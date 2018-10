Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a08ea55-c418-438b-9f9d-9dfc40d570d2","c_author":"Keresztes Imre","category":"cegauto","description":"Nemcsak megvalósítható, de nyereséges is lehet az átállás az elektromos fuvarozásra – állítják friss tanulmányok. Az akkumulátoros járgányok mellett az üzemanyagcellás hajtólánc is szerepet kaphat.","shortLead":"Nemcsak megvalósítható, de nyereséges is lehet az átállás az elektromos fuvarozásra – állítják friss tanulmányok...","id":"201840__elektromos_teherautok__attores__cellatars__kamionos_hajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a08ea55-c418-438b-9f9d-9dfc40d570d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee477cc-3b84-4d89-90f5-480720c07674","keywords":null,"link":"/cegauto/201840__elektromos_teherautok__attores__cellatars__kamionos_hajtas","timestamp":"2018. október. 06. 15:30","title":"Sokkal hamarabb eljöhet az elektromos teherautók kora, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b335dbe1-e8c0-4f0d-9410-c5dff0b5e7b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt nem mondta, hogy a pénzért elszállított szemetet nem egyszerűen kidobja egy út mellé a város szélén.","shortLead":"Azt nem mondta, hogy a pénzért elszállított szemetet nem egyszerűen kidobja egy út mellé a város szélén.","id":"20181005_Ujsagban_reklamozta_magat_a_szemetet_illegalisan_lerako_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b335dbe1-e8c0-4f0d-9410-c5dff0b5e7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3622213f-5402-4bb1-9358-26f837ee7198","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Ujsagban_reklamozta_magat_a_szemetet_illegalisan_lerako_ferfi","timestamp":"2018. október. 05. 20:23","title":"Újságban reklámozta magát a szemetet illegálisan lerakó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aaec7c0-eb63-46fc-ac86-2d1a62a45b84","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első jelentések szerint nem okozott nagyobb károkat.","shortLead":"Az első jelentések szerint nem okozott nagyobb károkat.","id":"20181006_Kisebb_foldrenges_volt_Sziciliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aaec7c0-eb63-46fc-ac86-2d1a62a45b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a0fdea-1bad-4bb1-afd2-5a3944fb6ab3","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Kisebb_foldrenges_volt_Sziciliaban","timestamp":"2018. október. 06. 08:06","title":"Kisebb földrengés volt Szicíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef5ae-70e6-476f-82f9-6fb61de070c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","timestamp":"2018. október. 07. 12:30","title":"Móga Piroska: Tényleg egyszer élünk, és ez már az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee87f09-7869-4c3a-9fa4-fe8b1beebf9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alacsony választói részvétel jellemezte a kétnapos romániai alkotmánymódosító népszavazás első napját, amelyen a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alaptörvénybe iktatásáról dönthet Románia csaknem 19 millió választópolgára, rendellenességekről csak elvétve érkeztek jelentések. A központi választási bizottság (BEC) becslése szerint szombaton délután négy óráig országszerte kevesebb mint 700 ezer választópolgár, a választói névjegyzékben szereplők 3,78 százaléka adta le voksát.","shortLead":"Alacsony választói részvétel jellemezte a kétnapos romániai alkotmánymódosító népszavazás első napját, amelyen a férfi...","id":"20181006_Erdektelenseg_a_roman_nepszavazas_elso_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ee87f09-7869-4c3a-9fa4-fe8b1beebf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cb6de8-3c0f-4a5e-b66a-438878b0d9d1","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Erdektelenseg_a_roman_nepszavazas_elso_napjan","timestamp":"2018. október. 06. 18:22","title":"Érdektelenség a román népszavazás első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idei Nobel-békedíjas Nadia Muradot is elrabolták és szexrabszolgaként tartották fogva. Szabadulása óta azért kampányol, hogy az Iszlám Állam vezetőit nemzetközi bíróság előtt vonják felelősségre.","shortLead":"Az idei Nobel-békedíjas Nadia Muradot is elrabolták és szexrabszolgaként tartották fogva. Szabadulása óta azért...","id":"20181006_Meg_nincs_vege_tobb_mint_ezer_no_van_az_Iszlam_Allam_fogsagaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f10c81-b3c0-44fc-9881-0c7eedf37120","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Meg_nincs_vege_tobb_mint_ezer_no_van_az_Iszlam_Allam_fogsagaban","timestamp":"2018. október. 06. 08:25","title":"Még nincs vége: több mint ezer nő van az Iszlám Állam fogságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870181d7-5a6d-4b60-b34b-f2ee1ef3f9b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékos emberölésben találták bűnösnek.","shortLead":"Szándékos emberölésben találták bűnösnek.","id":"20181006_Eliteltek_chicagoi_rendort_aki_16_lovessel_vegzett_egy_fekete_kamasszal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=870181d7-5a6d-4b60-b34b-f2ee1ef3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4719061-e09f-4988-9e96-8384ed1bcdea","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Eliteltek_chicagoi_rendort_aki_16_lovessel_vegzett_egy_fekete_kamasszal","timestamp":"2018. október. 06. 12:10","title":"Elítélték chicagói rendőrt, aki 16 lövéssel végzett egy fekete kamasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d903a74-29d0-4697-bb7a-ef78334976c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Végleg távozik a politikából Christian Kern szociáldemokrata volt osztrák kancellár. Két hete még ő akart lenni az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Végleg távozik a politikából Christian Kern szociáldemokrata volt osztrák kancellár. Két hete még ő akart lenni...","id":"20181006_Hirtelen_elunta_a_politikat_a_volt_osztrak_kancellar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d903a74-29d0-4697-bb7a-ef78334976c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9b8338-a8b7-46cd-bcbd-908772bd87ba","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Hirtelen_elunta_a_politikat_a_volt_osztrak_kancellar","timestamp":"2018. október. 06. 14:39","title":"Hirtelen elunta a politikát a volt osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]