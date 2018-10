Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7325d0cf-16c8-44be-aa4a-f96de8caaeea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök két nap alatt két személyautót foglaltak le Csongrád megyében.","shortLead":"A magyar rendőrök két nap alatt két személyautót foglaltak le Csongrád megyében.","id":"20181001_bmw_volkswagen_lopott_auto_autolopas_roszke_csanadpalota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7325d0cf-16c8-44be-aa4a-f96de8caaeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a5461a-d950-4402-b518-667722f57c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_bmw_volkswagen_lopott_auto_autolopas_roszke_csanadpalota","timestamp":"2018. október. 01. 08:51","title":"BMW, Volkswagen, egyre megy: mindkettőt ellopták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","shortLead":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","id":"20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5468033-5e93-4f54-9043-a4827cf44ba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Újra drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különleges rakomány egy Tesla csomagtartójában, a Toyota-vezér fucsa autója, és kocsik, amik kijönnének az új iPhone 600 ezer forintos árából. Ezekről volt szó ezen a héten.","shortLead":"Különleges rakomány egy Tesla csomagtartójában, a Toyota-vezér fucsa autója, és kocsik, amik kijönnének az új iPhone...","id":"20180930_top_autos_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec22d3bf-e8c6-4f77-9be8-afd8371e4a3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:21","title":"Tolatóradar: Megdőlt a legsúlyosabb gyorshajtás rekordja Ausztriában, lekapta a kocsit a traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","shortLead":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","id":"20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6b3173-f322-48fd-8350-9734673d7cc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:39","title":"Ellenállást hirdetett a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felkavaró képek. ","shortLead":"Felkavaró képek. ","id":"20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff6777-ba61-4be7-bafc-13ed2dbf342f","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:35","title":"Drámai videón örökítették meg a pillanatot, amikor a cunami lecsapott Indonéziára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c018d0-8d6e-4a02-bbe9-b83ad68ccc7a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sérültek is vannak, köztük a hírek szerint egy volt \"elnökjelölt\".","shortLead":"Sérültek is vannak, köztük a hírek szerint egy volt \"elnökjelölt\".","id":"20180929_A_kommunista_part_tanacskozasa_robbant_fel_Donyeckben__szo_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c018d0-8d6e-4a02-bbe9-b83ad68ccc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b98d6b-ae45-4530-9308-1795009447cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_A_kommunista_part_tanacskozasa_robbant_fel_Donyeckben__szo_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:12","title":"A kommunista párt tanácskozása robbant fel Donyeckben - szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is bejelentkezett a Most-Híd jelöltjeként.","shortLead":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is...","id":"20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b0b4a6-3d75-401a-82ba-2ae25762e6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:34","title":"Két magyar is megküzd egymással a szlovák államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86dc0f59-4aae-43ea-90e4-b362df965e7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szemtanú azt mesélte, a baleset okozó sofőr többször is kivágott a szembejövők elé, ő centikkel úszta meg.","shortLead":"A szemtanú azt mesélte, a baleset okozó sofőr többször is kivágott a szembejövők elé, ő centikkel úszta meg.","id":"20180929_Egy_szemtanu_szerint_direkt_okoztak_a_penteki_tomegbalesetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86dc0f59-4aae-43ea-90e4-b362df965e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc6e81-7dec-4908-af58-e5f80ff2e192","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_Egy_szemtanu_szerint_direkt_okoztak_a_penteki_tomegbalesetet","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:14","title":"Egy szemtanú szerint szándékosan okozták a pénteki tömegbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]