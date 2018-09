Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott gyerekek címet kapta. ","shortLead":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott...","id":"20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1674e36a-fb99-47dc-8f72-89bb36f873da","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:52","title":"\"Halott gyerekek\": az iskolai lövöldözéseket parodizálja ki a South Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnök az előzetes tervek szerint október 8-9-én látogat a fővárosba, és várhatóan ott lesz Gül Baba felújított türbéjének átadóján. ","shortLead":"A török elnök az előzetes tervek szerint október 8-9-én látogat a fővárosba, és várhatóan ott lesz Gül Baba felújított...","id":"20180924_budapest_torok_elnok_recep_tayyip_erdogan_latogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66697719-6c6d-412c-9992-45bc034a489d","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_budapest_torok_elnok_recep_tayyip_erdogan_latogatas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 18:14","title":"Megvan, mikor jön Erdogan Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180926_A_no_akinek_egy_iPhone_lett_a_sirkove","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b351338-c8f4-44a5-8b56-8d2fd412430f","keywords":null,"link":"/elet/20180926_A_no_akinek_egy_iPhone_lett_a_sirkove","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:43","title":"A nő, akinek egy iPhone lett a sírköve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","shortLead":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","id":"20180926_tarlos_ujra_indul_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f7cffb-cd9d-4d1a-b1be-8407db440455","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_tarlos_ujra_indul_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:45","title":"Tarlós újra indul a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13faf0be-307a-40e3-830c-78023072cdde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"José Mourinho volt játékosának, Frank Lampardnak a csapata tizenegyespárbajban búcsúztatta a manchesteri együttest.","shortLead":"José Mourinho volt játékosának, Frank Lampardnak a csapata tizenegyespárbajban búcsúztatta a manchesteri együttest.","id":"20180926_manchester_united_derby_county_ligakupa_tizenegyesparbaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13faf0be-307a-40e3-830c-78023072cdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4442205-bd09-4ff3-9c36-a9c76a146dd7","keywords":null,"link":"/sport/20180926_manchester_united_derby_county_ligakupa_tizenegyesparbaj","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:11","title":"Az első körben kiejtették a ManU-t a ligakupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeada29-2f86-4efb-a2f2-70b17082b5f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Enovate elnevezés egészen kacifántos megfejtést rejt.","shortLead":"Az Enovate elnevezés egészen kacifántos megfejtést rejt.","id":"20180925_enovate_kinai_automarka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aeada29-2f86-4efb-a2f2-70b17082b5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab50ba4b-2928-4e08-b1d3-b1690d80fcea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_enovate_kinai_automarka","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:31","title":"Itt egy új kínai autómárka, aminek mindent visz a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1661829-8b26-46cf-b19e-53f5961e0869","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A délelőtti tragédiában nem sérült meg senki.","shortLead":"A délelőtti tragédiában nem sérült meg senki.","id":"20180925_Fotok_erkeztek_a_budafoki_hazba_hajtott_betonkeverorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1661829-8b26-46cf-b19e-53f5961e0869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315d1316-4521-4af5-a7f1-3bf66b5811f3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180925_Fotok_erkeztek_a_budafoki_hazba_hajtott_betonkeverorol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:38","title":"Fotók érkeztek a budafoki házba hajtott betonkeverőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0882fb5a-7e4c-4825-b1e0-fbdbe9d7967e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Negyedóra 40 dollárba került, egy óra 160-ba. Mindent teljesen nyíltan csináltak. Amikor a lakók feljelentették őket, akkor a rendőrök lecsaptak, de nem találtak semmit. Az üzlet folyt tovább egy másik sarkon Queensben és Brooklynban. Dollármilliókat hoztak a bordélyházak – állapították meg a New York Times oknyomozó riporterei, akik a rendőrség előtt jártak.","shortLead":"Negyedóra 40 dollárba került, egy óra 160-ba. Mindent teljesen nyíltan csináltak. Amikor a lakók feljelentették őket...","id":"20180924_Nyugalmazott_nyomozo_volt_a_bordelyok_kiralya_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0882fb5a-7e4c-4825-b1e0-fbdbe9d7967e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14684021-acd2-48ff-ab13-7217e8d1ff3a","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Nyugalmazott_nyomozo_volt_a_bordelyok_kiralya_New_Yorkban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:47","title":"Nyugalmazott nyomozó volt a bordélyok királya New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]