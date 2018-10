Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu aszteroida felszínére – jelentette be a japán űrhivatal.","shortLead":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu...","id":"20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6273cb9e-98d1-433f-aae1-0340dab0f939","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","timestamp":"2018. október. 03. 22:33","title":"A Hajabusza-2 ledobott egy új kutászdroidot az űrben száguldó aszteroidára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone-ok történetének legdrágább modelljeivel találkozhattunk az Apple szeptember 12-i bemutatóján, jelenleg az új iPhone-ok a leginkább vágyott készülékek az Apple-rajongók körében.","shortLead":"Bár az iPhone-ok történetének legdrágább modelljeivel találkozhattunk az Apple szeptember 12-i bemutatóján, jelenleg...","id":"20181004_apple_iphone_valtasi_kedv_uj_iphone_xs_max_keszulekcsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf33383-2857-46ea-b129-3fc5e75f3cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_apple_iphone_valtasi_kedv_uj_iphone_xs_max_keszulekcsere","timestamp":"2018. október. 04. 15:03","title":"Jó hírt kapott az Apple: sokan váltanának az új iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ffe778-661b-4c6f-8022-4e5d30355511","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pavlo Klimkin szerint a félsziget folyamatosan hanyatlik az orosz megszállás alatt.","shortLead":"Pavlo Klimkin szerint a félsziget folyamatosan hanyatlik az orosz megszállás alatt.","id":"20181004_Moszkva_oroszok_tizezreit_telepiti_a_Krimbe__allitja_az_ukran_kulugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ffe778-661b-4c6f-8022-4e5d30355511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461a656b-178c-4d60-8a70-6991da269230","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Moszkva_oroszok_tizezreit_telepiti_a_Krimbe__allitja_az_ukran_kulugyminiszter","timestamp":"2018. október. 04. 14:02","title":"Moszkva oroszok tízezreit telepíti a Krímbe – állítja az ukrán külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","shortLead":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","id":"20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b54918-7206-4559-9858-890e379cb758","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","timestamp":"2018. október. 03. 07:57","title":"El ne felejtse: csütörtöktől két hétig zárva lesz a Déli pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65259b12-93ce-4efc-add8-3d70ff8db64c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Fan Bingbing óriási sztárnak számít Kínában, szerepeiért rengeteg pénzt kap. Júliusban azonban úgy eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. És most úgy tűnik, nem véletlenül.","shortLead":"Fan Bingbing óriási sztárnak számít Kínában, szerepeiért rengeteg pénzt kap. Júliusban azonban úgy eltűnt, mintha soha...","id":"20181003_Jokora_adocsalas_miatt_szivodhatott_fel_a_legismertebb_kinai_filmsztar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65259b12-93ce-4efc-add8-3d70ff8db64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d823a1a1-5946-400e-bdb1-7a673c21dbec","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Jokora_adocsalas_miatt_szivodhatott_fel_a_legismertebb_kinai_filmsztar","timestamp":"2018. október. 03. 09:55","title":"Jókora adócsalás miatt szívódhatott fel a legismertebb kínai filmsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1412c8ec-8a09-402f-bfd0-46856d678222","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"Az országot megosztó heves politikai összecsapássá vált Brett Kavanaugh amerikai főbírójelölt meghallgatása, aminek kimenetele hatással lehet a novemberi választásra.","shortLead":"Az országot megosztó heves politikai összecsapássá vált Brett Kavanaugh amerikai főbírójelölt meghallgatása, aminek...","id":"201840__amerikai_fobirojelolt__politikai_haboru__nok_haragja__duh_es_bosszu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1412c8ec-8a09-402f-bfd0-46856d678222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d24359-4173-40f3-9e06-44ff355b3926","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.40/201840__amerikai_fobirojelolt__politikai_haboru__nok_haragja__duh_es_bosszu","timestamp":"2018. október. 03. 00:00","title":"Düh és bosszú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","shortLead":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","id":"20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee659cd4-d84a-4ec8-a963-8ca369da46d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","timestamp":"2018. október. 04. 05:50","title":"Porhintés volt eddig a bürokráciacsökkentés, folyamatosan nőtt a létszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több tízmillióra tehető a mínusz.","shortLead":"Több tízmillióra tehető a mínusz.","id":"20181003_Veszteseget_hozott_a_Tesconak_a_vasarnapi_boltzar_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fd52e0-7f58-4c49-be8c-27d2222a3892","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Veszteseget_hozott_a_Tesconak_a_vasarnapi_boltzar_Lengyelorszagban","timestamp":"2018. október. 03. 11:24","title":"Veszteséget hozott a Tescónak a vasárnapi boltzár Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]