Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xioami mobilokra kiadott új, MIUI 10 felhasználói felület nemcsak egy új dizájnt hozott magával, hanem reklámokat is. Még ott is, ahol arra a legkevésbé sem számít az ember.","shortLead":"A Xioami mobilokra kiadott új, MIUI 10 felhasználói felület nemcsak egy új dizájnt hozott magával, hanem reklámokat is...","id":"20180920_xiaomi_okostelefon_hirdetes_reklam_miui_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee35b607-5a77-4e4e-96b5-0a0237fde2e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_xiaomi_okostelefon_hirdetes_reklam_miui_10","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:03","title":"Szóval így lesznek olcsók a Xiaomi telefonjai? Nem várt helyeken is felbukkannak a reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e47cc-844f-4a0f-908b-69b656252d1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A különböző emberjogi szervezetek több ezer ember halálát kötik a hatóságok kegyetlenkedéséhez Venezuelában.","shortLead":"A különböző emberjogi szervezetek több ezer ember halálát kötik a hatóságok kegyetlenkedéséhez Venezuelában.","id":"20180920_Kovetkezmenyek_nelkul_oltek_meg_ezreket_a_venezuelai_biztonsagi_erok_az_elmult_evekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=847e47cc-844f-4a0f-908b-69b656252d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4932ca27-a0f8-478d-a16c-5891c64d0331","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Kovetkezmenyek_nelkul_oltek_meg_ezreket_a_venezuelai_biztonsagi_erok_az_elmult_evekben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:09","title":"Következmények nélkül öltek meg ezreket a venezuelai biztonsági erők az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c63c9-fa6c-4d6c-910e-772a5ce5b771","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok Franciaország immár Belgiummal holtversenyben vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) friss világranglistáját.","shortLead":"A világbajnok Franciaország immár Belgiummal holtversenyben vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) friss...","id":"20180920_fifa_vilagranglista_ket_elso_helyezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c54c63c9-fa6c-4d6c-910e-772a5ce5b771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898c1fb4-97ff-4572-a7f9-f71e623849fd","keywords":null,"link":"/sport/20180920_fifa_vilagranglista_ket_elso_helyezett","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:53","title":"Ilyen még nem volt a FIFA világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Precíz munkatársból a szükségesnél talán eggyel kevesebb van, humorérzékből viszont bőségesen akad a hongkongi Cathay Pacific légitársaságnál.","shortLead":"Precíz munkatársból a szükségesnél talán eggyel kevesebb van, humorérzékből viszont bőségesen akad a hongkongi Cathay...","id":"20180920_cathay_pacific_hibas_felfestes_betuhiba_livery","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79462d22-03e0-47d7-82c9-1ee29710a3b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_cathay_pacific_hibas_felfestes_betuhiba_livery","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:03","title":"Ilyen nincs: rossz nevet festett saját Boeing repülőgépére egy légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f376eac-83a4-4e3e-ab14-e7e452b9a389","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem zárta ki ennek lehetőségét Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, miután szerdán a YouTube-on egy rejtett kamerával készült felvétel jelent meg, amelyen ukrán állampolgárok magyar állampolgársági esküt tesznek Magyarország beregszászi konzulátusán.","shortLead":"Nem zárta ki ennek lehetőségét Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, miután szerdán a YouTube-on egy rejtett kamerával...","id":"20180920_kiutasithatjak_ukrajnabol_a_beregszaszi_magyar_konzult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f376eac-83a4-4e3e-ab14-e7e452b9a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c52f7ac-d593-4461-8d10-1c4f3ad325cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_kiutasithatjak_ukrajnabol_a_beregszaszi_magyar_konzult","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:54","title":"Kiutasíthatják Ukrajnából a beregszászi magyar konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőri forgalomirányítással ritkán találkozhatnak az autósok és a gyalogosok, ezért megkophat az ezzel kapcsolatos tudás. Ezért időről időre érdemes felfrissíteni azt.","shortLead":"Rendőri forgalomirányítással ritkán találkozhatnak az autósok és a gyalogosok, ezért megkophat az ezzel kapcsolatos...","id":"20180920_emlekszik_meg_a_rendori_karjelzesek_jelentesere_sokat_segit_ez_a_rovid_video_autos_jarokelo_gyalogos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645ad16a-2756-42e9-99e3-6a4a22f8556e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_emlekszik_meg_a_rendori_karjelzesek_jelentesere_sokat_segit_ez_a_rovid_video_autos_jarokelo_gyalogos","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:41","title":"Emlékszik még a rendőri karjelzések jelentésére? Sokat segít ez a rövid videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf8f480-125f-4bfa-9fb4-3efba53d3af0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pénzt nem kell visszafizetni.","shortLead":"A pénzt nem kell visszafizetni.","id":"20180920_A_kormany_12_milliard_forintot_adott_fejlesztesre_egy_tatabanyai_gyarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bf8f480-125f-4bfa-9fb4-3efba53d3af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabc9960-6d15-4685-9151-bf8ff3a12e00","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_A_kormany_12_milliard_forintot_adott_fejlesztesre_egy_tatabanyai_gyarnak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:54","title":"A kormány 1,2 milliárd forintot adott fejlesztésre egy tatabányai gyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4daa43be-5d05-4a3a-997f-725b43f90882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy hónap múlva szabadulhat a röszki terrorper vádlottja, most jogerősen csökkentették a büntetését a Szegedi Ítélőtáblán. Ahmed H. védője, Bárándy Péter, ügyvédként elégedett, de jogászként vesztesnek érzi magát.","shortLead":"Négy hónap múlva szabadulhat a röszki terrorper vádlottja, most jogerősen csökkentették a büntetését a Szegedi...","id":"20180920_Ahmed_H_roszke_terrorper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4daa43be-5d05-4a3a-997f-725b43f90882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26873552-74ba-4ded-b5e9-6c22d79645c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Ahmed_H_roszke_terrorper","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:45","title":"Jogerősen két évvel csökkentették a röszkei terrorper vádlottjának büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]