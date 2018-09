Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"071c0d1b-1401-4afc-9810-5ce8dcb3f12d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Megjelent a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása 4 milliárd forintos keretösszeggel, ebből elsősorban az időskori munkaerőpiaci aktivitást fejlesztenék.","shortLead":"Megjelent a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása 4 milliárd...","id":"20180919_Nyugdijasokat_fejlesztenenek_4_milliardbol_hogy_hasznos_munkaero_valjon_beloluk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=071c0d1b-1401-4afc-9810-5ce8dcb3f12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b56edf-b132-48e3-af71-24af72492ab3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180919_Nyugdijasokat_fejlesztenenek_4_milliardbol_hogy_hasznos_munkaero_valjon_beloluk","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:33","title":"Nyugdíjasokat képeznének tovább 4 milliárdból, hogy hasznos munkaerő váljon belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország szerint egyértelműen Izrael felelős azért, hogy a szíriai légvédelem hétfő este lelőtt egy orosz Il–20-as felderítő gépet: Moszkva vádjai szerint a szíriaiak azért nyitottak tüzet a gépre, mert mögötte egy szíriai célpontot támadó izraeli vadászgép rejtőzködött. Izrael sajnálkozik, viszont a felelősséget Damaszkuszra hárítja. Moszkva ellenlépéseket ígér.","shortLead":"Oroszország szerint egyértelműen Izrael felelős azért, hogy a szíriai légvédelem hétfő este lelőtt egy orosz Il–20-as...","id":"20180918_A_Sziriaban_lelott_orosz_gep_moge_bujt_egy_izraeli_F16","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8826c7-822d-4de2-b845-325d51f15b9d","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_A_Sziriaban_lelott_orosz_gep_moge_bujt_egy_izraeli_F16","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:12","title":"A Szíriában lelőtt orosz gép mögé bújt egy izraeli F–16?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Közgyűlés összehívását szorgalmazzák azok az aktív és volt teniszezők, akik az utóbbi időben többször kritizálták a Magyar Teniszszövetség működését. Temesvári Andrea, Markovits László, Sávolt Attila, Fucsovics Team és Babos Csaba szerint egy ilyen eseményen lehetne nyíltan beszélni a konkrét problémákról.","shortLead":"Közgyűlés összehívását szorgalmazzák azok az aktív és volt teniszezők, akik az utóbbi időben többször kritizálták...","id":"20180918_fucsovics_babos_teniszszovetseg_kozgyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc61da7-033a-44e2-bb32-f4cea792b104","keywords":null,"link":"/sport/20180918_fucsovics_babos_teniszszovetseg_kozgyules","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:25","title":"Fucsovicsék újra tüzelnek, a teniszszövetség \"újabb ügyeiről\" írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portált tulajdonló alapítvány vezetője, s egyben az Index jogásza a most lezajlott üzleti változások ellenére is úgy látja, a lap függetlensége a jövőben sem kérdéses. Bodolai szerint jóval nagyobb volt a veszély, amikor Nyerges Zsolthoz vándoroltak Simicska Lajos érdekeltségei.","shortLead":"A portált tulajdonló alapítvány vezetője, s egyben az Index jogásza a most lezajlott üzleti változások ellenére is...","id":"20180919_Bodolai_Nyerges_miatt_nagyobb_veszelyben_volt_az_Index_most_ezerszer_biztosabb_a_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c8f6b7-515d-4711-ba9e-99e3a6994bca","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Bodolai_Nyerges_miatt_nagyobb_veszelyben_volt_az_Index_most_ezerszer_biztosabb_a_helyzet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:35","title":"Bodolai: Nyerges miatt nagyobb veszélyben volt az Index, most ezerszer biztosabb a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit csináljanak, ha találkoznak az állattal.","shortLead":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit...","id":"20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a4306-4da1-4dc2-9a6e-1ae26b49b192","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:05","title":"Lakossági fórumokat tartanak a medveveszély miatt Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is bemutatkozott a készülék. A Lumix LX100 második generációs változata a kompakt fényképezőgépek piacát igyekszik felrázni.","shortLead":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is...","id":"20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b489f7-f8ee-498a-891d-daaa02491a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:03","title":"A Panasonic új fotógépe felrázná a kompakt fényképezők piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Musk privatizációt hangoztatott a mikroblogon, amitől szárnyalni kezdtek a Tesla részvényei. Az amerikai igazságügyi minisztérium kíváncsi is lett, Musk mégis miből fedezné mindezt.","shortLead":"Musk privatizációt hangoztatott a mikroblogon, amitől szárnyalni kezdtek a Tesla részvényei. Az amerikai igazságügyi...","id":"20180919_Vizsgalatot_inditottak_a_Tesla_ellen_Elon_Musk_furcsa_tweetjei_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80e0312-d413-4e1b-867e-35c4bfb0db01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Vizsgalatot_inditottak_a_Tesla_ellen_Elon_Musk_furcsa_tweetjei_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 19. 07:42","title":"Vizsgálatot indítottak a Tesla ellen Elon Musk furcsa tweetjei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, előző héten kezdeményezett jogállamisági eljárás lezárultáig semmiképp sem zárja ki soraiból a Fideszt az Európai Néppárt (EPP) – jelentette ki Joseph Daul pártelnök szerda este az informális salzburgi EU-csúcs margóján.","shortLead":" Az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, előző héten kezdeményezett jogállamisági eljárás lezárultáig semmiképp...","id":"20180920_joseph_daul_europai_neppart_fidesz_kizaras_7_cikkely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de2f46-b888-4029-90a2-4564eb07b5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_joseph_daul_europai_neppart_fidesz_kizaras_7_cikkely","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:27","title":"Néppárti elnök: A Fidesz egyelőre maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]