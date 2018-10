Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nem telhet el úgy hét, hogy az ország legsikeresebb vállalkozója nyertes tender nélkül maradjon. Mészáros Lőrincék 2,3 milliárdért fogják javítani a vízminőséget

Egy friss tanulmány szerint az autóiparban 2030-ra teljesen átalakulhat a munkaerőpiac, felgyorsulnak a fejlesztések és a személyautók is komoly változáson mennek keresztül.

Sokan elveszítik állásukat az autóiparban, mások viszont örülhetnek

Nem feltétlenül ördögtől való a költségvetési támogatások összekapcsolása a pénzügyi rendszerrel. Csak éppen meglehetősen kockázatos. Vélemény. A lakástakarékok vége: gyanús az indoklás

A döntés következtében a japán gyártók közül hamarosan már csak a Mazda árul majd Európában öngyulladós motorú típusokat.

Dízelstop: a Suzuki és a Mitsubishi is leszámol a gázolajos motorokkal

Míg a fővárosban inkább látszatintézkedések zajlanak, a gödöllői rendőrök nem tétlenkedtek. 30 napos elzárást kértek a férfira, akit a bíróság végül figyelmeztetésben részesített.

Gödöllőn ítélték el az első hajléktalant

Németországból hoztak be autókat Magyarországra, majd úgy intézték a papírokat, hogy ne kelljen adót fizetni.

Hatszázmillió forint adót felejtett el befizetni két autókereskedő

"Olyan országban szeretnénk élni, kutatni, tanítani, amely nem ellenségnek, hanem értéknek tekinti a magyar tudományos intézetekben és műhelyekben folyó munkát." Az ELTE Társadalomtuományi Karának doktoranduszai közül tiltakozik kéttucatnyi a genderszak megszüntetése ellen.

"Netán egész egyetemek jutnak hasonló sorsra" – doktoranduszok tiltakoznak a genderszak megszüntetése ellen

Károsnak és a tanszabadság, egyetemi autonómia megsértésének tartja a CEU a genderszak most már hivatalos megszüntetését. A kapsolódó kurzusokat az egyetem folytatja más keretek közt.

CEU: a genderszak törlése a tanszabadság megsértése