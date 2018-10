Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23d4a330-b211-400a-a0b3-81c7f0620a18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfit keres a rendőrség.","shortLead":"Három férfit keres a rendőrség.","id":"20181007_Ket_emberre_ralottek_ejjel_a_VIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23d4a330-b211-400a-a0b3-81c7f0620a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb542e-1f57-4142-af81-d4edeebb909b","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Ket_emberre_ralottek_ejjel_a_VIII_keruletben","timestamp":"2018. október. 07. 13:37","title":"Két emberre rálőttek éjjel a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc05b9-489a-471e-aae5-1ecfec771797","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","timestamp":"2018. október. 06. 19:45","title":"Egy térkép, ami megmutatja, mennyire érdekli az USA-t Afrika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Sokat, de nem eleget. 