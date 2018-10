Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Aktuality.sk szerint Peter Sufliarsky szálka volt a helyi maffia szemében. \r

","shortLead":"Az Aktuality.sk szerint Peter Sufliarsky szálka volt a helyi maffia szemében. \r

","id":"20181005_jan_kuciak_gyilkosai_a_szlovak_fougyeszhelyettest_is_meg_akartak_olni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0f16b1-aaf9-4412-a937-39cba13aeb03","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_jan_kuciak_gyilkosai_a_szlovak_fougyeszhelyettest_is_meg_akartak_olni","timestamp":"2018. október. 05. 05:11","title":"Ján Kuciak gyilkosai a szlovák főügyészhelyettest is meg akarták ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A boltosok éves bérköltsége ezer milliárd forint felett lesz, a bérnövekedés tempója felülmúlja a forgalomnövekedést - nem is bírja mindenki a tempót.","shortLead":"A boltosok éves bérköltsége ezer milliárd forint felett lesz, a bérnövekedés tempója felülmúlja a forgalomnövekedést...","id":"20181004_Egy_vagyont_hagyunk_majd_karacsony_elott_a_boltokban_rajtuk_viszont_ez_sem_segit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff79847-ce30-471d-9f84-7b576f7405b0","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Egy_vagyont_hagyunk_majd_karacsony_elott_a_boltokban_rajtuk_viszont_ez_sem_segit","timestamp":"2018. október. 04. 11:14","title":"Egy vagyont hagyunk majd karácsony előtt a boltokban, rajtuk viszont ez sem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27751dc6-274f-4f29-96a9-dd612cdf39c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki koncepciós ügyet emleget, amit az ellenzék rendezett meg ellene.","shortLead":"Nikola Gruevszki koncepciós ügyet emleget, amit az ellenzék rendezett meg ellene.","id":"20181005_Jogeros_bortonbe_kell_mennie_a_volt_macedon_miniszterelnoknek_egy_luxus_Mercedes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27751dc6-274f-4f29-96a9-dd612cdf39c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd56196a-01a4-497b-86cd-d44ab6e6116e","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Jogeros_bortonbe_kell_mennie_a_volt_macedon_miniszterelnoknek_egy_luxus_Mercedes_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 17:26","title":"Jogerős: börtönbe kell mennie a volt macedón miniszterelnöknek egy luxus Mercedes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6555dbf0-25e2-4b35-b101-7cdaa7ff9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte minden óvodába, iskolába jár diabéteszes gyerek. Most kísérleti jelleggel indul oktatási program a cukorbetegségről néhány általános iskolában.","shortLead":"Szinte minden óvodába, iskolába jár diabéteszes gyerek. Most kísérleti jelleggel indul oktatási program...","id":"20181004_Igy_is_lehet_eletre_nevelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6555dbf0-25e2-4b35-b101-7cdaa7ff9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbbb148-b4e7-4294-9584-b2e5e186ec42","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Igy_is_lehet_eletre_nevelni","timestamp":"2018. október. 04. 11:52","title":"Így is lehet életre nevelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"484c25e5-508e-4c29-91ab-ffe231a4d890","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyletet a Gazdasági Versenyhivatalnak még jóvá kell hagynia.","shortLead":"Az ügyletet a Gazdasági Versenyhivatalnak még jóvá kell hagynia.","id":"20181004_Tiz_Tescoba_koltozik_be_a_Media_Markt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=484c25e5-508e-4c29-91ab-ffe231a4d890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a48100-89b8-4f97-9f25-3a14b3b6b23f","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Tiz_Tescoba_koltozik_be_a_Media_Markt","timestamp":"2018. október. 04. 13:26","title":"Tíz Tescóba költözhet be a Media Markt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított álnéven, társkereső oldalakon szedte össze áldozatait, akiket találkozásuk után kifosztott. ","shortLead":"A gyanúsított álnéven, társkereső oldalakon szedte össze áldozatait, akiket találkozásuk után kifosztott. ","id":"20181005_A_Margitszigetre_csabitotta_majd_elkabitotta_randipartnereit_egy_fiatal_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda9c678-2950-4bba-a67e-9c46585bea51","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_A_Margitszigetre_csabitotta_majd_elkabitotta_randipartnereit_egy_fiatal_no","timestamp":"2018. október. 05. 10:19","title":"A Margit-szigetre csábította, majd elkábította randipartnereit egy fiatal nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","shortLead":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","id":"20181004_kina_kem_apple_amazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c6f34-a4e1-4072-9f04-3e0d4a023ff3","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_kina_kem_apple_amazon","timestamp":"2018. október. 04. 16:58","title":"Bloomberg: A kínai hírszerzés nem kispályázik kémprogramokkal, chipet tett 30 amerikai cég számítógépeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A két párt az ÁSZ-ellenőrzés feltételeit nem biztosította, többszöri megkeresés ellenére sem volt elérhető, ezért az ÁSZ kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál a költségvetési támogatásuk folyósításának felfüggesztését. A Párbeszédnél azt mondták, megkeresik az ÁSZ-t a szükséges papírokkal, ha már a hivatal nem találta őket.","shortLead":"A két párt az ÁSZ-ellenőrzés feltételeit nem biztosította, többszöri megkeresés ellenére sem volt elérhető, ezért...","id":"20181004_Megvonnak_az_allami_penzt_a_Momentumtol_es_a_Parbeszedtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c7d233-dce7-40f8-bca7-a104f601c927","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megvonnak_az_allami_penzt_a_Momentumtol_es_a_Parbeszedtol","timestamp":"2018. október. 04. 16:01","title":"Megvonnák az állami pénzt a Momentumtól és a Párbeszédtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]