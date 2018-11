Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cdf2177-21b6-4e4d-ab71-3262c7d2ba3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Összesen heten kaptak most ilyen díjat.","shortLead":"Összesen heten kaptak most ilyen díjat.","id":"20181105_Fekete_Gyorgy_is_a_Nemzet_Muvesze_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cdf2177-21b6-4e4d-ab71-3262c7d2ba3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4358777c-8306-4b96-bafa-584fd59e7bad","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Fekete_Gyorgy_is_a_Nemzet_Muvesze_lett","timestamp":"2018. november. 05. 12:01","title":"Fekete György is a \"Nemzet Művésze\" lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","shortLead":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","id":"20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f074f7d-b821-44aa-9b8f-5e8152f1be5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","timestamp":"2018. november. 04. 18:44","title":"Ne ijedjünk meg: hétfőn országszerte „morgató” szirénapróbát tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kissé mérséklődik az ilyenkor szokatlan meleg, de jövő héten is marad a kellemes, 20 fok közeli hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.","shortLead":"Kissé mérséklődik az ilyenkor szokatlan meleg, de jövő héten is marad a kellemes, 20 fok közeli hőmérséklet - derül ki...","id":"20181104_Marad_a_novemberi_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c01097-804a-46d9-95b7-a361665a794c","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Marad_a_novemberi_szeptember","timestamp":"2018. november. 04. 14:59","title":"Marad a novemberi szeptember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két évtizeddel a lánycsapat felbomlása után, a britek koronázatlan popkirálynői reuniont ünnepelnek. Egy valakit kivéve: Victoria Beckham már nem Spice Girl. ","shortLead":"Két évtizeddel a lánycsapat felbomlása után, a britek koronázatlan popkirálynői reuniont ünnepelnek. Egy valakit...","id":"20181105_Jovore_turnezik_a_Spice_Girls_de_egy_valaki_hianyzik_a_csapatbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee25e8d1-9f60-46b6-826c-fc284f391dc1","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Jovore_turnezik_a_Spice_Girls_de_egy_valaki_hianyzik_a_csapatbol","timestamp":"2018. november. 05. 16:31","title":"Jövőre turnézik a Spice Girls, de egyvalaki hiányzik a csapatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f560a8-9dcb-4265-87e0-002361f5676c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeri a viccet, amikor a ló bemegy a kocsmába? Pedig nem is csak vicc.","shortLead":"Ismeri a viccet, amikor a ló bemegy a kocsmába? Pedig nem is csak vicc.","id":"20181104_Ilyen_egy_igazi_pesti_talponalLO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f560a8-9dcb-4265-87e0-002361f5676c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca121ad0-850d-4250-b322-4e877f991255","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Ilyen_egy_igazi_pesti_talponalLO","timestamp":"2018. november. 04. 19:34","title":"Ilyen egy igazi pesti talponálLÓ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c263c10-f07f-4f09-8246-ece71a38cbe5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Párizsban a három Michelin-csillagos Abeille étterem már három éve meghirdette a háborút a bifsztek ellen. Dîners 100% Green, Afternoon Tea vegan – Christophe Moret mester ezekkel az akciókkal kezdte, és mára rengeteg követőre talált.\r

","shortLead":"Párizsban a három Michelin-csillagos Abeille étterem már három éve meghirdette a háborút a bifsztek ellen. Dîners 100...","id":"20181105_Az_eltuno_bifsztek_nyomaban_vegkepp_bucsut_vesz_az_elit_a_marhasulttol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c263c10-f07f-4f09-8246-ece71a38cbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb93312-8d78-444f-b95c-e40329ae2747","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Az_eltuno_bifsztek_nyomaban_vegkepp_bucsut_vesz_az_elit_a_marhasulttol","timestamp":"2018. november. 05. 12:46","title":"Mi lesz, ha végképp búcsút vesz az elit a marhasülttől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebdb1e3-9057-433e-896f-0c751cd2ccb8","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","timestamp":"2018. november. 05. 15:18","title":"\"Ellenség lesz mindenki, aki kételkedni mer\" – új dallal jelentkezett Bródy János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Németh Szilárd beszélt még Sorosról, Soros-pénzekről és Soros György csíkzsebéről is.","shortLead":"Németh Szilárd beszélt még Sorosról, Soros-pénzekről és Soros György csíkzsebéről is.","id":"20181106_A_Fidesz_Polttal_vizsgaltatja_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15200c29-c196-46fd-acec-c127807a3d84","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_A_Fidesz_Polttal_vizsgaltatja_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","timestamp":"2018. november. 06. 11:58","title":"A Fidesz Polttal vizsgáltatja a Migration Aid párttá alakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]