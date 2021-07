Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt viszont nem találják.","shortLead":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt...","id":"20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3212403-e6c4-4ec7-80e7-01c33f034c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","timestamp":"2021. július. 03. 19:58","title":"Autópályán felpattanó bútordarab okozott több százezres kárt, nincsen meg a felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cab861-90ff-48ee-b000-df95019b7ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség vásárlókat is beazonosított.","shortLead":"A rendőrség vásárlókat is beazonosított.","id":"20210704_kabitoszer_kereskedelem_drogdiler_drog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2cab861-90ff-48ee-b000-df95019b7ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73415d8d-a1bf-48ea-bfdf-fca2fa7a1617","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_kabitoszer_kereskedelem_drogdiler_drog","timestamp":"2021. július. 04. 10:54","title":"Kiterjedt dílerhálózatot számolt fel a rendőrség Budapesten és több megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Horvátországba készülő olvasónk már hajnalban négy órát várakozott a határátkelőnél.","shortLead":"Horvátországba készülő olvasónk már hajnalban négy órát várakozott a határátkelőnél.","id":"20210703_Aki_Horvatorszagba_megy_tobb_oras_sorbanallasra_szamitson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7266818-f8de-4828-99ff-8dfb89e46177","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_Aki_Horvatorszagba_megy_tobb_oras_sorbanallasra_szamitson","timestamp":"2021. július. 03. 08:20","title":"Aki Horvátországba megy, több órás sorbanállásra számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","shortLead":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","id":"20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7eb17-10cb-4006-ac27-991ec290335c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","timestamp":"2021. július. 04. 21:43","title":"Mészáros cége folytatja a 30 milliárdos Fertő tavi beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű színészek két kör kávét is ittak a cukrászdában, ahová váratlanul beültek.","shortLead":"A világhírű színészek két kör kávét is ittak a cukrászdában, ahová váratlanul beültek.","id":"20210703_ethan_hawke_oscar_isaac_michael_benjamin_hernandez_balatonfuredi_kavezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d3ddd8-1310-403c-b6ee-6e0114ad9251","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_ethan_hawke_oscar_isaac_michael_benjamin_hernandez_balatonfuredi_kavezo","timestamp":"2021. július. 03. 18:33","title":"Egy balatonfüredi cukrászdában bukkant fel Ethan Hawke és Oscar Isaac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6b850b-82ab-48ae-8d98-27395052c119","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Nissan egymilliárd fontos beruházás keretében gigagyárat épít részben akkumulátorok gyártására az angliai Sunderland városban.","shortLead":"A japán Nissan egymilliárd fontos beruházás keretében gigagyárat épít részben akkumulátorok gyártására az angliai...","id":"20210704_Akkumulatorgyarak_mentenek_meg_a_brit_autoipart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d6b850b-82ab-48ae-8d98-27395052c119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1675e42e-f498-4b20-ab32-7e68b21669ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_Akkumulatorgyarak_mentenek_meg_a_brit_autoipart","timestamp":"2021. július. 04. 16:07","title":"Akkumulátorgyárak mentenék meg a brit autóipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ec63f2-e7af-4393-a660-6f713346b6d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elvben beleegyeztek a kormányerőkkel kötendő tűzszünetbe a tigréi felkelők Etiópiában, ám egy sor olyan feltételt szabtak, amelyek megnehezítik a fegyvernyugvás tényleges megvalósítását.","shortLead":"Elvben beleegyeztek a kormányerőkkel kötendő tűzszünetbe a tigréi felkelők Etiópiában, ám egy sor olyan feltételt...","id":"20210704_Elvi_beleegyezesuket_adtak_a_tuzszunetre_a_tigrei_felkelok_Etiopiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ec63f2-e7af-4393-a660-6f713346b6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b5225c-6488-4b84-920a-bf24171234ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_Elvi_beleegyezesuket_adtak_a_tuzszunetre_a_tigrei_felkelok_Etiopiaban","timestamp":"2021. július. 04. 19:31","title":"Elvi beleegyezésüket adták a tűzszünetre a tigréi felkelők Etiópiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909be901-a637-44b6-b9d4-679c62d4bc02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás egy gázmező közelében történt, de az azeri állami olajvállalat szerint az incidens nem érintette a közeli létesítményeket. ","shortLead":"A robbanás egy gázmező közelében történt, de az azeri állami olajvállalat szerint az incidens nem érintette a közeli...","id":"20210705_iszapvulkan_robbanas_kaszpi_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=909be901-a637-44b6-b9d4-679c62d4bc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23660222-933e-4df3-b58f-ed9521274ef9","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_iszapvulkan_robbanas_kaszpi_tenger","timestamp":"2021. július. 05. 05:25","title":"Iszapvulkán okozhatott hatalmas robbanást a Kaszpi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]