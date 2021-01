Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e6e2681-48f3-47af-8f78-ff24b7e28438","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Október 23-ára állhatnak elő az ellenzéki pártok a közös miniszterelnök-jelölttel. Többek szerint az időpont azért is praktikus, mert kevesebb idő marad a jelölt lejáratására vagy megbuktatására. Bár az előválasztásokat már tavasszal elkezdték volna, most úgy tűnik, a járványhelyzet miatt ez őszre tolódik. ","shortLead":"Október 23-ára állhatnak elő az ellenzéki pártok a közös miniszterelnök-jelölttel. Többek szerint az időpont azért is...","id":"20210122_2022_orszaggyulesi_valasztas_orban_karacsony_marki_zay_dobrev_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e6e2681-48f3-47af-8f78-ff24b7e28438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8038b2-ade0-4d23-a7b2-60bb4b224f77","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_2022_orszaggyulesi_valasztas_orban_karacsony_marki_zay_dobrev_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 22. 11:15","title":"2022 is Orbán és Karácsony párharcáról szól majd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6b7dad-2970-48fa-bded-9cd9878c91bd","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A rekord 11 nap, de nem szörfdeszkán. Az ébrenlétet nem érdemes erőltetni, mert katasztrófához is vezethet. ","shortLead":"A rekord 11 nap, de nem szörfdeszkán. Az ébrenlétet nem érdemes erőltetni, mert katasztrófához is vezethet. ","id":"20210122_alvas_Rakonczay_ocean","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c6b7dad-2970-48fa-bded-9cd9878c91bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a1da7e-6688-47bf-845b-07c62ae0a1f7","keywords":null,"link":"/360/20210122_alvas_Rakonczay_ocean","timestamp":"2021. január. 22. 13:00","title":"Hat nap, szinte alvás nélkül – Rakonczay ébersége az óceánon nem rossz eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2cc6f7-03e9-45a1-a6b6-b5d5c0dc3543","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG Electronics 66 hónapnyi veszteségtermelés után adná el a mobilgyártó részlegét. Az üzletet most egy vietnámi vevővel hozták össze.","shortLead":"Az LG Electronics 66 hónapnyi veszteségtermelés után adná el a mobilgyártó részlegét. Az üzletet most egy vietnámi...","id":"20210122_lg_electronics_okostelefon_vingroup_co","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2cc6f7-03e9-45a1-a6b6-b5d5c0dc3543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80c0951-fe2e-4f92-a1df-03cfc0dd2243","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_lg_electronics_okostelefon_vingroup_co","timestamp":"2021. január. 22. 10:33","title":"Megvan, ki veheti meg az LG mobilgyártó részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Uniós szabályokat szeretne az Európai Parlament annak biztosítására, hogy a távmunkában dolgozók következmények nélkül maradhassanak távol az online világtól, ha nem dolgoznak. A járvány alatt jelentősen nőtt az otthonról dolgozók aránya, akik között egyre gyakoribbak a testi-lelki betegségek – sokszor a folyamatos online jelenlét miatt.","shortLead":"Uniós szabályokat szeretne az Európai Parlament annak biztosítására, hogy a távmunkában dolgozók következmények nélkül...","id":"20210122_A_lecsatlakozas_joga_megvedene_a_tavmunkaban_dolgozokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f187da4e-ac2c-45ff-a130-761a341bafed","keywords":null,"link":"/eurologus/20210122_A_lecsatlakozas_joga_megvedene_a_tavmunkaban_dolgozokat","timestamp":"2021. január. 22. 15:40","title":"A \"lecsatlakozás joga\" megvédené a home office-ban dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagyvállalkozó továbbra is csak engedéllyel, nyomkövetővel hagyhatja el birtokát. ","shortLead":"A nagyvállalkozó továbbra is csak engedéllyel, nyomkövetővel hagyhatja el birtokát. ","id":"20210123_Bunugyi_felugyelet_Bige_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa3e27b-e814-46c5-8227-6477e3fbc7f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_Bunugyi_felugyelet_Bige_Laszlo","timestamp":"2021. január. 23. 08:35","title":"Bűnügyi felügyelet alatt marad Bige László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mondta be a friss adatokat a Kossuth Rádióban.","shortLead":"A miniszterelnök mondta be a friss adatokat a Kossuth Rádióban.","id":"20210122_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0ed531-f347-4ad6-9af3-2720cf90f31d","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 22. 08:01","title":"Koronavírus: 98 beteg meghalt, 1311 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f54e60-ce88-45c0-8289-b21c95ff1867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Libearty Sanctuary nevű romániai medvementő szervezet tette közzé a Twitteren azt a videót, amelyen egy 20 év rabság után szabadon engedett medve látható. A maci egy ketrecben élte az életét és bár most már a medverezervátumban él, a mostani viselkedése is a korábbi beszűkült mozgási lehetőségeit idézi: csak köröz-köröz egy pár négyzetméteres területen. Az viszont jó hír, hogy a medvementők szerint azért nem csak ezt csinálja.","shortLead":"A Libearty Sanctuary nevű romániai medvementő szervezet tette közzé a Twitteren azt a videót, amelyen egy 20 év rabság...","id":"20210123_Lehangolo_latvany_ahogyan_a_20_ev_rabsag_utan_kiszabaditott_medve_meg_mindig_a_megszokott_koreit_roja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47f54e60-ce88-45c0-8289-b21c95ff1867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b512bc-3e86-4490-86d9-372462767388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Lehangolo_latvany_ahogyan_a_20_ev_rabsag_utan_kiszabaditott_medve_meg_mindig_a_megszokott_koreit_roja","timestamp":"2021. január. 23. 10:46","title":"Lehangoló látvány, ahogyan a 20 év rabság után kiszabadított medve még mindig a megszokott köreit rója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus javaslatot a demokratáknak is jóvá kell hagyniuk. ","shortLead":"A republikánus javaslatot a demokratáknak is jóvá kell hagyniuk. ","id":"20210122_donald_trump_amerkai_elnok_masodik_impeachment_republikanusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8768c61-b6d1-4279-85c6-942586913876","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_donald_trump_amerkai_elnok_masodik_impeachment_republikanusok","timestamp":"2021. január. 22. 15:22","title":"Február közepéig halasztanák a Trump elleni impeachmentet a republikánusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]