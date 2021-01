Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d50c2ee-bf6c-4712-be8a-dc74b4b06532","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony egy év után dobja majd piacra az Xperia Pro nevű készülékét, amit elsősorban profi videósoknak készítettek.","shortLead":"A Sony egy év után dobja majd piacra az Xperia Pro nevű készülékét, amit elsősorban profi videósoknak készítettek.","id":"20210126_sony_xperia_pro_telefon_foto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d50c2ee-bf6c-4712-be8a-dc74b4b06532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dec04c6-7a74-4136-8f09-013306c90654","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_sony_xperia_pro_telefon_foto_video","timestamp":"2021. január. 26. 20:03","title":"Méregdrága lesz a Sony új mobilja, de nem mindenkinek szánják az Xperia Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22986d05-ed34-4746-8765-d0681c676c5d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Alexandre Benallát azzal vádolják, hogy elbocsátása után jogosulatlanul használt diplomata-útleveleket.","shortLead":"Alexandre Benallát azzal vádolják, hogy elbocsátása után jogosulatlanul használt diplomata-útleveleket.","id":"20210127_Macron_Benalla_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22986d05-ed34-4746-8765-d0681c676c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300c2c77-d419-4402-8a3e-3cb6ad456610","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Macron_Benalla_botrany","timestamp":"2021. január. 27. 15:55","title":"Bíróság elé áll Macron volt biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül élesítő a Google azt a kódcsomagot, amely a kereső mobilos felületén megjelenő találati oldalt teszi szebbé és átláthatóbbá.","shortLead":"Napokon belül élesítő a Google azt a kódcsomagot, amely a kereső mobilos felületén megjelenő találati oldalt teszi...","id":"20210126_google_mobilos_kereso_rancfelvarras_dizajnvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcd1385-1f64-4561-a076-75b980517ea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_google_mobilos_kereso_rancfelvarras_dizajnvaltas","timestamp":"2021. január. 26. 09:03","title":"Megváltozik a Google kereső kinézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több német lap is úgy tudja, hogy csak ezzel a korhatárral hagyják jóvá a védőoltás használatát az unióban.","shortLead":"Több német lap is úgy tudja, hogy csak ezzel a korhatárral hagyják jóvá a védőoltás használatát az unióban.","id":"20210126_astrazeneca_nemet_kormany_oltasi_program_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e75a95b-1b37-4904-8c24-d11e33cbb92a","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_astrazeneca_nemet_kormany_oltasi_program_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 26. 05:51","title":"Lapértesülés: A német kormány szerint csak 65 év alattiakat lehet majd oltani az AstraZeneca vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a TikToknál történt kényelmetlen eset is csak megerősíti azt a gondolatot, hogy akkor érdemes szenzitív információkat megadni egy szolgáltatásnak, ha a regisztráció máskülönben nem megoldható.","shortLead":"Egy, a TikToknál történt kényelmetlen eset is csak megerősíti azt a gondolatot, hogy akkor érdemes szenzitív...","id":"20210126_tiktok_hiba_serulekenyseg_telefonszam_zaklatas_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7e8b21-cdd0-424b-b4df-70a1f926412b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_tiktok_hiba_serulekenyseg_telefonszam_zaklatas_adatvedelem","timestamp":"2021. január. 26. 14:03","title":"Egy hiba miatt telefonszámokat lehetett kiszipkázni a TikTok rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pozitív tesztek aránya régóta nem közelítette meg ennyire a WHO 5 százalékos ajánlását.","shortLead":"A pozitív tesztek aránya régóta nem közelítette meg ennyire a WHO 5 százalékos ajánlását.","id":"20210127_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b635b054-2932-4107-b55e-2bef58f85810","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 27. 09:22","title":"Újabb 85 magyar áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","shortLead":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","id":"20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8508b336-6eb3-4ee5-b266-1dc225825494","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","timestamp":"2021. január. 26. 11:39","title":"Rendelt két férfi két prostituáltat, végül lövöldözés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c901e72-8a74-42be-adfa-b0237883e823","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miközben a reálgazdaság mélyrepülése százmilliók életszínvonalát vitte padlóra, a Forbes milliárdos listájának éllovasai annyi pénzt zsebeltek be, amennyiből vígan kifizethetnék az egész világ oltási kampányát – írja az Oxfam davosi konferenciára időzített jelentésében. ","shortLead":"Miközben a reálgazdaság mélyrepülése százmilliók életszínvonalát vitte padlóra, a Forbes milliárdos listájának...","id":"20210126_Oxfam_davos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c901e72-8a74-42be-adfa-b0237883e823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa84882-6fce-4471-934d-d14668de52fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_Oxfam_davos","timestamp":"2021. január. 26. 10:45","title":"Oxfam: A világ 10 leggazdagabb embere 500 milliárd dollárral gazdagodott a pandémia idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]