[{"available":true,"c_guid":"b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bűncselekmény hiányában még áprilisban elutasítottak egy feljelentést.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában még áprilisban elutasítottak egy feljelentést.","id":"20181017_Nem_nyomoz_az_ugyeszseg_a_magyarorszagi_Microsoft_korrupciogyanus_ugyei_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7155898-d098-424d-b603-8333d91a250b","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Nem_nyomoz_az_ugyeszseg_a_magyarorszagi_Microsoft_korrupciogyanus_ugyei_miatt","timestamp":"2018. október. 17. 11:53","title":"Nem nyomoz az ügyészség a magyarországi Microsoft korrupciógyanús ügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956503e2-3f27-47fc-9c8d-b53d67b29474","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eredeti terv másfélszeresébe került az olimpiai pályázat előkészítése.","shortLead":"Az eredeti terv másfélszeresébe került az olimpiai pályázat előkészítése.","id":"20181017_16_milliard_forintot_koltott_a_budapesti_olimpia_palyazatat_szervezo_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=956503e2-3f27-47fc-9c8d-b53d67b29474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3877174e-b34f-44f7-a5c0-7dae38d903ee","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_16_milliard_forintot_koltott_a_budapesti_olimpia_palyazatat_szervezo_ceg","timestamp":"2018. október. 17. 16:56","title":"16 milliárd forintot költött a budapesti olimpia pályázatát szervező cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6e0d4a-ca12-42d0-b91f-f8e43fb7e52a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dennis Hof 72 éves volt, vizsgálják a halálának a körülményeit.","shortLead":"Dennis Hof 72 éves volt, vizsgálják a halálának a körülményeit.","id":"20181017_Meghalt_az_amerikai_bordelytulajdonos_aki_realitysztarkent_is_karriert_csinalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6e0d4a-ca12-42d0-b91f-f8e43fb7e52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ca203d-d988-4734-be50-86792b295d24","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Meghalt_az_amerikai_bordelytulajdonos_aki_realitysztarkent_is_karriert_csinalt","timestamp":"2018. október. 17. 11:07","title":"Meghalt az amerikai bordélytulajdonos, aki reality-sztárként is karriert csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1e9dc0-bf7a-47e9-bd91-ee8be7293a27","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A Samsung már régi motorosnak számít az okosórák viszonylag fiatal világában, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogyan tehetik könnyebbé az életemet a világ jelenlegi legprofibb hordozható okoseszközei.","shortLead":"A Samsung már régi motorosnak számít az okosórák viszonylag fiatal világában, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogyan...","id":"samsungbch_20181017_Sportos_vagy_elegans__Samsung_okosorakat_teszteltunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1e9dc0-bf7a-47e9-bd91-ee8be7293a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881a3e2a-6727-4186-a2c5-28bb04f696e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181017_Sportos_vagy_elegans__Samsung_okosorakat_teszteltunk","timestamp":"2018. október. 17. 20:23","title":"Sportos vagy elegáns – Samsung okosórákat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei a keddi londoni eseményen. 