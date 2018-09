Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xioami mobilokra kiadott új, MIUI 10 felhasználói felület nemcsak egy új dizájnt hozott magával, hanem reklámokat is. Még ott is, ahol arra a legkevésbé sem számít az ember.","shortLead":"A Xioami mobilokra kiadott új, MIUI 10 felhasználói felület nemcsak egy új dizájnt hozott magával, hanem reklámokat is...","id":"20180920_xiaomi_okostelefon_hirdetes_reklam_miui_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee35b607-5a77-4e4e-96b5-0a0237fde2e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_xiaomi_okostelefon_hirdetes_reklam_miui_10","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:03","title":"Szóval így lesznek olcsók a Xiaomi telefonjai? Nem várt helyeken is felbukkannak a reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc33f32-15ea-4abb-86f0-e6f391938ea4","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Csapatban vagy egyedül érdemes futni? Mennyi idő, míg valaki a nulláról felkészül egy maratoni futásra? És milyen az ideális edzésterv? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket járunk körbe egy már igazán tapasztalt futó segítségével. Akik komolyan fontolgatják, hogy belevágnak egy hosszabb távú kihívásba, érdemes megfogadniuk ezeket a tanácsokat.","shortLead":"Csapatban vagy egyedül érdemes futni? Mennyi idő, míg valaki a nulláról felkészül egy maratoni futásra? És milyen...","id":"spar_20180917_A_hobbifutastol_a_maratoni_felkeszulesig_igy_erdemes_futni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc33f32-15ea-4abb-86f0-e6f391938ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278c98f8-3755-4752-b457-e2c0ae319b2f","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20180917_A_hobbifutastol_a_maratoni_felkeszulesig_igy_erdemes_futni","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:30","title":"A hobbifutástól a maratoni felkészülésig: így érdemes futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindegyik megyei lap oldalán ott virít a miniszterelnök keddi bejelentése. ","shortLead":"Mindegyik megyei lap oldalán ott virít a miniszterelnök keddi bejelentése. ","id":"20180918_Orban_Viktor_harmadik_unokaja_a_mai_kozponti_hir_Meszaros_Lorinc_videki_portaljain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213ae3b9-2afb-44c2-809d-1ef79ce1300a","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Orban_Viktor_harmadik_unokaja_a_mai_kozponti_hir_Meszaros_Lorinc_videki_portaljain","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:12","title":"Orbán Viktor harmadik unokája a mai központi hír Mészáros Lőrinc vidéki portáljain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b07de63-1d1e-49f6-b31e-f5dcd4e8d3e9","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201838_varhato_elettartam_alig_javultak_azelmult_ciklusban_azelethosszkilatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b07de63-1d1e-49f6-b31e-f5dcd4e8d3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c81d729-b285-4a2b-ad8a-e6c90e971171","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.38/201838_varhato_elettartam_alig_javultak_azelmult_ciklusban_azelethosszkilatasok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 00:00","title":"Várható élettartam: alig javultak az elmúlt ciklusban az élethosszkilátások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f2e6e-1d71-457a-bed0-31a4939093df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan intézmény, ahol márciusban még nem volt tartozás, nyár végére viszont a kétmilliárd forintot közelítette az adósság.","shortLead":"Van olyan intézmény, ahol márciusban még nem volt tartozás, nyár végére viszont a kétmilliárd forintot közelítette...","id":"20180919_Megint_usznak_az_adossagban_a_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341f2e6e-1d71-457a-bed0-31a4939093df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb0a9f-ada2-405b-a1ac-f877b97c2a2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Megint_usznak_az_adossagban_a_korhazak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:07","title":"Megint úsznak az adósságban a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2010-es évek legnépszerűbb férfi brit előadóját köszönthetjük jövőre a Sziget fesztivál első napján.","shortLead":"A 2010-es évek legnépszerűbb férfi brit előadóját köszönthetjük jövőre a Sziget fesztivál első napján.","id":"20180920_Ed_Sheeran_jon_a_Szigetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f75e994-4106-4d03-b227-59c104efd72f","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ed_Sheeran_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:00","title":"Ed Sheeran lesz a Sziget nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae32b833-8d72-4f52-89e8-b3a769172561","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia fellebbviteli bíróság helybenhagyta a kártérítést.","shortLead":"A francia fellebbviteli bíróság helybenhagyta a kártérítést.","id":"20180919_Karterites_Katalin_hercegno_felmeztelen_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae32b833-8d72-4f52-89e8-b3a769172561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df77b54-bd33-4a50-abc5-56b8bf44c30f","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Karterites_Katalin_hercegno_felmeztelen_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:34","title":"100 ezer euró kártérítést kap a hercegi pár Katalin félmeztelen fotóiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e6f1ff-e2ee-470f-a4d2-3b7113885c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondolta volna, hogy immár a virtuális valóságban is böngészhet? A Mozilla kiadta a Firefox egy különleges változatát, a Firefox Realityt.","shortLead":"Gondolta volna, hogy immár a virtuális valóságban is böngészhet? A Mozilla kiadta a Firefox egy különleges változatát...","id":"20180920_mozilla_firefox_reality_bongeszes_virtualis_valosagban_vr_bongeszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e6f1ff-e2ee-470f-a4d2-3b7113885c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782e8ec2-ec93-4ce8-b645-c4485780bdc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_mozilla_firefox_reality_bongeszes_virtualis_valosagban_vr_bongeszo","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:03","title":"Olyan Firefoxot mutatott be a Mozilla, amitől sokaknak leeshet az álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]