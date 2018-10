Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hétfőn 14 óráig felfüggesztették a LOT lengyel légitársaság alkalmazottainak egy részét tömörítő szakszervezetek október 18. óta tartó sztrájkját - jelentették be szombat hajnalban a légitársaság igazgatóságának és a szakszervezeteknek a képviselői, több mint 8 órás tárgyalásaik után. ","shortLead":"Hétfőn 14 óráig felfüggesztették a LOT lengyel légitársaság alkalmazottainak egy részét tömörítő szakszervezetek...","id":"20181027_Hetfoig_felfuggesztettek_a_LOT_lengyel_legitarsasag_sztrajkjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb9e64-5263-47fb-8f09-14a6a28f1f12","keywords":null,"link":"/kkv/20181027_Hetfoig_felfuggesztettek_a_LOT_lengyel_legitarsasag_sztrajkjat","timestamp":"2018. október. 27. 10:47","title":"Hétfőig felfüggesztették a LOT lengyel légitársaság sztrájkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360a9ce6-5569-408f-ac33-bc522a7b47f0","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Döcögősen indult 25 éve a kormányzati háttérhatalom manővereinek, a paranormális jelenségeknek és a földönkívüliek beavatkozásainak ködében nyomozó Mulder és Scully ügynökök eseteit követő amerikai tévésorozat, amely a popkultúra mérföldkövévé vált.\r

","shortLead":"Döcögősen indult 25 éve a kormányzati háttérhatalom manővereinek, a paranormális jelenségeknek és a földönkívüliek...","id":"201841__xaktak__paranormalis_jelensegek__kultikus_sorozat__az_igazsag_odaat_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=360a9ce6-5569-408f-ac33-bc522a7b47f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904dee63-4789-4ec0-a6cb-c385faf6a590","keywords":null,"link":"/kultura/201841__xaktak__paranormalis_jelensegek__kultikus_sorozat__az_igazsag_odaat_volt","timestamp":"2018. október. 28. 13:00","title":"25 év után végleg elbúcsúzhatunk az X-akták paranormális kalandjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel szembeni erélyesebb fellépést szorgalmazó zárójelentéssel ért véget szombat este a fiatalokról szóló püspöki szinódus a Vatikánban, háromheti tanácskozást követően.","shortLead":"A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel...","id":"20181028_Nyit_a_melegek_fele_a_katolikus_egyhaz_de_a_pedofilugyben_felemas_eredmeny_szuletett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db075691-c9eb-4356-9004-8d1b81da31c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Nyit_a_melegek_fele_a_katolikus_egyhaz_de_a_pedofilugyben_felemas_eredmeny_szuletett","timestamp":"2018. október. 28. 09:51","title":"Nyit a melegek felé a katolikus egyház, de a pedofilügyben felemás eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is csalódott. ","shortLead":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is...","id":"201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de16b6-4057-417a-ba41-2996e05193f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","timestamp":"2018. október. 28. 08:00","title":"Elvira Nabiullina: vaslady az orosz jegybank élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181028_Megint_Trumpon_rohognek_a_netezok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c572641-2956-4c88-82b9-861dd1b8b230","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Megint_Trumpon_rohognek_a_netezok","timestamp":"2018. október. 28. 10:27","title":"Megint Trumpon röhögnek a netezők, most egy esernyőjelenet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","shortLead":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","id":"20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6577d15d-8d0b-4b25-8115-21b644ad729b","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","timestamp":"2018. október. 28. 10:39","title":"November elejére is marad a húsz fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták a kötelező oltásokat. Nem csoda, hogy az országban újra támad a kanyaró, amely másutt is szedi áldozatait. Ha egy bizonyos arány alá megy a beoltottak aránya, annak csúnya következményei lehetnek.","shortLead":"Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták...","id":"201843__terjedo_oltasellenesseg__csalo_tudos__trollakciok__kozepkori_szellok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05b094b-4e8d-4676-b8da-b1e0b267be31","keywords":null,"link":"/vilag/201843__terjedo_oltasellenesseg__csalo_tudos__trollakciok__kozepkori_szellok","timestamp":"2018. október. 28. 12:30","title":"Az orosz trollok is beszálltak az oltásellenes háborúba, Olaszország már elesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely lesz, ahol a gépemberek és a hús-vér alkalmazottak egymás mellett, együtt dolgoznak majd.","shortLead":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely...","id":"201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6956b736-6f27-4109-a658-8f893a92db08","keywords":null,"link":"/kkv/201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","timestamp":"2018. október. 28. 11:30","title":"\"A robot jobban megértett bennünket\" – Kezdhetnek aggódni a hús-vér főnökök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]