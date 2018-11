Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi autóval egy bevásárlóközpont épületének hajtott, majd több embert megkéselt. Egy áldozata meghalt.","shortLead":"Egy férfi autóval egy bevásárlóközpont épületének hajtott, majd több embert megkéselt. Egy áldozata meghalt.","id":"20181109_melbourne_tamadas_keseles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c81f21d-d3ff-497b-81a8-a550e16509fd","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_melbourne_tamadas_keseles","timestamp":"2018. november. 09. 09:07","title":"Késes támadás Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b988f88-f141-445e-a68b-9a6c0e27b760","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50 millió dollárra perlik a Sabrina készítőit, akik szerintük lemásolták kecskeistenes szobrukat.","shortLead":"50 millió dollárra perlik a Sabrina készítőit, akik szerintük lemásolták kecskeistenes szobrukat.","id":"20181109_A_Satani_Templom_perelte_be_a_boszorkanyos_sorozat_keszitoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b988f88-f141-445e-a68b-9a6c0e27b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c12a328-7a31-4a6c-9ca0-24adfef749e2","keywords":null,"link":"/elet/20181109_A_Satani_Templom_perelte_be_a_boszorkanyos_sorozat_keszitoit","timestamp":"2018. november. 09. 10:45","title":"A Sátáni Templom beperelte a boszorkányos sorozat készítőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ce7035-aa8d-420e-bf7a-b0211e9f25c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába maradt valaki ugyanolyan rokkantsági állapotú, jobb értékelést kapott, emiatt megvonhatták a rokkantsági ellátása nagy részét – mondta ki az Alkotmánybíróság. Most ennek vége lehet.","shortLead":"Hiába maradt valaki ugyanolyan rokkantsági állapotú, jobb értékelést kapott, emiatt megvonhatták a rokkantsági ellátása...","id":"20181109_Kimondta_az_Alkotmanybirosag_jogellenesen_vette_el_a_kormany_a_rokkantnyugdijakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ce7035-aa8d-420e-bf7a-b0211e9f25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc816b97-f3b3-40ae-9ea8-00615368a077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Kimondta_az_Alkotmanybirosag_jogellenesen_vette_el_a_kormany_a_rokkantnyugdijakat","timestamp":"2018. november. 09. 11:34","title":"Kimondta az Alkotmánybíróság: jogellenesen vette el a kormány a rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan lejár az egyéves haladék, kötelező lesz minden céges adóügyet a Cégkapun keresztül intézni.","shortLead":"Hamarosan lejár az egyéves haladék, kötelező lesz minden céges adóügyet a Cégkapun keresztül intézni.","id":"20181109_Figyelmeztet_a_NAV_vege_a_haladeknak_kotelezo_lesz_a_Cegkaput_hasznalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae42a461-283a-46da-9392-7243f385e97e","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Figyelmeztet_a_NAV_vege_a_haladeknak_kotelezo_lesz_a_Cegkaput_hasznalni","timestamp":"2018. november. 09. 10:12","title":"Figyelmeztet a NAV: vége a haladéknak, kötelező lesz a Cégkaput használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5305077-ea35-4936-830b-9ad1fb187678","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas francia zeneszerző 86 éves volt.","shortLead":"Az Oscar-díjas francia zeneszerző 86 éves volt.","id":"20181108_Meghalt_Francis_Lai_a_Love_Story_zeneszerzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5305077-ea35-4936-830b-9ad1fb187678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097fc536-074e-41d8-b290-0144a6ab4de8","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_Francis_Lai_a_Love_Story_zeneszerzoje","timestamp":"2018. november. 08. 14:15","title":"Meghalt Francis Lai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7df4c5-889b-4edc-953c-e0970a8019b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Ujra_eladta_a_sirkoves_a_temetokbol_lopott_vazakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7df4c5-889b-4edc-953c-e0970a8019b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c5ee6f-3751-43b4-999b-1ddf6207e7db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Ujra_eladta_a_sirkoves_a_temetokbol_lopott_vazakat","timestamp":"2018. november. 09. 14:44","title":"Újra eladta a sírköves a temetőkből lopott vázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bce5-55ac-4f6f-9bdf-d74eaef4fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szeged-csanádi megyéspüspök korábban azzal az indokkal tiltotta le a beszélgetést, hogy a kérdések „nem aktuálisak”.","shortLead":"A szeged-csanádi megyéspüspök korábban azzal az indokkal tiltotta le a beszélgetést, hogy a kérdések „nem aktuálisak”.","id":"20181108_Szamomra_az_ugynokmult_sosem_volt_kerdes__megis_kozli_a_KissRigoval_keszult_letiltott_interjut_a_Magyar_Hang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b606bce5-55ac-4f6f-9bdf-d74eaef4fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ed3495-e7a0-43ab-afa7-ebe0625d8b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Szamomra_az_ugynokmult_sosem_volt_kerdes__megis_kozli_a_KissRigoval_keszult_letiltott_interjut_a_Magyar_Hang","timestamp":"2018. november. 08. 10:18","title":"„Számomra az ügynökmúlt sosem volt kérdés” – mégis közli a Kiss-Rigóval készült letiltott interjút a Magyar Hang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt agrárattasé valóságos vízumgyárat működtetett, és kétszer is megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, de a hatóságok szerint nem bizonyítható, hogy bűncselekményt követett el.","shortLead":"A volt agrárattasé valóságos vízumgyárat működtetett, és kétszer is megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, de...","id":"20181109_Egyetlen_gyanusitottat_sem_hallgattak_ki_Kiss_Szilard_ugyeben_mielott_lezartak_a_nyomozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310c34b7-138c-4828-80a0-b7ce0ac5d41d","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Egyetlen_gyanusitottat_sem_hallgattak_ki_Kiss_Szilard_ugyeben_mielott_lezartak_a_nyomozast","timestamp":"2018. november. 09. 14:39","title":"Ki sem hallgatták Kiss Szilárdot, mielőtt lezárták az ellene indult nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]