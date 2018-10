Balavány György: Felelősek a sorsukért a hajléktalanok?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0577065c-fb6e-4b06-ba52-e51be1b55a6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon helyes választ az alábbi 10 kérdésre, és vegyen részt a sorsolásunkon.","shortLead":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon...","id":"20181025_autos_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0577065c-fb6e-4b06-ba52-e51be1b55a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc0acd8-ae97-4ef2-80dd-f0f4ce478ea1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_autos_kviz","timestamp":"2018. október. 25. 22:21","title":"Kvíz: Mennyit tud a régi/futurisztikus autókról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk el. Az utcán látott modellek közül nyilván sok elnyeri tetszésünket, de vélhetően nem hozza úgy az élet, hogy bele is ülhessünk mindegyikbe. Egy autókiállítás a legjobb alkalom arra, hogy testközelből is meg lehessen nézni egy-egy autótípust, megismerni, milyenek az éppen aktuálisan legújabb modellek. ","shortLead":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk...","id":"20181025_BPAS_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6512bf98-0931-4dfc-8086-b83880ffa9db","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_BPAS_2018","timestamp":"2018. október. 25. 18:45","title":"A 15 legjobban várt autó a Budapest Autó Show-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szűnni nem akaróan feszül az ellentét az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között. Az OBT szóvivője, Vadász Viktor a HVG Portré beszélgetésében azt mondta, az OBT-OBH vita a jogállami működés eklatáns példája lehetne, ha a másik fél is visszatérne végre a kijelölt játéktérre.","shortLead":"Szűnni nem akaróan feszül az ellentét az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között. Az OBT...","id":"20181025_Kiraktam_magam_a_tuzvonalba_allitja_Hando_kritikusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3fd8d4-e306-4fbd-9487-c1952ddab949","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Kiraktam_magam_a_tuzvonalba_allitja_Hando_kritikusa","timestamp":"2018. október. 25. 14:45","title":"„Kiraktam magam a tűzvonalba” – állítja Handó kritikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cd5afa-4a1f-4662-9e2e-672d0c360b8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég felolvasóestet tartott Addig se iszik című könyvéből Bödőcs Tibor, aki most a YouTube-on tett közzé egy felvételt az eseményről.","shortLead":"Nemrég felolvasóestet tartott Addig se iszik című könyvéből Bödőcs Tibor, aki most a YouTube-on tett közzé...","id":"20181026_bodocs_tibor_moricz_zsigmond_addig_se_iszik_parodia_ner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cd5afa-4a1f-4662-9e2e-672d0c360b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd8d2bc-e5e5-4919-adf2-dd287f2fa2a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_bodocs_tibor_moricz_zsigmond_addig_se_iszik_parodia_ner","timestamp":"2018. október. 26. 15:11","title":"Móricz Zsigmonddal mondja el Bödőcs Tibor, milyen is a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét tüntettek a CEU mellett, miután Michael Ignatieff, a CEU rektora csütörtökön bejelentette, az egyetem Bécsbe költözteti az amerikai diplomák kiadását, ha egy hónapon belül a kormány nem írja alá a megállapodást az egyetemmel. Az egyetem Nádor utcai épülete elé péntek estére a Momentum Mozgalom hirdetett meg tüntetést. Az eseményről szóló beszámolónkat alább olvashatják.","shortLead":"Ismét tüntettek a CEU mellett, miután Michael Ignatieff, a CEU rektora csütörtökön bejelentette, az egyetem Bécsbe...","id":"20181026_Ismet_tuntetnek_a_CEUert__percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c413f411-bd26-4f5b-a893-84d60ce40e3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Ismet_tuntetnek_a_CEUert__percrol_percre","timestamp":"2018. október. 26. 18:06","title":"\"Orbán azt akarja, hogy kussoljunk\" - a CEU-ért tüntettek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fe1fd0-3793-4c30-b7d9-769d0f732ada","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely a kormányinfón beszélt a módosításokról.","shortLead":"Gulyás Gergely a kormányinfón beszélt a módosításokról.","id":"20181025_Megjott_a_nagy_bejelentes_a_csokrol__a_ketgyerekesek_is_megkapjak_es_emelik_az_osszeget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fe1fd0-3793-4c30-b7d9-769d0f732ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779f6148-cf6b-4c3b-a2f3-1bd2c10897d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Megjott_a_nagy_bejelentes_a_csokrol__a_ketgyerekesek_is_megkapjak_es_emelik_az_osszeget","timestamp":"2018. október. 25. 10:24","title":"Megjött a nagy bejelentés a csokról - a kétgyerekesek is megkapják, és emelik az összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végső esetben, a fő cél nem ez.","shortLead":"Végső esetben, a fő cél nem ez.","id":"20181025_A_katasztrofavedelem_is_elszallithatja_a_szemetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269e07c8-90d0-4059-9d5b-ee1b99ab7efb","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_katasztrofavedelem_is_elszallithatja_a_szemetet","timestamp":"2018. október. 25. 15:24","title":"A katasztrófavédelem is elszállíthatja a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ott van a meccsen Thesszalonikiben, kérdés, hogy most kinek a gépével érkezett. ","shortLead":"A miniszterelnök ott van a meccsen Thesszalonikiben, kérdés, hogy most kinek a gépével érkezett. ","id":"20181025_Foto_Igy_nezi_Orban_a_Vidimeccset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689cfb97-ac57-4af3-883a-615386f4dfb3","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Foto_Igy_nezi_Orban_a_Vidimeccset","timestamp":"2018. október. 25. 21:41","title":"Fotó: Így nézi Orbán a Vidi-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]