[{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hernádi megjelent egy, az intézmény sorsáról folyó beszélgetésen is, egy diák úgy látta, nagyon otthonosan mozog a vezetők között. ","shortLead":"Hernádi megjelent egy, az intézmény sorsáról folyó beszélgetésen is, egy diák úgy látta, nagyon otthonosan mozog...","id":"20181013_A_Corvinus_cimzetes_egyetemi_tanara_lett_Hernadi_Zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cfc44e-c9d6-415b-9f32-abcca51b6265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_A_Corvinus_cimzetes_egyetemi_tanara_lett_Hernadi_Zsolt","timestamp":"2018. október. 13. 14:48","title":"A Corvinus címzetes egyetemi tanára lett Hernádi Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1822ab-2d3a-425b-bad1-a126530c51bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már a neve is kiszivárgott az újdonságnak.","shortLead":"Már a neve is kiszivárgott az újdonságnak.","id":"20181014_alfa_romeo_castello","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1822ab-2d3a-425b-bad1-a126530c51bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c528662d-a7be-40e6-a438-709f6ab1ffbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181014_alfa_romeo_castello","timestamp":"2018. október. 15. 04:04","title":"Meglepetés az olaszoktól? Jönne egy új Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2007857e-29f9-43f1-8132-6f1cb7c4d39e","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Szárnyal a lítiumionos akkumulátorok egyik elengedhetetlen alapanyagának, a kobaltnak az ára. A fémből kevés van, ráadásul a bányászata Kongótól, a finomítása Kínától függ.","shortLead":"Szárnyal a lítiumionos akkumulátorok egyik elengedhetetlen alapanyagának, a kobaltnak az ára. A fémből kevés van...","id":"201836__kobalthiany__elektromos_auto__kongo_es_kina__koboldok_femje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2007857e-29f9-43f1-8132-6f1cb7c4d39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec7ceaf-9bb5-4924-a75f-425efb03971f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201836__kobalthiany__elektromos_auto__kongo_es_kina__koboldok_femje","timestamp":"2018. október. 14. 13:00","title":"A koboldok fémje az autós forradalom kulcsa, és szinte az összes Kínáé lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A településfejlesztési pályázatoknál mostantól bizonyítani kell, miért annyi pénzre van szükség.","shortLead":"A településfejlesztési pályázatoknál mostantól bizonyítani kell, miért annyi pénzre van szükség.","id":"20181014_Szokatlan_szigor_a_kormany_fellep_az_EUprojektek_tularazasa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af9608a-bb11-4628-8df6-ae007cd2925f","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Szokatlan_szigor_a_kormany_fellep_az_EUprojektek_tularazasa_ellen","timestamp":"2018. október. 14. 06:43","title":"Szokatlan szigor: a kormány fellép az EU-projektek túlárazása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7949371d-1631-4b47-bac6-7204a85454a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HM szerint nincs csúszás, jövő januárban indulna a gyártás. ","shortLead":"A HM szerint nincs csúszás, jövő januárban indulna a gyártás. ","id":"20181015_Kiskunfelegyhazan_lehet_az_uj_magyar_fegyvergyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7949371d-1631-4b47-bac6-7204a85454a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c1022-456f-4799-a335-40c17f6670bb","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Kiskunfelegyhazan_lehet_az_uj_magyar_fegyvergyar","timestamp":"2018. október. 15. 09:46","title":"Kiskunfélegyházán lehet az új magyar fegyvergyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3ab7b-ddcf-4cf2-9b0f-0b20f3e79701","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Monyo vörösborral és törköllyel bolondítja az alapsöreit.","shortLead":"A Monyo vörösborral és törköllyel bolondítja az alapsöreit.","id":"20181013_Sorborpalinkat_fejlesztett_a_magyar_sorfozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a3ab7b-ddcf-4cf2-9b0f-0b20f3e79701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34c64fa-567a-4a7d-9899-3428479f1722","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Sorborpalinkat_fejlesztett_a_magyar_sorfozo","timestamp":"2018. október. 13. 12:50","title":"Törkölyös sör magyar módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki:","shortLead":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki:","id":"20181013_Kerek_szamok_hozhattak_ma_szerencset_valakinek_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6d11be-3484-4110-800e-e4579d0007e2","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Kerek_szamok_hozhattak_ma_szerencset_valakinek_a_lotton","timestamp":"2018. október. 13. 19:34","title":"Kerek számok hozhattak ma szerencsét valakinek a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Jó napot kívánok, Max AI a nevem és a munkaköröm a kártékony anyagok kiválogatása háztartási hulladékból.”","shortLead":"„Jó napot kívánok, Max AI a nevem és a munkaköröm a kártékony anyagok kiválogatása háztartási hulladékból.”","id":"20181014_A_legszemetebb_aljamunkat_is_elvegzik_es_ezt_nem_erzik_sertonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5de1e2-1ff7-4650-87f3-33b4f4f928ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_A_legszemetebb_aljamunkat_is_elvegzik_es_ezt_nem_erzik_sertonek","timestamp":"2018. október. 14. 20:06","title":"A legszemetebb aljamunkát is elvégzik, és ezt nem érzik sértőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]