – írta a miniszter. ","id":"20190502_Igy_magyarazza_Pinter_miert_nem_adnak_enni_tobbeknek_a_tranzitzonakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89538dd9-0ed6-4a19-9cec-06107c262203","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Igy_magyarazza_Pinter_miert_nem_adnak_enni_tobbeknek_a_tranzitzonakban","timestamp":"2019. május. 02. 10:32","title":"Így magyarázza Pintér, miért nem adnak enni többeknek a tranzitzónákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9010ed-ed16-4c16-957b-96d5739853e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt, tizenketten megsérültek. A rabok közül senki sem szökött meg. ","shortLead":"Egy ember meghalt, tizenketten megsérültek. A rabok közül senki sem szökött meg. ","id":"20190502_Karambolozott_majd_leegett_egy_rabszallito_Pragaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b9010ed-ed16-4c16-957b-96d5739853e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2f6538-3c5a-45d8-b7aa-684d754655d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Karambolozott_majd_leegett_egy_rabszallito_Pragaban","timestamp":"2019. május. 02. 19:08","title":"Karambolozott, majd leégett egy rabszállító Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]