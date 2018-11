Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","shortLead":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","id":"20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaedce-8b17-4caf-a2d4-50a729ef7894","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","timestamp":"2018. november. 12. 10:38","title":"Porig égett háza előtt szelfizett Gerard Butler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Manchester City 3-1-re győzött a vendég Manchester United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnapi rangadóján. Mourinho szerint csapata több hibát vétett. ","shortLead":"A címvédő Manchester City 3-1-re győzött a vendég Manchester United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának...","id":"20181111_A_City_nyerte_a_manchesteri_derbit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d31f76d-c0dd-4982-a643-7a87aed6afaf","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_City_nyerte_a_manchesteri_derbit","timestamp":"2018. november. 11. 19:52","title":"A City nyerte a manchesteri derbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b39c05-0815-411d-8512-ee1f8e96e8fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dudor volt a jégen, biztonsági okokból lefújták az esti meccset. A szövetség szerint elfogadhatatlan, hogy így történt.","shortLead":"Dudor volt a jégen, biztonsági okokból lefújták az esti meccset. A szövetség szerint elfogadhatatlan, hogy így történt.","id":"20181110_magyar_jegkorong_szovetseg_elmaradt_hokimeccs_jeghiba_tuskecsarnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b39c05-0815-411d-8512-ee1f8e96e8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719136cd-556c-451b-b3ae-ba8f4a73522a","keywords":null,"link":"/sport/20181110_magyar_jegkorong_szovetseg_elmaradt_hokimeccs_jeghiba_tuskecsarnok","timestamp":"2018. november. 10. 14:18","title":"Felhúzta magát a szövetség az elmaradt hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tuza-Ritter Bernadett filmje, az Egy nő fogságban a modern kori rabszolgatartásról szól.","shortLead":"Tuza-Ritter Bernadett filmje, az Egy nő fogságban a modern kori rabszolgatartásról szól.","id":"20181110_Magyar_alkotas_is_van_az_Europai_Filmdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5868341a-edca-486f-8271-99902b4f3221","keywords":null,"link":"/kultura/20181110_Magyar_alkotas_is_van_az_Europai_Filmdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2018. november. 10. 16:23","title":"Magyar alkotás is van az Európai Filmdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 százalékkal nőtt az építőipar termelése egy év alatt, de már sokkal kevesebb új szerződést kötnek.","shortLead":"25 százalékkal nőtt az építőipar termelése egy év alatt, de már sokkal kevesebb új szerződést kötnek.","id":"20181112_Hasit_a_magyar_epitoipar_de_mar_kozelit_a_szaguldas_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31457fca-b073-40f2-be56-e9bcff4f5062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Hasit_a_magyar_epitoipar_de_mar_kozelit_a_szaguldas_vege","timestamp":"2018. november. 12. 09:43","title":"Hasít a magyar építőipar, de már közelít a száguldás vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181112_Orban_Viktor_Amerika_migracio_gyerekvallalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb462287-b17f-4f4e-850f-aafb3be4d2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Orban_Viktor_Amerika_migracio_gyerekvallalas","timestamp":"2018. november. 12. 12:28","title":"\"Az Orbán Viktor nevével fémjelzett ötlet Amerikában forradalminak számít\" – hirdeti az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az óbudai polgármester már közel másfél éve bejelentette, kamerákat szerelnek a gyorshajtók miatt tavaly halálos baleseteknek is helyszínéül szolgáló Szentendrei utra, illetve a Váci útra is. A két útra két irányba összesen három kamera kerül majd ki.","shortLead":"Az óbudai polgármester már közel másfél éve bejelentette, kamerákat szerelnek a gyorshajtók miatt tavaly halálos...","id":"20181110_Most_mar_tenyleg_bekameraznak_a_ket_gyorshajtoktol_hemzsego_budapesti_utat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6005896-ff6e-4e44-9d39-7d683b088bf1","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Most_mar_tenyleg_bekameraznak_a_ket_gyorshajtoktol_hemzsego_budapesti_utat","timestamp":"2018. november. 10. 15:12","title":"Most már tényleg bekameráznák a két gyorshajtóktól hemzsegő budapesti utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyre több hollywoodi sztár otthona ég le, Martin Sheen viszont épségben előkerült.","shortLead":"Egyre több hollywoodi sztár otthona ég le, Martin Sheen viszont épségben előkerült.","id":"20181112_Miley_Cyrus_haza_is_leegett_Neil_Young_pedig_duhodten_szidta_Trumpot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57fa240-0919-4ad1-b186-349dadd3054d","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Miley_Cyrus_haza_is_leegett_Neil_Young_pedig_duhodten_szidta_Trumpot","timestamp":"2018. november. 12. 09:51","title":"Miley Cyrus háza is leégett, Neil Young dühödten szidta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]