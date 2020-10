Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Hatalmas lemaradást kell ledolgozniuk a közép-kelet-európai államoknak a szociális kiadások, azon belül a családtámogatások terén. Abszolút értékben ezek az országok még mindig lényegesen kisebb támogatást tudnak nyújtani, ugyanakkor ha a GDP-jükhöz arányosítjuk ezeket a számokat, akkor már az uniós átlag közelében járnak.","shortLead":"Hatalmas lemaradást kell ledolgozniuk a közép-kelet-európai államoknak a szociális kiadások, azon belül...","id":"20201018_Csaladtamogatas_eron_felul_koltenek_KeletEuropaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e8e23a-3341-43a4-9d02-f30864259b9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_Csaladtamogatas_eron_felul_koltenek_KeletEuropaban","timestamp":"2020. október. 18. 14:00","title":"Családtámogatás: erőn felül költenek Kelet-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autószerelő műhelyben robbant fel vélhetően egy gázüzemű autó tartálya. Az esetről videó is készült.","shortLead":"Egy autószerelő műhelyben robbant fel vélhetően egy gázüzemű autó tartálya. Az esetről videó is készült.","id":"20201018_Robbanas_tortent_Kispesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e9efff-0efe-4c73-b12e-561e3d372763","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Robbanas_tortent_Kispesten","timestamp":"2020. október. 18. 13:09","title":"Robbanás történt Kispesten egy autószerelő műhelyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Ha bűnbakot keresnek, megtalálták” – üzenték a Színművészeti hallgatói az új kancellárnak.","shortLead":"„Ha bűnbakot keresnek, megtalálták” – üzenték a Színművészeti hallgatói az új kancellárnak.","id":"20201018_Ismet_uzentek_az_SZFEhallgatok_Szarka_Gabornak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb6b888-7252-46da-aa70-ab60a709bc57","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_Ismet_uzentek_az_SZFEhallgatok_Szarka_Gabornak","timestamp":"2020. október. 18. 10:24","title":"Ismét üzentek az SZFE-hallgatók Szarka Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c834c84-b461-4e73-b08f-3c1d9a61be66","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zárt kapuk mögött tartották Mogyoródon a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi fordulójának vasárnapi második futamát.","shortLead":"Zárt kapuk mögött tartották Mogyoródon a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi fordulójának vasárnapi második futamát.","id":"20201018_Ehrlacher_nyerte_a_WTCR_masodik_futamat_a_Hungaroringen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c834c84-b461-4e73-b08f-3c1d9a61be66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7277df4-9fd8-436d-9c63-87b9661dc2d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ehrlacher_nyerte_a_WTCR_masodik_futamat_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 16:23","title":"Ehrlacher nyerte a túraautó-világkupa második futamát a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b741896-d361-4f66-9ec3-78ce01b39f2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a következő hetekben dől el, hogy milyen lesz a karácsonyuk.","shortLead":"A német kancellár szerint a következő hetekben dől el, hogy milyen lesz a karácsonyuk.","id":"20201017_Angela_Merkel_Maradjanak_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b741896-d361-4f66-9ec3-78ce01b39f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398ca40e-0b3f-4b4b-ba73-6ec96de05f03","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Angela_Merkel_Maradjanak_otthon","timestamp":"2020. október. 17. 15:51","title":"Angela Merkel: Maradjanak otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok járnak a kunszentmiklósi vonalon, várhatóan egész vasárnap.","shortLead":"Pótlóbuszok járnak a kunszentmiklósi vonalon, várhatóan egész vasárnap.","id":"20201018_Veszelyes_anyag_szivargott_leallt_a_vonatkozlekedes_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac74d264-2112-4820-b07d-0970857e74cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Veszelyes_anyag_szivargott_leallt_a_vonatkozlekedes_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","timestamp":"2020. október. 18. 10:59","title":"Veszélyes anyag szivárgott: leállt a vonatközlekedés Soroksár és Dunaharaszti között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János az ATV-nek korábban azt mondta: nem állítják le Magyarországon a remdesivir klinikai vizsgálatát, csak azért, mert az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgy véli, hogy a szer nem hatásos. “Ez nem ilyen egyszerű” – mondta a főorvos a csatornának.","shortLead":"Szlávik János az ATV-nek korábban azt mondta: nem állítják le Magyarországon a remdesivir klinikai vizsgálatát, csak...","id":"20201019_magyarorszag_klinika_remdesivir_semmelweis_egyetem_who_szlavik_janos_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74cef66-8d69-4095-8089-a39030d775ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_magyarorszag_klinika_remdesivir_semmelweis_egyetem_who_szlavik_janos_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 08:35","title":"A Semmelweis három klinikáján alkalmazzák már a magyar koronavírus-gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd96e075-a3fe-464d-879c-96eb9f69ff11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindeddig nem lehetett látni azt az ősi műalkotást, amely a régészek szerint még a híres Nazca-vonalaknál is régebbi lehet.","shortLead":"Mindeddig nem lehetett látni azt az ősi műalkotást, amely a régészek szerint még a híres Nazca-vonalaknál is régebbi...","id":"20201019_nazca_vonalak_peru_macska_geoglifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd96e075-a3fe-464d-879c-96eb9f69ff11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e73118c-7682-4eb1-bc53-3dbacb1280ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_nazca_vonalak_peru_macska_geoglifa","timestamp":"2020. október. 19. 10:03","title":"37 méteres Nazca-macskára bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]