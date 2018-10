Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két része van csak az országnak, ahol az egy főre jutó vásárlóerő eléri legalább az európai átlag felét.","shortLead":"Két része van csak az országnak, ahol az egy főre jutó vásárlóerő eléri legalább az európai átlag felét.","id":"20181030_Ezek_az_orszag_leggazdagabb_varosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95265709-0244-48d2-9a92-98519bbc8497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Ezek_az_orszag_leggazdagabb_varosai","timestamp":"2018. október. 30. 15:47","title":"Ezek az ország leggazdagabb városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segít, ahol tud. Most Mészáros Lőrinc Echo Tv-jében beszélt a Mikulásgyárról, aminek szervezésében ő is, Sarka Kata is besegít.","shortLead":"Segít, ahol tud. Most Mészáros Lőrinc Echo Tv-jében beszélt a Mikulásgyárról, aminek szervezésében ő is, Sarka Kata is...","id":"20181029_Rogan_Cecilia_szegenyeknek_ajandekozza_a_gyerekek_megunt_jatekait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4246a29a-ad3a-4b56-907a-8d2aec223f93","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Rogan_Cecilia_szegenyeknek_ajandekozza_a_gyerekek_megunt_jatekait","timestamp":"2018. október. 29. 11:11","title":"Rogán Cecília szegényeknek ajándékozza a gyerekek megunt játékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","shortLead":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","id":"20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2545a3-a11a-4f53-8bf0-70d8b4c26bd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","timestamp":"2018. október. 30. 11:21","title":"16 éves ez a kis Renault Clio, mégis 8 millió forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni, október utolsó napján a Magyar Nemzeti Bank bevonja őket a forgalomból.","shortLead":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni...","id":"20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3c23eb-d548-42c7-bb68-8dc5a7295517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","timestamp":"2018. október. 30. 13:44","title":"Szórja ki a régi ezreseit: holnap fizethet velük utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron nyilvánosságra került üzletkötés immár lezárult: a Microsofté lett a nyílt forráskódos kincsesbánya, a GitHub.","shortLead":"A nyáron nyilvánosságra került üzletkötés immár lezárult: a Microsofté lett a nyílt forráskódos kincsesbánya, a GitHub.","id":"20181028_microsoft_github_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb7be24-2b4d-4315-9fc3-ba8f2f9cd5b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_microsoft_github_felvasarlas","timestamp":"2018. október. 28. 20:03","title":"Lezárult a nagy üzlet: végleg a Microsofté a GitHub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy új szociális és szakképzési hozzájárulási kedvezmény is szerepel az adótörvényeket átíró csomagban, amely a parlament előtt van. Ennek a részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Egy új szociális és szakképzési hozzájárulási kedvezmény is szerepel az adótörvényeket átíró csomagban, amely...","id":"20181030_Tamogatja_a_kormany_azokat_akik_a_kozszferabol_kirugott_idos_dolgozokat_vesznek_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b704c42b-b6ac-4ee7-a814-5904ab353663","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Tamogatja_a_kormany_azokat_akik_a_kozszferabol_kirugott_idos_dolgozokat_vesznek_fel","timestamp":"2018. október. 30. 14:52","title":"Támogatja a kormány azokat, akik a közszférából kirúgott idős dolgozókat vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"Benda László","category":"kkv","description":"Egy nappal a leicesteri futballaréna parkolójában történt helikopter-baleset után megerősítették, hogy a helyi „aranycsapat” thaiföldi tulajdonos elnöke is a lezuhant gépen tartózkodott. Vicsáj Srivaddhanaprabhát (nyugati átírásban Vichai) csodatévő legendaként tisztelték a közép-angliai kisvárosban. Talán nem véletlenül. ","shortLead":"Egy nappal a leicesteri futballaréna parkolójában történt helikopter-baleset után megerősítették, hogy a helyi...","id":"20181029_leicester_city_VichaiSrivaddhanaprabha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bc3227-a5f6-4e05-8335-9f9469da713a","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_leicester_city_VichaiSrivaddhanaprabha","timestamp":"2018. október. 29. 11:22","title":"Leicester City: A thai tulajdonos csodát tett, de rajta nem tudtak segíteni a buddhista boncok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","shortLead":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","id":"20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71d9420-c56b-4a8c-85ce-6ccd796faab1","keywords":null,"link":"/elet/20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","timestamp":"2018. október. 28. 17:38","title":"Áram ütött agyon hét elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]