[{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még augusztusban. A hvg.hu információi szerint a feladatok elvégzésére Szakácsnak már csak nehezített terepen lesz módja. Orbán Viktor ugyanis Kötcsén elmondta: a művészek az alkotással foglalkozzanak, egyébként is rég a Fidesznél van minden forrás és lehetőség. A kultúrharc véres kardját hordókra nincs szükség. A Magyar Időknél a jelek szerint megértették az idők (és a megrendelő) szavát.","shortLead":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még...","id":"20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caefe1f7-bc53-44d2-b14b-4c20b2d0e1ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:23","title":"Kinek a szájkosara? Orbán Viktornak elege lett a kultúrharcoló Szakács Árpádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cbe18-7113-4b69-a144-2c8ef0465273","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1948. szeptember 20-án született Baksa-Soós János a magyar underground meghatározó alakja, aki nélkül egészen más lenne a magyar (alternatív) popzene.\r

\r

","shortLead":"Az 1948. szeptember 20-án született Baksa-Soós János a magyar underground meghatározó alakja, aki nélkül egészen más...","id":"20180920_Elete_minden_masodperce_provokacio_volt_a_hatalom_szemeben__ma_70_eves_a_KEX_frontembere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cbe18-7113-4b69-a144-2c8ef0465273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9dd86b-e310-4cf1-9929-3b673307ebf1","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Elete_minden_masodperce_provokacio_volt_a_hatalom_szemeben__ma_70_eves_a_KEX_frontembere","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:31","title":"„Élete minden másodperce provokáció volt a hatalom szemében” - ma 70 éves a KEX frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit csináljanak, ha találkoznak az állattal.","shortLead":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit...","id":"20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a4306-4da1-4dc2-9a6e-1ae26b49b192","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:05","title":"Lakossági fórumokat tartanak a medveveszély miatt Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márpedig ennyibe kerülhet a létrehozásuk.","shortLead":"Márpedig ennyibe kerülhet a létrehozásuk.","id":"20180920_138_millio_forintba_kerul_majd_egy_uj_munkahely_a_BMWnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0208f417-c0ec-43b2-b154-969861ff137e","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_138_millio_forintba_kerul_majd_egy_uj_munkahely_a_BMWnel","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:44","title":"Hogyan kerülhet egyetlen munkahely 138 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sussexi hercegné első szóló projektje egy olyan receptkönyv összeállítása lesz, amelyben a londoni pokoli toronynál segédkező nők receptjeit gyűjti össze. ","shortLead":"A sussexi hercegné első szóló projektje egy olyan receptkönyv összeállítása lesz, amelyben a londoni pokoli toronynál...","id":"20180919_Kulonleges_nok_receptjeit_gyujti_szakacskonyvbe_Meghan_Markle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1d7eee-b482-449a-9cf4-ca917dda31fc","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Kulonleges_nok_receptjeit_gyujti_szakacskonyvbe_Meghan_Markle","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:29","title":"Különleges nők receptjeit gyűjti szakácskönyvbe Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veres András szerint a kormány megpróbálta megvédeni az országot, ezért a védekezésért sújtotta ítélet Magyarországot. ","shortLead":"Veres András szerint a kormány megpróbálta megvédeni az országot, ezért a védekezésért sújtotta ítélet Magyarországot. ","id":"20180918_A_Katolikus_Puspoki_Kar_elnoke_levezette_miert_fogadtak_el_a_Sargentinijelentest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8de6972-216d-4a81-9997-16530d5ce2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_A_Katolikus_Puspoki_Kar_elnoke_levezette_miert_fogadtak_el_a_Sargentinijelentest","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:43","title":"A Katolikus Püspöki Kar elnöke levezette, miért fogadták el a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy diákja talált rá, a professzor ellen eljárás indult engedély nélküli fegyverviselés miatt.","shortLead":"Egy diákja talált rá, a professzor ellen eljárás indult engedély nélküli fegyverviselés miatt.","id":"20180918_Az_egyetem_mosdojaban_lotte_meg_magat_egy_amerikai_professzor_hogy_Trump_ellen_tiltakozzon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04895542-4926-4c39-a7c8-429b519a5448","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Az_egyetem_mosdojaban_lotte_meg_magat_egy_amerikai_professzor_hogy_Trump_ellen_tiltakozzon","timestamp":"2018. szeptember. 18. 21:39","title":"Az egyetem mosdójában lőtte meg magát egy amerikai professzor, hogy Trump ellen tiltakozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is tőlük függnek az újságírók.","shortLead":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is...","id":"20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370a83a-a249-4269-b7bd-85d0d2b4caa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:40","title":"Kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szerkesztőséget az Index körüli cégek tulajdonosváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]