Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Beszelgetesek_a_jovorol_Esszepalyazat_25_eve_aluliaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a621a7a7-4007-42ae-9c56-7c6dd142229e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_Beszelgetesek_a_jovorol_Esszepalyazat_25_eve_aluliaknak","timestamp":"2018. október. 05. 14:45","title":"Beszélgetések a jövőről: Esszépályázat 25 éven aluliaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli kormánybiztost neveztek ki a leomlott genovai Morandi híd lebontására és az új híd megvalósítására. A hídomlás által érintett vasútvonalon is pénteken indult csak újra a forgalom.\r

\r

","shortLead":"Rendkívüli kormánybiztost neveztek ki a leomlott genovai Morandi híd lebontására és az új híd megvalósítására...","id":"20181005_Masfel_ev_alatt_potolhatjak_a_leomlott_genovai_hidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8c811f-1c76-48dc-971d-f54578ba8d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Masfel_ev_alatt_potolhatjak_a_leomlott_genovai_hidat","timestamp":"2018. október. 05. 14:37","title":"Másfél év alatt pótolhatják a leomlott genovai hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf7124f-5e32-4c1d-ae70-30be740db19d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ehet egy medve túl sok lazacot? Az alaszkai vadonban biztos nem. ","shortLead":"Ehet egy medve túl sok lazacot? Az alaszkai vadonban biztos nem. ","id":"20181005_Szavazzon_a_legkoverebb_medvere_meg_a_teli_almuk_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faf7124f-5e32-4c1d-ae70-30be740db19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21604415-2b51-4ffc-ac50-ec1dbb5dba3a","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Szavazzon_a_legkoverebb_medvere_meg_a_teli_almuk_elott","timestamp":"2018. október. 05. 15:00","title":"Melyikük a legkövérebb medve? Szavazzon még a téli álmuk előtt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek ma is jól emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára. ","shortLead":"A helyiek ma is jól emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára. ","id":"20181004_A_pillanat_amit_sosem_felejtenek_el_a_kolontariak__8_eve_tortent_a_vorosiszapkatasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d5d4f2-5cbb-41e7-a3b1-a419443333e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_A_pillanat_amit_sosem_felejtenek_el_a_kolontariak__8_eve_tortent_a_vorosiszapkatasztrofa","timestamp":"2018. október. 04. 22:06","title":"A pillanat, amit sosem felejtenek el a kolontáriak - 8 éve történt a vörösiszap-katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18000318-9632-4f53-9221-c7d65d8ff3f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Suzukinak a tulajdonosa az elmúlt időkben igen komoly pénzt hagyhatott játékboltokban.","shortLead":"Ennek a Suzukinak a tulajdonosa az elmúlt időkben igen komoly pénzt hagyhatott játékboltokban.","id":"20181005_a_nap_fotoi_ilyen_az_igazi_magyar_sufnituning_suzuki_swift","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18000318-9632-4f53-9221-c7d65d8ff3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e7c98-ffa6-4d05-b6c9-53a4e53e3639","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_a_nap_fotoi_ilyen_az_igazi_magyar_sufnituning_suzuki_swift","timestamp":"2018. október. 05. 06:41","title":"A nap fotói: ilyen az igazi magyar sufnituning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világranglistán 45. magyar játékos két játszmában győzte le az olasz Marco Cecchinatót a pekingi keménypályás tenisztorna 4,6 millió dollár összdíjazású férfi versenyében.","shortLead":"A világranglistán 45. magyar játékos két játszmában győzte le az olasz Marco Cecchinatót a pekingi keménypályás...","id":"20181004_fucsovics_megint_nyert_mar_negyeddontos_kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f76c6-1a04-4428-bd18-88eb581d29a9","keywords":null,"link":"/sport/20181004_fucsovics_megint_nyert_mar_negyeddontos_kinaban","timestamp":"2018. október. 04. 10:34","title":"Fucsovics megint nyert, már negyeddöntős Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több beadvány is érkezett a hatósághoz. ","shortLead":"Több beadvány is érkezett a hatósághoz. ","id":"20181004_Mediatanacs_Szenzacios_Negyes_RTL_Klub_korhatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2387465e-1d8e-4a4d-b57e-127bdf661bf2","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Mediatanacs_Szenzacios_Negyes_RTL_Klub_korhatar","timestamp":"2018. október. 04. 13:25","title":"Eljárást indít a Médiatanács a Szenzációs négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az a török milliárdos ült Orbán Viktor mellett a Chelsea-Vidi meccsen, aki Budapest egy új városrészét építheti fel.","shortLead":"Az a török milliárdos ült Orbán Viktor mellett a Chelsea-Vidi meccsen, aki Budapest egy új városrészét építheti fel.","id":"20181005_Adnan_Polat_Vidi_Orban_vip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a80bc9-c7a9-4f51-9cff-639dca4741f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Adnan_Polat_Vidi_Orban_vip","timestamp":"2018. október. 05. 10:55","title":"Ki az a rejtélyes üzletember Orbán Viktor mellett a VIP-páholyban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]