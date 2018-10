A Závecz Research Intézet legfrissebb, októberi közvélemény-kutatása szerint

a Fidesz negyedéve közel ugyanakkora tábort mutat fel, a múlt hónapban a választókorú népesség 35, jelenleg 36 százaléka támogatja a kormánypártot.

A Jobbik a parlamenti választásokat követő visszaesés után a nyár végén, ősz elején stabilizálódott, szeptemberről októberre azonban újabb szavazatveszteségek érték – 10-ről 8 százalékra szűkült a támogatók aránya.

A Jobbik visszaesése azt is eredményezte, hogy támogatottsága közel került az MSZP-éhez: 1 százalékponttal előzi meg. Az MSZP tábora, akárcsak a múlt hónapban, 7 százalékos.

A Demokratikus Koalíció legutóbb 4 százalékos táborral rendelkezett, most 5 százalékon áll.

Az LMP a parlamenti választásokat követően mindvégig 3 százalékos volt, most a választókorúak 2 százaléka támogatja.

A Kétfarkú Kutya Párt és a Momentum is 2 százalékon állnak, táboruk nagysága nem változott.

A Párbeszéd ismét 1 százalékos, ahogy a Mi Hazánk Mozgalom is.

A pártnélküliek aránya sem módosult, 34 százalék.

© zaveczresearch.hu

© zaveczresearch.hu

A biztos pártválasztók körében a Fidesz–KDNP-nek 57 százalékos tábora van. Ebben az aktív és elkötelezett választói csoportban is szoros versenyben van a Jobbik és az MSZP: előbbi 12, utóbbi 11 százalékos. A sorban a Demokratikus Koalíció jön, 7 százalékkal, majd a Momentum, 4 százalékkal. Az LMP-nek a biztos szavazói körben 3 százaléka van, a Kétfarkú Kutya Pártnak és a Párbeszédnek 2-2 százaléka. A Mi Hazánk Mozgalom ezúttal az eltökélt választópolgárok 1 százalékára számíthat – ezek a legérdekesebb eredményei a ZRI Závecz Research Intézet október közepén, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásának.

© zaveczresearch.hu

© zaveczresearch.hu

A ZRI külön megvizsgálta a Jobbik-jelenséget

Úgy látják, a választások óta a Jobbikban zajló eseményeknek, a korábbi pártelnök távozásának, a nyáron és közelmúltban történő kilépéseknek a következménye lehet, hogy jelentős mértékben csökkent a párt tábora. Májusban a teljes népesség 15 százaléka támogatta a Jobbikot, akkor kimagaslóan a legerősebb ellenzéki párt volt. Júliusra elveszítette szavazóinak egyharmadát, ezt a 10 százalékot szeptemberig tartani tudta. Az utóbbi egy hónapban ismét távoztak támogatók, jelenleg 8 százalékon áll a Jobbik. A pártot elhagyók eleinte a fiatalok és a diplomások közül kerültek ki, ezúttal a középkorúak és az érettségizettek körében figyelhető meg az átlagosnál nagyobb elfordulás. A mostani lemorzsolódás további jellegzetessége, hogy alapvetően a kis- és középvárosokban történt. A változások közepette a Jobbik aktuális beágyazottsága egyenletessé vált, szinte minden társadalmi csoportban átlag körüli a támogatottsága. Egyedül a szakmunkás képzettségűek körében – ahol egyébként mindig erős pozíciói voltak – láthatunk magasabb, 12 százalékos szavazói kört.

A Jobbik visszaesése azt is eredményezte, hogy támogatottsága közel került az MSZP-éhez: 1 százalékponttal előzi meg. Ez a szoros eredmény magával hozta azt is, hogy néhány társadalmi csoportban a szocialisták megelőzik a Jobbikot. Különösen az idősek körében nagy az előnyük (12, illetve 6 százalék), de a fővárosban (11–7) és az alacsony iskolázottságúak (10–6) körében is valamivel több híve van az MSZP-nek A Jobbik egyértelműen megelőzi a Szocialista Pártot a 30 év alattiak körében (9, illetve 3 százalék), a szakmunkások között (12–5) valamint a férfiak körében (9–5).

*

Az adatfelvétel október 12-e és 21-e között történt, a mintavétel 1000 fő, akik együttesen az ország 18 éves és annál idősebb lakosságát képviselik.