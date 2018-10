Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a kocsit Dunakeszinénél találták meg.","shortLead":"A Blikk szerint a kocsit Dunakeszinénél találták meg.","id":"20181011_Emberi_csontok_voltak_egy_Dunabol_kiemelt_autoroncsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3129a10-e184-4caf-96c2-cf322cf3c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Emberi_csontok_voltak_egy_Dunabol_kiemelt_autoroncsban","timestamp":"2018. október. 11. 06:33","title":"Emberi csontok voltak egy Dunából kiemelt autóroncsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e40f15f-1430-4cb8-bdff-b8703f6ad61e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz média által az elmúlt napokban sokat kritizálta a Ferrari négyszeres vb-győztes német versenyzőjét, angol riválisa a védelmére kelt.","shortLead":"Az olasz média által az elmúlt napokban sokat kritizálta a Ferrari négyszeres vb-győztes német versenyzőjét, angol...","id":"20181009_lewis_hamilton_sebastian_vettel_f1_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e40f15f-1430-4cb8-bdff-b8703f6ad61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b319025-e435-4618-8951-47105d87a5f9","keywords":null,"link":"/sport/20181009_lewis_hamilton_sebastian_vettel_f1_kritika","timestamp":"2018. október. 09. 16:21","title":"Hamilton megvédte Vettelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért reménykednek, hogy egyre többen kérik átutalással.","shortLead":"Azért reménykednek, hogy egyre többen kérik átutalással.","id":"20181010_Cafolja_a_kormany_hogy_nem_lehet_postazni_a_nyugdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d8d1f9-83f7-4515-a1e9-1c86ff544357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Cafolja_a_kormany_hogy_nem_lehet_postazni_a_nyugdijat","timestamp":"2018. október. 10. 10:22","title":"Cáfolja a kormány, hogy nem lehet postázni a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP népszavazási kezdeményezéssel él, hogy akik lepusztították az egészségügyet, azoknak ne lehessenek gyógyulási kiváltságai.","shortLead":"Az MSZP népszavazási kezdeményezéssel él, hogy akik lepusztították az egészségügyet, azoknak ne lehessenek gyógyulási...","id":"20181010_Nepszavazassal_vennek_el_az_Orbankormany_korhazi_VIPellatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5569a5-d095-42ee-9bcd-ed933bf77d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nepszavazassal_vennek_el_az_Orbankormany_korhazi_VIPellatasat","timestamp":"2018. október. 10. 11:12","title":"Népszavazással vennék el az Orbán-kormány kórházi VIP-ellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán szerint Gül Baba élénken él a magyarok emlékezetében, Erdogan szerint Magyarországon nincs olyan, aki ne ismerné Gül Babát. ","shortLead":"Orbán szerint Gül Baba élénken él a magyarok emlékezetében, Erdogan szerint Magyarországon nincs olyan, aki ne ismerné...","id":"20181009_Gul_Babat_meltatta_Orban_es_Erdogan_a_turbeavatason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b15cde2-ccc7-4796-9cb1-7600e1e4c025","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Gul_Babat_meltatta_Orban_es_Erdogan_a_turbeavatason","timestamp":"2018. október. 09. 16:01","title":"Gül Babát méltatta Orbán és Erdogan a türbeavatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6062953c-1d45-44a2-8dad-48f39a27b922","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a török államfő és delegációja budapesti látogatásának egyik kézzel fogható eredménye.","shortLead":"Ez a török államfő és delegációja budapesti látogatásának egyik kézzel fogható eredménye.","id":"20181009_Kozvetlen_legi_jarat_indulhat_Ferihegyrol_Indiaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6062953c-1d45-44a2-8dad-48f39a27b922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b5adb3-7036-4a26-952c-e035c0c2f4c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Kozvetlen_legi_jarat_indulhat_Ferihegyrol_Indiaba","timestamp":"2018. október. 09. 15:24","title":"Közvetlen légi járat indulhat Ferihegyről Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181009_presser_gabor_koncert_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe478d8-6398-4031-acf5-8ab133378ca3","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_presser_gabor_koncert_arena","timestamp":"2018. október. 09. 16:40","title":"Az ember, aki szereti a túlerőt – Presser-koncert videón, fotón, szóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0505b2-c0f4-416d-9bb6-823a18a8a38e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hazai rendőrség még nem ért a nyomozás végére, Olaszországban közben hat vádlott is van.","shortLead":"A hazai rendőrség még nem ért a nyomozás végére, Olaszországban közben hat vádlott is van.","id":"20181010_Kint_mar_a_per_kezdodik_idehaza_meg_gyanusitottja_sincs_a_veronai_busztragedianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d0505b2-c0f4-416d-9bb6-823a18a8a38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49059021-691e-40e9-94fd-e842c364a632","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Kint_mar_a_per_kezdodik_idehaza_meg_gyanusitottja_sincs_a_veronai_busztragedianak","timestamp":"2018. október. 10. 10:12","title":"Kint már a per kezdődik, idehaza még gyanúsítottja sincs a veronai busztragédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]