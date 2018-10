Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de a jövőben újra indulnak.","shortLead":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de...","id":"20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652c363b-5181-4abf-9ef1-e5be79e015b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 10:50","title":"Csak részben menekülnek meg a veszteséges kereskedelmi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","shortLead":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","id":"20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d76fb-613e-40f8-b662-55182fe1d181","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","timestamp":"2018. október. 31. 13:16","title":"3,7 milliárdért szerez be nyári gyakorlóruhákat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c0ac16-8913-4b35-9794-bf8419e9fed4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szeptemberben szignózott szerződésből derült ki, hogy a propagandaminisztériumként elhíresült Miniszterelnöki Kabinetiroda több közösségi oldal, köztük a Facebook és a Twitter felületén megjelent bejegyzéseket és cikkeket figyeltet egy magáncéggel. El is mondták, hogy miért, és a választ valószínűleg ön is kitalálja. Soros.","shortLead":"Egy szeptemberben szignózott szerződésből derült ki, hogy a propagandaminisztériumként elhíresült Miniszterelnöki...","id":"20181031_miniszterelnoki_kabinetiroda_kulcsszavas_sajtofigyeles_propaganda_soros_gyorgy_mediaradar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95c0ac16-8913-4b35-9794-bf8419e9fed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1d64fe-084a-42ff-b2c8-da2aa3e0d77c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_miniszterelnoki_kabinetiroda_kulcsszavas_sajtofigyeles_propaganda_soros_gyorgy_mediaradar","timestamp":"2018. október. 31. 12:13","title":"Rogánék kulcsszavak alapján figyeltetik a Facebookot és a YouTube-ot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csomagot még hétfőn postázzák a képviselőnek, akinek felfüggesztették a mentelmi jogát.","shortLead":"A csomagot még hétfőn postázzák a képviselőnek, akinek felfüggesztették a mentelmi jogát.","id":"20181029_A_Momentum_segit_dohanyt_es_borotvakremet_kuldenek_Simonkanak_a_koltozeshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31462a12-1537-4204-8639-3cf35fab6cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_A_Momentum_segit_dohanyt_es_borotvakremet_kuldenek_Simonkanak_a_koltozeshez","timestamp":"2018. október. 29. 15:45","title":"A Momentum segít: dohányt és borotvakrémet küld Simonkának a „költözéshez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, a kormány szerint is több pénzt kell adni \"a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához 2018. évben feltétlenül szükséges kiadások fedezetére\".","shortLead":"Úgy látszik, a kormány szerint is több pénzt kell adni \"a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához...","id":"20181031_szemetkaosz_szemetszallitas_kormanyhatarozat_hulladekgazdalkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae07a0ce-5da3-46a0-95f5-96755073bef7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_szemetkaosz_szemetszallitas_kormanyhatarozat_hulladekgazdalkodas","timestamp":"2018. október. 31. 07:44","title":"Szemétkáosz: 26,4 milliárdot csoportosít át a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"105 ezer forint a különbség Budapest és a legszegényebb vidéki régió átlagfizetései között.","shortLead":"105 ezer forint a különbség Budapest és a legszegényebb vidéki régió átlagfizetései között.","id":"20181030_Budapestre_kell_koltoznie_annak_aki_jo_fizetest_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1823e6c-94ff-468c-990b-1b936f4c9d37","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Budapestre_kell_koltoznie_annak_aki_jo_fizetest_akar","timestamp":"2018. október. 30. 12:30","title":"Budapestre kell költöznie annak, aki jó fizetést akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e998f5a1-6f60-450d-9cf3-763646996e13","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A következő két évben történelmi időket élünk, de ha nem lépünk, akkor ennek a bizonyos történelemnek az utolsó kellemes vagy elviselhető felvonásáról van szó. Ez derül ki a WWF természetvédelmi szervezet kedden kiadott Élő Bolygó Jelentéséből, amely több ijesztő adatot is közöl.","shortLead":"A következő két évben történelmi időket élünk, de ha nem lépünk, akkor ennek a bizonyos történelemnek az utolsó...","id":"20181030_wwf_elo_bolygo_jelentes_2018_termeszetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e998f5a1-6f60-450d-9cf3-763646996e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd39ed1-a220-4eaa-9b83-ece4b7f3dfb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_wwf_elo_bolygo_jelentes_2018_termeszetvedelem","timestamp":"2018. október. 30. 10:30","title":"Nem kérdés, hogy történelmi időket élünk – az a kérdés, lesz-e még folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég bejelentette, hogy szükségellátás keretében minden, a szemétkáosszal érintett településről elviszi a hulladékot. Több mint egy óra múlva aztán jelezte, hogy új közleményt ad majd ki. ","shortLead":"A cég bejelentette, hogy szükségellátás keretében minden, a szemétkáosszal érintett településről elviszi a hulladékot...","id":"20181031_szemetszallitas_kommunalis_hulladek_zold_hid_katasztrofavedelem_szuksegellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371df28b-bd6e-4d50-be63-f39a64ccf5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetszallitas_kommunalis_hulladek_zold_hid_katasztrofavedelem_szuksegellatas","timestamp":"2018. október. 31. 08:34","title":"Teljes a zavar a szemétszállításban: visszavonta közleményét a Zöld Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]