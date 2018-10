Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ronaldo a 6. és a 7. gólját is meglőtte az olasz bajnokságban.","shortLead":"Ronaldo a 6. és a 7. gólját is meglőtte az olasz bajnokságban.","id":"20181028_Video_Ronaldo_hatalmas_bombaval_vegezte_ki_az_Empolit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b29e24-12de-4cae-b3d0-23b6bbb36564","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Video_Ronaldo_hatalmas_bombaval_vegezte_ki_az_Empolit","timestamp":"2018. október. 28. 10:52","title":"Videó: Ronaldo hatalmas bombával végezte ki az Empolit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5831d599-377a-478e-ba7a-a55d8defaa61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Milos Zelnicek, Donald Trump amerikai elnök első, cseh származású feleségének apja rendszeresen jelentett az amerikai üzletemberről a szovjet KGB-vel szoros kapcsolatban álló csehszlovák titkosszolgálatoknak – írja saját forrásaira hivatkozva a The Guardian című brit napilap. ","shortLead":"Milos Zelnicek, Donald Trump amerikai elnök első, cseh származású feleségének apja rendszeresen jelentett az amerikai...","id":"20181029_Trump_elso_felesegenek_apja_is_jelentett_az_amerikai_milliardosrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5831d599-377a-478e-ba7a-a55d8defaa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe9087b-756f-4212-8e59-be155a3c8cbb","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Trump_elso_felesegenek_apja_is_jelentett_az_amerikai_milliardosrol","timestamp":"2018. október. 29. 11:58","title":"Trump első feleségének apja is jelentett az amerikai milliárdosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea és idei partnere, a francia Kristina Mladenovic nyerte meg a hétmillió dollár (2 milliárd forint) összdíjazású szingapúri tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:4, 7:5-re legyőzte az első helyen kiemelt cseh Barbora Krejcikovát és Katerina Siniakovát.\r

","shortLead":"A címvédő Babos Tímea és idei partnere, a francia Kristina Mladenovic nyerte meg a hétmillió dollár (2 milliárd forint...","id":"20181028_Babos_megvedte_cimet_parosban_Szingapurban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e0317e-8828-42e5-bc8f-176bcd7c8621","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Babos_megvedte_cimet_parosban_Szingapurban","timestamp":"2018. október. 28. 10:45","title":"Babos megvédte címét párosban Szingapúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt bonyolult feladat új szöveges dokumentumot, táblázatot vagy űrlapot létrehozni a Google online irodai programcsomagjában, de a szolgáltatásokat érintő újításnak hála ez mostantól még kényelmesebbé vált.","shortLead":"Eddig sem volt bonyolult feladat új szöveges dokumentumot, táblázatot vagy űrlapot létrehozni a Google online irodai...","id":"20181029_google_dokumentumok_tablazat_urlap_prezentacio_keszitese_bongeszo_cimsor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b0047c-fef5-4777-a315-c540a3f0c429","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_google_dokumentumok_tablazat_urlap_prezentacio_keszitese_bongeszo_cimsor","timestamp":"2018. október. 29. 12:03","title":"6 új „varázsszó”, amiket ha beír a böngészőjébe, megkönnyítik a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap hajnali 3 órakor kezdődik a téli időszámítás, az órákat akkor hajnali 2 órára kell visszaállítani.","shortLead":"Vasárnap hajnali 3 órakor kezdődik a téli időszámítás, az órákat akkor hajnali 2 órára kell visszaállítani.","id":"20181027_Ne_feledje_hamarosan_atallitjuk_az_orakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b85c827-97b8-4881-9f93-5bc0b7377fce","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Ne_feledje_hamarosan_atallitjuk_az_orakat","timestamp":"2018. október. 27. 21:28","title":"Ne feledje: hamarosan átállítjuk az órákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","shortLead":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","id":"20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71d9420-c56b-4a8c-85ce-6ccd796faab1","keywords":null,"link":"/elet/20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","timestamp":"2018. október. 28. 17:38","title":"Áram ütött agyon hét elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef868ce-1e51-44e4-8f7e-873b7fdc5bd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Annyit nem ér, mint a piros, de jó pénzt fog hozni.","shortLead":"Annyit nem ér, mint a piros, de jó pénzt fog hozni.","id":"20181028_Elarverezik_Michael_Jackson_fekete_dzsekijet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cef868ce-1e51-44e4-8f7e-873b7fdc5bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4f6804-3a35-44dd-82d6-b638a009e919","keywords":null,"link":"/elet/20181028_Elarverezik_Michael_Jackson_fekete_dzsekijet","timestamp":"2018. október. 28. 19:31","title":"Elárverezik Michael Jackson fekete dzsekijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"Banos Benjámin","category":"gazdasag","description":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése érdekében pedig hűtheti is azt. Reménykedjünk benne, hogy a döntéshozók rendelkeznek ezzel a bölcsességgel. Reagálás Bod Péter Ákosnak a pénzügyi válságról szóló gondolataira.","shortLead":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése...","id":"20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2998bd7-c950-46c3-a1b0-4aad327aa537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","timestamp":"2018. október. 29. 11:14","title":"Egy gondolat a 2008-as pénzügyi válságról, és ami utána következett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]