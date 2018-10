Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f264fdcb-a7b5-400a-a7f6-c2a2bcbd598f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feketébe öltöztette készülékeit a Microsoft a kedd este tartott New York-i eseményen, de persze nem csak ez volt az újdonság.","shortLead":"Feketébe öltöztette készülékeit a Microsoft a kedd este tartott New York-i eseményen, de persze nem csak ez volt...","id":"20181003_microsoft_surface_laptop_2_surface_pro_6_surface_studio_2_windows_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f264fdcb-a7b5-400a-a7f6-c2a2bcbd598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3395a9a2-a02f-41d4-8734-d34a3da8da32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_microsoft_surface_laptop_2_surface_pro_6_surface_studio_2_windows_10","timestamp":"2018. október. 03. 12:03","title":"Back to Black: erős új laptopokat mutatott be a Microsoft, de van itt még más is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","shortLead":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","id":"20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa065ff-9c79-48ff-afd5-ff0d49a04fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","timestamp":"2018. október. 03. 11:17","title":"Zacher: Tiszta a lelkiismeretem, és jól érzem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9352ad0d-c501-465d-85c1-4de23df5aff6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ BT szerint a vírus gyorsan terjed Kongóban, az országhatárokra sincs tekintettel, ezért a térség stabilitását is alááshatja.","shortLead":"Az ENSZ BT szerint a vírus gyorsan terjed Kongóban, az országhatárokra sincs tekintettel, ezért a térség stabilitását...","id":"20181004_Terjed_az_ebola_abba_kell_hagyni_a_haborut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9352ad0d-c501-465d-85c1-4de23df5aff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb598e95-7978-44cd-8174-b4626fe0adab","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Terjed_az_ebola_abba_kell_hagyni_a_haborut","timestamp":"2018. október. 04. 08:02","title":"Terjed az ebola, abba kell hagyni a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László az Átlátszó oknyomozó cikkéről. ","shortLead":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László...","id":"20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd5eaf2-5373-47f2-84cf-b5e4fe7f931e","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","timestamp":"2018. október. 02. 13:02","title":"Mészáros Lőrinc tévéje szerint az Orbán luxusrepkedését megíró újságírók mind hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Szávay István szerint szégyen, gyalázat, hogy a Fidesz-KDNP a DK-val együtt nem szavazata meg a javaslatot.","shortLead":"A jobbikos Szávay István szerint szégyen, gyalázat, hogy a Fidesz-KDNP a DK-val együtt nem szavazata meg a javaslatot.","id":"20181002_nem_tamogattak_a_kormanypartok_hogy_legyen_trianon_emlekev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd96cfc-8311-44e3-9c8a-db8e8afd131b","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_nem_tamogattak_a_kormanypartok_hogy_legyen_trianon_emlekev","timestamp":"2018. október. 02. 18:55","title":"Nem szavazták meg a Trianon-emlékévet a kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak tovább mélyül az árok az Európai Unió régi és új tagállamai között, állítják cseh parlamenti képviselők.","shortLead":"Csak tovább mélyül az árok az Európai Unió régi és új tagállamai között, állítják cseh parlamenti képviselők.","id":"20181003_Sargentinijelentes_a_csehek_szerint_hibas_es_nem_szerencses_az_EPszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee9a97a-4ecc-437f-997c-76f07dce8389","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Sargentinijelentes_a_csehek_szerint_hibas_es_nem_szerencses_az_EPszavazas","timestamp":"2018. október. 03. 13:07","title":"Sargentini-jelentés: a csehek szerint hibás és nem szerencsés az EP-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol bajnok Manchester City a hajrában szerzett góllal 2-1-re győzött a Szalai Ádámmal felálló Hoffenheim vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligájának második fordulójában, amelyben a Juventus sima, 3-0-s sikert aratott a svájci Young Boys felett.","shortLead":"Az angol bajnok Manchester City a hajrában szerzett góllal 2-1-re győzött a Szalai Ádámmal felálló Hoffenheim...","id":"20181002_bl_szalai_adam_paulo_dybala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70339858-f200-4fdb-9e10-9ad4821f6314","keywords":null,"link":"/sport/20181002_bl_szalai_adam_paulo_dybala","timestamp":"2018. október. 02. 22:05","title":"Szalaiék megizzasztották a Cityt, Dybala jól pótolta Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter gyorsan reagált ukrán kollégája kijelentésére.","shortLead":"A külügyminiszter gyorsan reagált ukrán kollégája kijelentésére.","id":"20181003_Szijjarto_Ukrajnanak_nincs_jogalapja_a_beregszaszi_magyar_konzul_kiutasitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d50310-d4ee-4b51-b360-6a22cf23878e","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Szijjarto_Ukrajnanak_nincs_jogalapja_a_beregszaszi_magyar_konzul_kiutasitasara","timestamp":"2018. október. 03. 19:09","title":"Szijjártó: Ukrajnának nincs jogalapja a beregszászi magyar konzul kiutasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]