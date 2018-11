Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54332d99-d498-4ffb-9b0b-d8d110de1d71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghalt vasárnap Katerina Handzjuk ukrán civil aktivista, akit júliusban öntöttek le savval a dél-ukrajnai Herszonban. Egy korábbi vizsgálati anyag szerint valamilyen ukrán rendőrségi, illetve állami szerv állhat a nő elleni támadás mögött.","shortLead":"Meghalt vasárnap Katerina Handzjuk ukrán civil aktivista, akit júliusban öntöttek le savval a dél-ukrajnai Herszonban...","id":"20181104_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ukran_civil_aktivista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54332d99-d498-4ffb-9b0b-d8d110de1d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77056c17-3167-4c5e-ac7c-907f06fa98e1","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ukran_civil_aktivista","timestamp":"2018. november. 04. 16:09","title":"Belehalt sérüléseibe a savval leöntött ukrán civil aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna biztonságának eleme, hogy megmarad tranzitországnak az orosz földgáz szállításában – hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár pénteken Varsóban, a lengyel-német kormányközi konzultációt követő sajtóértekezleten.","shortLead":"Ukrajna biztonságának eleme, hogy megmarad tranzitországnak az orosz földgáz szállításában – hangsúlyozta Angela Merkel...","id":"20181102_Merkel_Ukrajna_maradjon_meg_tranzitorszagnak_az_orosz_gaz_szallitasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14709789-27e1-4968-8f9a-b26bbaf96fc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Merkel_Ukrajna_maradjon_meg_tranzitorszagnak_az_orosz_gaz_szallitasaban","timestamp":"2018. november. 02. 20:14","title":"Merkel: Ukrajna maradjon meg tranzitországnak az orosz gáz szállításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ec7a81-b378-43c8-964b-e3ed13125ce3","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Politikusnak lenni egy külön szakma, ez Los Angelesben is kiderült. Munkatársunk az amerikai félidős választásokról jelentkezik.","shortLead":"Politikusnak lenni egy külön szakma, ez Los Angelesben is kiderült. Munkatársunk az amerikai félidős választásokról...","id":"20181103_Ez_kulonbozteti_meg_az_amerikai_politikusokat_Bajnai_Gordontol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ec7a81-b378-43c8-964b-e3ed13125ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db712c0-da1d-4657-8f6c-db8c4552463f","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Ez_kulonbozteti_meg_az_amerikai_politikusokat_Bajnai_Gordontol__video","timestamp":"2018. november. 03. 16:33","title":"Ez különbözteti meg az amerikai politikusokat Bajnai Gordontól - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae883b8-d3fe-4253-b112-b0cc68484dcf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Két dolog biztos jelenleg Németországban. Az egyik az, hogy a 13 éve a kancellári székben ülő Angela Merkel korábbi sikerei ellenére is vesztesként távozik majd a német politikai életből, a másik pedig az, hogy 2021-re tervezett visszavonulásáig még sok válságon úrrá kell lennie. Még akkor is, ha a politikai elemzők szerint a pártelnöki tisztet is otthagyó Merkel nem lesz „béna kacsa”. ","shortLead":"Két dolog biztos jelenleg Németországban. Az egyik az, hogy a 13 éve a kancellári székben ülő Angela Merkel korábbi...","id":"20181104_A_nemetek_mar_latjak_hogy_felfordulas_jon_csak_azt_nem_tudjak_mekkora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae883b8-d3fe-4253-b112-b0cc68484dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5f2df7-b84d-4233-845f-5cfa867ba821","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_A_nemetek_mar_latjak_hogy_felfordulas_jon_csak_azt_nem_tudjak_mekkora","timestamp":"2018. november. 04. 18:00","title":"A németek már látják, hogy felfordulás jön, csak azt nem tudják, mekkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac49ba1-e742-4125-a771-2534f73bad08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181104_Igy_kelt_at_tobb_szaz_kacsa_az_utakon_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ac49ba1-e742-4125-a771-2534f73bad08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09f842e-538f-4f83-b389-ac9b7216aa39","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Igy_kelt_at_tobb_szaz_kacsa_az_utakon_video","timestamp":"2018. november. 04. 10:52","title":"Így kelt át több száz kacsa a forgalmas úton - és csak három botos ember irányította őket (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","shortLead":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","id":"20181104_burger_king_hazhozszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d487046-a857-4ef7-bd42-8b2ac2265826","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_burger_king_hazhozszallitas","timestamp":"2018. november. 04. 08:44","title":"Olyan autósokkal reklámoz a Burger King, akik belehajtottak egy-egy éttermükbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új sorozata indul a legendás tévésnek. David Attenborough-nak megvan a véleménye a klímaváltozásról.","shortLead":"Új sorozata indul a legendás tévésnek. David Attenborough-nak megvan a véleménye a klímaváltozásról.","id":"20181104_Attenborough_Unalmas_ha_mindig_a_vilagvegevel_riogatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c38d341-32ee-430f-9076-129e11344248","keywords":null,"link":"/kultura/20181104_Attenborough_Unalmas_ha_mindig_a_vilagvegevel_riogatunk","timestamp":"2018. november. 04. 10:12","title":"Attenborough: Unalmas, ha mindig a világvégével riogatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a883fe8-da6a-4b1e-9af3-bffa389580ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíriai kormányerők lőtték pénteken az idlíbi demilitarizált ütközőövezetet, az ágyúzásban legkevesebb nyolc ember életét vesztette.","shortLead":"Szíriai kormányerők lőtték pénteken az idlíbi demilitarizált ütközőövezetet, az ágyúzásban legkevesebb nyolc ember...","id":"20181102_Az_eddigi_legsulyosabb_tamadas_az_idlibi_demilitarizalt_utkozoovezet_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a883fe8-da6a-4b1e-9af3-bffa389580ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097d84a2-7c6f-4a05-a68e-73e694e6530a","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Az_eddigi_legsulyosabb_tamadas_az_idlibi_demilitarizalt_utkozoovezet_ellen","timestamp":"2018. november. 02. 21:33","title":"Az eddigi legsúlyosabb támadás az idlíbi demilitarizált ütközőövezet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]