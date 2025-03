Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja, merre járnak a rokonai, ismerősei. ","shortLead":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja...","id":"20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687.jpg","index":0,"item":"aeb585e7-8adf-4373-a512-d9d3ce70d1e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","timestamp":"2025. március. 17. 09:03","title":"Androidos? Most már élőben követheti az ismerőseit egy térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Horvát és szlovén újságírókat is visszafordítottak a szerb határról a hatóságok, a belgrádi óriás demonstrációról tudósítóttak volna. ","shortLead":"Horvát és szlovén újságírókat is visszafordítottak a szerb határról a hatóságok, a belgrádi óriás demonstrációról...","id":"20250315_Ujsagiro-vegzalassal-folyik-a-belgradi-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7.jpg","index":0,"item":"53e4bb6e-1f12-4648-847c-a673ddfd132b","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Ujsagiro-vegzalassal-folyik-a-belgradi-tuntetes","timestamp":"2025. március. 15. 18:52","title":"Nem engedtek be Szerbiába tüntetésre tartó külföldi tudósítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt azt veti ellenzékiek szemére, hogy nem háborodtak fel az O1G-zésen.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt azt veti ellenzékiek szemére, hogy nem háborodtak fel az O1G-zésen.","id":"20250316_Kocsis-Mate-szerint-Magyar-Peter-a-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"3424f45d-1a79-46eb-8415-fa1e74310ddb","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Kocsis-Mate-szerint-Magyar-Peter-a-poloska","timestamp":"2025. március. 16. 18:46","title":"Kocsis Máté szerint Magyar Pétert „a fél ország poloskának nevezi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista korszakának legnagyobb vászna.","shortLead":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista...","id":"20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"effe9b20-7473-49f6-98bb-5dfcf1a2a9a3","keywords":null,"link":"/elet/20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","timestamp":"2025. március. 16. 11:21","title":"Évtizedekig elzárt Picasso műveket mutattak be Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","shortLead":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","id":"20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395.jpg","index":0,"item":"3a5d3c09-dcc7-479d-8eb7-ef481a8f1662","keywords":null,"link":"/cegauto/20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 16. 07:21","title":"Közutaktól távol tartandó brutális Aston Martin vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Visszatért a Ford legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség gyanúja szerint a férfi azért végzett a betegekkel, hogy zavartalan legyen az éjszakai műszakja.","shortLead":"Az ügyészség gyanúja szerint a férfi azért végzett a betegekkel, hogy zavartalan legyen az éjszakai műszakja.","id":"20250315_Kilenc-gyilkossaggal-vadoljak-egy-nemetorszagi-hospice-korhaz-apolojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"9d6f7465-51d3-45a5-9e2f-857f28ab1a3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Kilenc-gyilkossaggal-vadoljak-egy-nemetorszagi-hospice-korhaz-apolojat","timestamp":"2025. március. 15. 15:28","title":"Kilenc gyilkossággal vádolják egy németországi hospice-kórház ápolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb523dc-2aea-421d-9e7f-3570bacd1d83","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett” – közölték.","shortLead":"„Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett” – közölték.","id":"20250316_Visszautasitjak-a-birok-Orban-poloskas-beszedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcb523dc-2aea-421d-9e7f-3570bacd1d83.jpg","index":0,"item":"cc7cabb7-71cf-42fb-91df-6c4f91cc501e","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Visszautasitjak-a-birok-Orban-poloskas-beszedet","timestamp":"2025. március. 16. 13:30","title":"Visszautasítják a bírók Orbán poloskás beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]