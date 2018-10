Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"097db1c3-28bd-475e-854e-af66c4547702","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Arra kérik a gyárakat, finanszírozzák a régi, büdös autók lecserélését.","shortLead":"Arra kérik a gyárakat, finanszírozzák a régi, büdös autók lecserélését.","id":"20181028_A_francia_kormany_az_autogyarakkal_fizettetne_a_modellvaltast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=097db1c3-28bd-475e-854e-af66c4547702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80065966-b5f5-437b-84e0-7a30c4dcc037","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_A_francia_kormany_az_autogyarakkal_fizettetne_a_modellvaltast","timestamp":"2018. október. 28. 15:53","title":"A francia kormány az autógyárakkal fizettetné a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel 8 órától ismét lehet pályázni az új elektromos gépjárművek állami támogatására. ","shortLead":"Reggel 8 órától ismét lehet pályázni az új elektromos gépjárművek állami támogatására. ","id":"20181029_matol_ujra_kerhetunk_tamogatast_a_hazai_elektromos_autokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305b59f6-f0e3-4fa2-87d7-eecc903b1be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_matol_ujra_kerhetunk_tamogatast_a_hazai_elektromos_autokra","timestamp":"2018. október. 29. 11:21","title":"Mától újra kérhetünk támogatást a hazai elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá az AFP hírügynökség. Korábban öt évet kapott egy másik korrupciós ügyben. A mostani eset arról szólt, hogy az exminiszterelnök lenyúlta egy jótékonysági alap pénzét. 31,5 millió takaról volt szó ez 329 ezer eurót jelent. ","shortLead":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá...","id":"20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cce1f7-f402-440b-b5f7-1b676e149f3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","timestamp":"2018. október. 29. 12:01","title":"Az árvák pénzét is lenyúlta? Hét év börtönt kapott korrupcióért a bangladesi ex-miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor Benedek szeptemberben tett feljelentést, miután a Duna vize nyáron vészesen felmelegedett Paksnál, de a vezetés semmit nem tett, mondván: a víz hőmérséklete a határérték alatt van.","shortLead":"Jávor Benedek szeptemberben tett feljelentést, miután a Duna vize nyáron vészesen felmelegedett Paksnál, de a vezetés...","id":"20181029_Nyomoznak_a_Paksi_Atomeromu_hutovizenek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e058de09-34fd-4185-a5e5-c430fa707101","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Nyomoznak_a_Paksi_Atomeromu_hutovizenek_ugyeben","timestamp":"2018. október. 29. 10:12","title":"Nyomoznak a Paksi Atomerőmű hűtővizének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Leicester City tulajdonosának helikopter szombaton zuhant le és gyulladt ki a csapat stadionjának közelében, egyelőre nem tudni, voltak-e túlélői a balesetnek. ","shortLead":"A Leicester City tulajdonosának helikopter szombaton zuhant le és gyulladt ki a csapat stadionjának közelében, egyelőre...","id":"20181028_A_Leicester_City_tulajdonosa_a_lezuhant_helikopteren_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ea370a-df1d-469b-8a87-81ddc4c6d9ca","keywords":null,"link":"/sport/20181028_A_Leicester_City_tulajdonosa_a_lezuhant_helikopteren_volt","timestamp":"2018. október. 28. 08:18","title":"A Leicester City tulajdonosa a lezuhant helikopteren volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macska Amerikába repült gazdájával együtt, hogy ott is megnézze egy orvos. Az egyébként állatorvos Hadházy nem tudja elképzelni, hogy ez a macska Amerikában olyan kezelést kaphatott volna, amit a magyar kollégák ne tudtak volna neki megadni.","shortLead":"A macska Amerikába repült gazdájával együtt, hogy ott is megnézze egy orvos. Az egyébként állatorvos Hadházy nem tudja...","id":"20181029_Hadhazy_diagnosztizalta_Vajna_Timea_maganrepulon_utazo_macskajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35997d99-4802-45d9-b3a9-bc6df6cb758c","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Hadhazy_diagnosztizalta_Vajna_Timea_maganrepulon_utazo_macskajat","timestamp":"2018. október. 29. 06:50","title":"Hadházy távdiagnózist adott Vajna Tímea magánrepülőn utazó macskájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte a 16 TB-os változatot, de ennek egyelőre se híre, se hamva.","shortLead":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte...","id":"20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34865a24-77f7-46f1-bde1-78492f84d2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","timestamp":"2018. október. 29. 15:03","title":"Ennyi tárhely elég lesz? Bemutatták a 15 TB-os winchestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5cbe1d3-e22f-4d27-aacb-e7e7c7fc9bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy férfit és egy nő keresnek, a biztonsági kamera mindkettőjüket felvette.","shortLead":"A rendőrök egy férfit és egy nő keresnek, a biztonsági kamera mindkettőjüket felvette.","id":"20181029_Latta_ezt_a_ket_embert_Alaposan_elvertek_egy_biztonsagi_ort_a_WestEndben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5cbe1d3-e22f-4d27-aacb-e7e7c7fc9bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff70861-eaf1-44eb-a2aa-bf1c131ec13a","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Latta_ezt_a_ket_embert_Alaposan_elvertek_egy_biztonsagi_ort_a_WestEndben","timestamp":"2018. október. 29. 16:22","title":"Látta ezt a két embert? Alaposan elvertek egy biztonsági őrt a WestEndben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]