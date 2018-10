Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blikk már tudni véli, kit talál majd el a golyó, amely a karakter életének végét jelentheti.","shortLead":"A Blikk már tudni véli, kit talál majd el a golyó, amely a karakter életének végét jelentheti.","id":"20181026_Sokkolo_hir_a_Baratok_koztrajongoknak_tavozhat_az_egyik_legregebbi_szereplo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46d49f8-9d91-4fa9-b14d-714645427e19","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Sokkolo_hir_a_Baratok_koztrajongoknak_tavozhat_az_egyik_legregebbi_szereplo","timestamp":"2018. október. 26. 06:40","title":"Sokkoló hír a Barátok közt-rajongóknak: távozhat az egyik legrégebbi szereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9ac366-8a02-4a9c-8dc2-3baa820223e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptemberben 251 000 nyilvántartott álláskereső volt, több mint 17 ezerrel kevesebb, mint egy éve. A 127 ezer álláslehetőség háromnegyede betöltetlen maradt. \r

","shortLead":"Szeptemberben 251 000 nyilvántartott álláskereső volt, több mint 17 ezerrel kevesebb, mint egy éve. A 127 ezer...","id":"20181025_Tobb_mint_80_ezer_allas_maradt_betoltetlenul_szeptemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e9ac366-8a02-4a9c-8dc2-3baa820223e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf272e1c-4069-4b88-8572-417b3b4009d5","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Tobb_mint_80_ezer_allas_maradt_betoltetlenul_szeptemberben","timestamp":"2018. október. 25. 09:45","title":"Több mint 80 ezer állás maradt betöltetlenül szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Pert nyertem a közmédiával szemben, 2 millió forint sérelemdíjat kell fizetniük. És négy adásban le kell hozniuk, hogy minden szavuk hazugság volt” – közölte Facebook-oldalán Juhász.","shortLead":"„Pert nyertem a közmédiával szemben, 2 millió forint sérelemdíjat kell fizetniük. És négy adásban le kell hozniuk...","id":"20181026_Ketmilliot_fizet_a_kozmedia_Juhasz_Peternek_negyszer_bemondjak_bocsanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69877bf6-7bba-49d8-95d0-67d8b2699a23","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Ketmilliot_fizet_a_kozmedia_Juhasz_Peternek_negyszer_bemondjak_bocsanat","timestamp":"2018. október. 26. 13:11","title":"Kétmilliót fizet a közmédia Juhász Péternek, négyszer bemondják, bocsánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bd7ad-dbda-43fc-ae61-7fe7e12bc315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Repülőszőnyeghez hasonló, tökéletesen négyszögletes jéghegyre bukkant a NASA antarktiszi kutatócsoportja. A felfedezés a még sokat látott szakembereket is meglepte. Nagyban is mutatjuk. ","shortLead":"Repülőszőnyeghez hasonló, tökéletesen négyszögletes jéghegyre bukkant a NASA antarktiszi kutatócsoportja. A felfedezés...","id":"20181024_nasa_operation_icebridge_tablas_jeghegy_jegtabla_antarktisz_larsen_c_selfjeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=671bd7ad-dbda-43fc-ae61-7fe7e12bc315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc5ac20-5846-4c2a-b606-6ecb9653f490","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_nasa_operation_icebridge_tablas_jeghegy_jegtabla_antarktisz_larsen_c_selfjeg","timestamp":"2018. október. 24. 19:03","title":"Olyat láttak az Antarktiszon, hogy még a NASA sokat tapasztalt szakemberei is meglepődtek – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Linus Torvalds komoly feszültséget generált a Linux közösségen belül, ezért a vezető önként visszavonult egy időre, hogy erősítse többek között empatikus készségeit.","shortLead":"Linus Torvalds komoly feszültséget generált a Linux közösségen belül, ezért a vezető önként visszavonult egy időre...","id":"20181025_linus_torvalds_linux","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6609e7da-c723-46b9-a1be-b420a9228168","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_linus_torvalds_linux","timestamp":"2018. október. 25. 20:03","title":"Visszatér a Linux atyja, és állítja: megtanult viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"„Fent” botrányosan sokat keresnek, miközben „lent” minden hatodik francia szociális bérlakásban él.","shortLead":"„Fent” botrányosan sokat keresnek, miközben „lent” minden hatodik francia szociális bérlakásban él.","id":"20181025_Macronnak_nem_Orban_a_mumusa_hanem_valami_egeszen_mas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc23019c-1f7e-4f6c-920f-a236a309a3a6","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Macronnak_nem_Orban_a_mumusa_hanem_valami_egeszen_mas","timestamp":"2018. október. 25. 14:13","title":"Macronnak nem Orbán a mumusa, hanem valami egészen más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, hercegnékkel is előfordul néha az ilyesmi. ","shortLead":"Úgy tűnik, hercegnékkel is előfordul néha az ilyesmi. ","id":"20181025_Rajta_maradt_az_arcedula_Meghan_Markle_ruhajan__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec97aae-69b7-4579-b36a-60d1b7d28fda","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Rajta_maradt_az_arcedula_Meghan_Markle_ruhajan__foto","timestamp":"2018. október. 25. 17:10","title":"Rajta maradt az árcédula Meghan Markle ruháján - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e83d5-aaf6-45f1-a6aa-4c4c5e0166a4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kínálkozó jó szerencse kihasználása érdekében bizonyos fajta gondolkodásmód kialakítására van szükség, amelyben a legfontosabb az élet lehetőségeire való nyitottság.","shortLead":"A kínálkozó jó szerencse kihasználása érdekében bizonyos fajta gondolkodásmód kialakítására van szükség, amelyben...","id":"20181025_szerencse_hogyan_legyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e08e83d5-aaf6-45f1-a6aa-4c4c5e0166a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d84ce03-0d5d-494c-9788-2295f558036c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181025_szerencse_hogyan_legyunk","timestamp":"2018. október. 25. 13:15","title":"Rajtunk múlik, mennyire vagyunk szerencsések. Így segíthet magán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]