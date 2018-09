Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c930b4e1-af58-44ae-a15c-7b1962cbb2d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 900 millió forintos Project One már több száz órányi tesztelésen van túl, az első példányait pedig az eredeti terveknek megfelelően jövőre vehetik majd át a tehetős vásárlók.","shortLead":"A közel 900 millió forintos Project One már több száz órányi tesztelésen van túl, az első példányait pedig az eredeti...","id":"20180921_mar_javaban_nyuzzak_a_mercedes_bugattivero_hiperautojat_amg_project_one_chiron_forma1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c930b4e1-af58-44ae-a15c-7b1962cbb2d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bd5b64-6769-4c4a-9a32-32639ad0594f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_mar_javaban_nyuzzak_a_mercedes_bugattivero_hiperautojat_amg_project_one_chiron_forma1","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:21","title":"Már javában nyúzzák a Mercedes Bugatti-verő hiperautóját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","shortLead":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","id":"20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c050ad5-32a7-4f46-b3f6-871c2a8e611d","keywords":null,"link":"/sport/20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:06","title":"A Ferrari is szívesen befogadná az ifjabb Schumachert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","shortLead":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","id":"20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca66ad77-6e49-46db-85d3-878fe72a23d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:46","title":"Pécsi iskolánál fenyegetőzött egy férfi, kommandósok fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfac160-aa59-4f07-a8f8-ed6a27c7ef20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb közösségi oldalnál döntöttek, nem küldenek többé tanácsadókat a pártoknak, hogy segítsenek menedzselni a facebookos hirdetéseket.","shortLead":"A legnagyobb közösségi oldalnál döntöttek, nem küldenek többé tanácsadókat a pártoknak, hogy segítsenek menedzselni...","id":"20180921_Nem_segit_be_tovabb_a_politikai_kampanyokba_a_Facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cfac160-aa59-4f07-a8f8-ed6a27c7ef20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013dfb23-abf9-483b-957e-565170d2b523","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_Nem_segit_be_tovabb_a_politikai_kampanyokba_a_Facebook","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:44","title":"Nem segít be tovább a politikai kampányokba a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Számtalan boltban nyáron tanulókkal enyhítették az eladóhiányt, most azonban esélyük sincs az állások feltöltésére.","shortLead":"Számtalan boltban nyáron tanulókkal enyhítették az eladóhiányt, most azonban esélyük sincs az állások feltöltésére.","id":"20180921_Szivhatjak_a_fogukat_a_boltosok_visszaultek_a_diakok_az_iskolapadba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7e865-8622-453d-9994-860db3f6c41f","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Szivhatjak_a_fogukat_a_boltosok_visszaultek_a_diakok_az_iskolapadba","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:06","title":"Szívhatják a fogukat a boltosok, visszaültek a diákok az iskolapadba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Pedig csak szellőztetni kéne, de valamiért a nagyobb üzemekben figyelnek oda erre eléggé.","shortLead":"Pedig csak szellőztetni kéne, de valamiért a nagyobb üzemekben figyelnek oda erre eléggé.","id":"20180922_Nem_veszik_komolyan_a_hobbiboraszok_a_mustgazmergezes_veszelyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c6e7f9-56e8-4afe-b6f3-4b4bafb54d5e","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Nem_veszik_komolyan_a_hobbiboraszok_a_mustgazmergezes_veszelyet","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:21","title":"Nem veszik komolyan a hobbiborászok a mustgázmérgezés veszélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180922_Nyolc_honap_felfuggesztettre_iteltek_Luka_Modricot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37093a6f-dc0f-483f-a410-7f189a1c33c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Nyolc_honap_felfuggesztettre_iteltek_Luka_Modricot","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:17","title":"Nyolc hónap felfüggesztettre ítélték Luka Modricot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6a128b-32ae-403a-ad07-ebbd792f6cf0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg azt ígérték, nem kellenek külön fejlesztések a programsorozathoz. ","shortLead":"Eredetileg azt ígérték, nem kellenek külön fejlesztések a programsorozathoz. ","id":"20180921_200_millio_forintba_kerul_hogy_Budapest_lesz_Europa_sportfovarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b6a128b-32ae-403a-ad07-ebbd792f6cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc4c172-604f-40fe-8677-1f047db32c21","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_200_millio_forintba_kerul_hogy_Budapest_lesz_Europa_sportfovarosa","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:10","title":"200 millió forintba kerül, hogy Budapest lesz Európa sportfővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]