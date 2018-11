Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik vezette győzelemre csapatát, a Lieferinget az Innsbruck elleni bajnokin.","shortLead":"Szoboszlai Dominik vezette győzelemre csapatát, a Lieferinget az Innsbruck elleni bajnokin.","id":"20181110_mesterharmas_szoboszlai_dominik_osztrak_masodosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f60cc99-f28c-475c-b0dc-91e76f88edb8","keywords":null,"link":"/sport/20181110_mesterharmas_szoboszlai_dominik_osztrak_masodosztaly","timestamp":"2018. november. 10. 14:52","title":"Triplázott a magyar futball nagy ígérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy elkötelezett keresztény közösség hírlevelében szerepelt volna egy olasz menekültsegítő nő története, de a magyar változatba inkább egy másik, politikailag semleges esetet választottak. Ennek ellenére úgy évlik, nagy a baj, ha ma keresztények körében nem lehet nyugodt szívvel leírni a menekült szót.","shortLead":"Egy elkötelezett keresztény közösség hírlevelében szerepelt volna egy olasz menekültsegítő nő története, de a magyar...","id":"20181110_Nem_merte_leirni_egy_hirlevelben_a_menekult_szot_egy_kereszteny_kozosseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f270553-4c74-4d84-83cb-37e43ce5ef08","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Nem_merte_leirni_egy_hirlevelben_a_menekult_szot_egy_kereszteny_kozosseg","timestamp":"2018. november. 10. 14:14","title":"Nem merte leírni egy hírlevélben a \"menekült\" szót egy keresztény közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3247a782-b763-4d28-a569-155512747736","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely János megint amellett foglalt állást, hogy odafigyeléssel és tisztelettel kell foglalkozni a hajléktalanokkal. ","shortLead":"Székely János megint amellett foglalt állást, hogy odafigyeléssel és tisztelettel kell foglalkozni a hajléktalanokkal. ","id":"20181112_A_hajlektalanok_segitese_mellett_ervel_a_szombathelyi_puspok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3247a782-b763-4d28-a569-155512747736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f74578-141d-4b44-99d9-074e3c0c3dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_A_hajlektalanok_segitese_mellett_ervel_a_szombathelyi_puspok","timestamp":"2018. november. 12. 11:54","title":"A hajléktalanok segítése mellett érvel a szombathelyi püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7c86-8259-4e0f-9a52-c5f2b3f4c1e6","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Simon Anholt független politikai tanácsadó és országmárka szakértő, a Good Country Index, vagyis a jó ország index létrehozója. Azt vizsgálja, mitől jó egy ország, vagyis mennyivel járulnak hozzá a nemzetek a Föld és a társadalom hosszú távú fennmaradásához. Kedden Budapesten tart előadást a TEDxDanubia 2018 szervezésében. Kérdéseinkre írásban válaszolt.","shortLead":"Simon Anholt független politikai tanácsadó és országmárka szakértő, a Good Country Index, vagyis a jó ország index...","id":"20181112_A_populizmus_bolondsag_es_hosszu_tavon_nem_mukodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=499c7c86-8259-4e0f-9a52-c5f2b3f4c1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8f6578-5c78-41a1-beab-fdc88da285cd","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_A_populizmus_bolondsag_es_hosszu_tavon_nem_mukodik","timestamp":"2018. november. 12. 10:48","title":"\"A populizmus bolondság, és hosszú távon nem működik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57471575-f0ec-490b-ac5e-2dfb329a5a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18 éves Gyalog Milán három társával vesztette életét Székkutas határában, amikor az autót vezető férfi kikerülte a lecsukott fénysorompót.","shortLead":"A 18 éves Gyalog Milán három társával vesztette életét Székkutas határában, amikor az autót vezető férfi kikerülte...","id":"20181110_Rallystarsai_bucsuztattak_a_18_eves_fiut_aki_egy_vasuti_atjaroban_halt_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57471575-f0ec-490b-ac5e-2dfb329a5a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b888841-cc0d-499a-ba25-01c7675f5896","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Rallystarsai_bucsuztattak_a_18_eves_fiut_aki_egy_vasuti_atjaroban_halt_meg","timestamp":"2018. november. 10. 19:37","title":"Ralis társai búcsúztatták a 18 éves fiút, aki egy vasúti átjáróban halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e79cb3f-adfe-4e8b-b665-4bd8065b991f","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az öncenzúrához tudni kéne, milyen műveket vár el a hatalom, mihez kell igazodni – mondja Király Levente, aki a Corvina főszerkesztője és maga is költő. Szerinte egyelőre csak a rombolás látszik, építkezni lényegesen nehezebb is lenne. Király ugyanakkor figyelmezteti a kánont bütykölőket, hogy a mostaninál sokkal nagyobb erővel és kíméletlenséggel vitt kommunista kultúrpolitika is hatástalan maradt az olvasók ítéletével szemben. Az Ady Endre publicisztikáit kötetbe rendező szakemberrel a nagy költő síron túli támadásairól is beszéltünk.","shortLead":"Az öncenzúrához tudni kéne, milyen műveket vár el a hatalom, mihez kell igazodni – mondja Király Levente, aki a Corvina...","id":"20181110_ady_endre_orban_kormany_prohle_gergely_szakacs_arpad_kulturharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e79cb3f-adfe-4e8b-b665-4bd8065b991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a5ae55-6f9a-427c-bb5f-28ef944c72ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_ady_endre_orban_kormany_prohle_gergely_szakacs_arpad_kulturharc","timestamp":"2018. november. 10. 15:00","title":"\"Hol van az antibrüsszelista fidesznyik teoretikus, aki megmondja, mi a művészet?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának azokra, akik cipészmesterségre adják a fejüket. Már csak az a kérdés, honnan is lehetne azt megtanulni.","shortLead":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának...","id":"20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10674d7b-59f6-4056-ba34-1521d30a7614","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","timestamp":"2018. november. 12. 11:30","title":"\"Nekem rengeteg cipőt csinált az uram, de az övé mindig lyukas volt\" – két összefonódó cipészdinasztia múltja és jelene ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","shortLead":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","id":"20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a70560-f580-4b67-b600-b03422acf40c","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","timestamp":"2018. november. 11. 13:50","title":"A bokszszövetség szerint nem vezetői felelnek a több százmilliós hiányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]