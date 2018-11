Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Új lapkakészlet került az idei iPad Próba, és a legfrissebb benchmark azt mutatja, jól összerakta az Apple az áramkört. Különösen a grafikus chip remekel. 2018. november. 07. 12:03 Ez már egy komplett számítógép? Rekordokat dönt, olyan erős az új iPad Pro Ez a legmagasabb összegű emberminiszteri támogatás az NKA-n keresztül októberben. 2018. november. 05. 20:22 Kásler 25 milliót ad Demjén szuperkoncertjére De pénzt nem kap érte. 2018. november. 05. 20:36 Lázárt sem hagyták az út szélén, egy kormánybiztosságot is kapott Biztonságosnak tartja a Google a nemrégiben bemutatott kijelzős okoshangszórót, a Google Home Hubot is, ám egy ismert fehérkalapos hacker erről másként vélekedik. 2018. november. 07. 15:03 Még a hackert is sokkolta a Google otthoni okosságának sebezhetősége Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster Scruggs. 2018. november. 06. 12:35 Liam Neeson és Tom Waits is odacsap a legújabb Coen-westernben Marko Nikolic vezetőedző szerint bár matematikailag jó lenne a döntetlen is, a Vidi FC csütörtökön a győzelemért száll harcba a PAOK elleni mérkőzésen az Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában. 2018. november. 07. 17:03 Győzelemre készül a Vidi a PAOK ellen A november végén tartandó esemény legfontosabb eleme az a 30 órás fejlesztői verseny (hackathon), melynek során a közép-kelet-európai régió 100 legtehetségesebb fintech fejlesztő startupja méri össze tudását. A verseny főnyereménye egy 25 ezer euró értékű befektetés és garantált bejutás az MKB Fintechlab következő nemzetközi inkubációs programjába. 2018. november. 06. 14:03 30 óra alatt lehet 8 millió forintot keresni az MKB fejlesztői versenyén A magyarok 90 százalékának nincs végrendelete, aki pedig rögzítené végakaratát, nincs tisztában a végrendelkezés szabályaival — derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített online felmérésből. Sok a tévhit a szóbeli végrendelkezéssel és az öröklésből való kitagadással kapcsolatban is. 2018. november. 06. 12:37 Kevesen és helytelenül végrendelkeznek a magyarok