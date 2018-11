Toroczkai László pártelnök hangsúlyozta, ezzel, Dúró Dórával együtt, a korábbi egy helyett immáron négyen képviselik a törvényhozásban politikájukat, amelynek lényege, hogy "a nemzet az első, a nemzet érdekeit semmilyen magánérdek oltárán fel nem áldozzuk".

A három egykori jobbikos politikus közül Volner János az eseményen társai nevében is szólva kijelentette: az igazi Jobbikot keresik, egy olyan professzionálisan működő, nemzeti értékrendet követő, jobboldali pártot szeretnének a jövőben építeni, amely alkalmas lesz arra, hogy Magyarországon egy reális kormányzati alternatívát tudjon a Fidesz rendszerével szemben nyújtani.

Ahogy a tárgyalások megkezdéséről szóló sajtótájékoztatón, most is elmondta Volner, hogy e lépésük "nem volt előre elrendeltetett", de a Mi Hazánkhoz csatlakozott a Jobbikban korábban aktívan politizáló nemzeti értékrendet vallók többsége is, sok olyannal együtt, aki korábban nem választott pártot magának; "most már itt van a legtöbb barátunk és szövetségesünk, kipróbált harcostársunk" – fogalmazott.

Hozzátette: az értékrendek és a szervezetépítési-stratégiai elképzelések is összhangban vannak, majd hangsúlyozta, a parlament legszegényebb pártjához csatlakoznak, amelynek oligarchája sincs, és nem is lesz. Kijelentette, hogy, se helyi, se országos szinten nem fognak együttműködni "a bukott baliberális oldal pártjaival".

Önállóan szeretnénk saját utunkat járni – magyarázta, és arról is beszélt, hogy szerinte a jelenlegi ellenzéki pártok megélhetési politizálást folytatnak, holott az eredményesség azon múlik, meg tudják-e szólítani a Fidesz szavazóit, reális politikai alternatívát kínálva nekik.

Volner Jánost – 17 támogató, négy ellenző és három tartózkodó voks mellett – október 5-én zárta ki soraiból a Jobbik-frakció. Emiatti tiltakozásul lépett ki a képviselőcsoportból Apáti István és Fülöp Erik. Mindannyiuk ellen fegyelmi eljárás indult, amiért nem adták vissza országgyűlési képviselői mandátumukat. A következő másfél hétben mindhárman kiléptek a Jobbikból.