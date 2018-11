Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"November 1-jén a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok.","shortLead":"November 1-jén a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok.","id":"20181031_Hosszu_hetvege_valtozik_a_MAV_menetrendje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02fee57-5b74-4be7-a426-2fe4cce3aa4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Hosszu_hetvege_valtozik_a_MAV_menetrendje","timestamp":"2018. október. 31. 13:34","title":"Hosszú hétvége: változik a MÁV menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f278bc39-d041-4e47-9d69-d75a204f2c11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lemondta a Papp László Budapest Sportarénába tervezett koncertjét a 80. születésnapját ünneplő Rhoda Scott, aki korábban már több ízben is adott koncertet Magyarországon.","shortLead":"Lemondta a Papp László Budapest Sportarénába tervezett koncertjét a 80. születésnapját ünneplő Rhoda Scott, aki...","id":"20181031_Rhoda_Scott_budapesti_koncert_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f278bc39-d041-4e47-9d69-d75a204f2c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc89b3-ddfc-4bee-a6c5-cac564da1bbe","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Rhoda_Scott_budapesti_koncert_halasztas","timestamp":"2018. október. 31. 17:40","title":"Csúnyán elesett Rhoda Scott, elhalasztják budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a2b2c1-eb0b-48f6-bacd-a0f306c0614e","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ismerős, ahogy belép egy játékboltba, és szinte kiégeti a szemét a rózsaszín? Egy falnyi polc tele rikító pinkkel: babák, kiegészítők, ruhák. A rózsaszín kislánykultúra zsarnokian terelgeti a gyerekeket a külsőségek felé, de hogy milyen elementáris a hatása, azt a horror birodalmából érkezett figurával teszteltük: a vámpírral.","shortLead":"Ismerős, ahogy belép egy játékboltba, és szinte kiégeti a szemét a rózsaszín? Egy falnyi polc tele rikító pinkkel...","id":"20181031_A_pink_zsarnoksaga_avagy_hogy_kerul_a_vampir_a_babahazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3a2b2c1-eb0b-48f6-bacd-a0f306c0614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cada5b5d-a19c-4c76-ad45-c09553acd020","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_A_pink_zsarnoksaga_avagy_hogy_kerul_a_vampir_a_babahazba","timestamp":"2018. október. 31. 20:30","title":"A pink zsarnoksága, avagy hogy kerül a vámpír a babaházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üggyel kapcsolatban 20 embert kapcsoltak le az egész országra kiterjedő razzia során. ","shortLead":"Az üggyel kapcsolatban 20 embert kapcsoltak le az egész országra kiterjedő razzia során. ","id":"20181030_5000_euroert_adtak_az_allampolgarsagot_allami_tisztviselok_Bulgariaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518526aa-266f-4ccc-827e-7bd6a37a2ab3","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_5000_euroert_adtak_az_allampolgarsagot_allami_tisztviselok_Bulgariaban","timestamp":"2018. október. 30. 20:01","title":"5000 euróért adták az állampolgárságot állami tisztviselők Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd1aa48-e19f-4c56-9de3-afb5ed60d458","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Három világbajnoki címet szereztek azok a lányok, akinek a Ryanair milánói járatának törlése miatt kialakult zűrzavar miatt lettek súlyos gondjaik. Most újabb részleteket tudtunk meg: 13 órás buszút pizsamában, a konzulátus tétlensége és ellentmondó információi, csigatempóban haladó busz, háromórás késés volt a kalandjaik része.","shortLead":"Három világbajnoki címet szereztek azok a lányok, akinek a Ryanair milánói járatának törlése miatt kialakult zűrzavar...","id":"20181031_Pizsamaban_a_csigatempoban_erkezo_buszon__ujabb_reszletek_a_bergamoi_Ryanairesetrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdd1aa48-e19f-4c56-9de3-afb5ed60d458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7de225-5fea-4bd9-823f-11f23edded83","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Pizsamaban_a_csigatempoban_erkezo_buszon__ujabb_reszletek_a_bergamoi_Ryanairesetrol","timestamp":"2018. október. 31. 14:18","title":"Pizsamában a csigatempóban érkező buszon – újabb részletek a bergamói Ryanair-esetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8303cf1-118c-406b-9a50-84b5bc00e052","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Marco Börries már letett ezt-azt az asztalra, de lehet, hogy élete nagy dobása még csak most jön.","shortLead":"Marco Börries már letett ezt-azt az asztalra, de lehet, hogy élete nagy dobása még csak most jön.","id":"201834_kasszasikerre_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8303cf1-118c-406b-9a50-84b5bc00e052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c4ad2f-a2eb-4d97-857e-657498d2fb6b","keywords":null,"link":"/kkv/201834_kasszasikerre_keszul","timestamp":"2018. november. 01. 08:45","title":"A német Bill Gates az Apple üzleti modelljével készül aratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég bejelentette, hogy szükségellátás keretében minden, a szemétkáosszal érintett településről elviszi a hulladékot. Több mint egy óra múlva aztán jelezte, hogy új közleményt ad majd ki. ","shortLead":"A cég bejelentette, hogy szükségellátás keretében minden, a szemétkáosszal érintett településről elviszi a hulladékot...","id":"20181031_szemetszallitas_kommunalis_hulladek_zold_hid_katasztrofavedelem_szuksegellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371df28b-bd6e-4d50-be63-f39a64ccf5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetszallitas_kommunalis_hulladek_zold_hid_katasztrofavedelem_szuksegellatas","timestamp":"2018. október. 31. 08:34","title":"Teljes a zavar a szemétszállításban: visszavonta közleményét a Zöld Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt felcsúti polgármester és Homlok Zsolt üzletember konzorciumban nyerték el a Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely-vasútvonal villamosítását.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester és Homlok Zsolt üzletember konzorciumban nyerték el...","id":"20181031_Elkezdodott_Meszaros_Lorinc_es_veje_kozos_balatoni_vasutprojektje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c34f11-acc2-417d-b6ba-f593017a48d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Elkezdodott_Meszaros_Lorinc_es_veje_kozos_balatoni_vasutprojektje","timestamp":"2018. október. 31. 14:41","title":"Elkezdődött Mészáros Lőrinc és veje közös balatoni vasútprojektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]