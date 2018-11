Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35fb2df3-39b4-4e29-80ab-9d1ef7930909","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A valaha talált legapróbb emberszabású majomfaj fosszíliájára bukkantak Kenyában amerikai kutatók. ","shortLead":"A valaha talált legapróbb emberszabású majomfaj fosszíliájára bukkantak Kenyában amerikai kutatók. ","id":"20181111_kenya_rugen_hegy_apro_emberszabasu_majom_simiolus_minutus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35fb2df3-39b4-4e29-80ab-9d1ef7930909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8be10d-cb2a-4360-94ec-654bb59e7f08","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_kenya_rugen_hegy_apro_emberszabasu_majom_simiolus_minutus","timestamp":"2018. november. 11. 13:03","title":"Megtalálták a világ talán legapróbb majmának maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0527a8a-cd23-44d7-b609-cfe14ac7d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tavalyi ügy nyomozását zárta le a rendőrség.","shortLead":"Egy tavalyi ügy nyomozását zárta le a rendőrség.","id":"20181111_Birosag_ele_kerulhet_az_a_ferfi_aki_hetven_kesszurassal_gyilkolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0527a8a-cd23-44d7-b609-cfe14ac7d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4ee06a-6832-4561-8dab-d4717d69ed06","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Birosag_ele_kerulhet_az_a_ferfi_aki_hetven_kesszurassal_gyilkolt","timestamp":"2018. november. 11. 11:40","title":"Bíróság elé kerülhet az a férfi, aki hetven késszúrással gyilkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5c727c-218a-4ebf-99ad-5f8c8e443cf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden vendég adatait rögzíthetik a szálláshelyeknél, kimondta az Alkotmánybíróság, hogy a kormány jogellenesen vette el a rokkantnyugdíjakat, Varga Mihály szerint nem sikerült elég gyorsan megszünteti a lakástakarékok támogatását. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Minden vendég adatait rögzíthetik a szálláshelyeknél, kimondta az Alkotmánybíróság, hogy a kormány jogellenesen vette...","id":"20181111_Es_akkor_a_NAV_tudni_fogja_hogy_kivel_mikor_es_hol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb5c727c-218a-4ebf-99ad-5f8c8e443cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e880b28-3068-4d56-b310-c47291fa8de1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181111_Es_akkor_a_NAV_tudni_fogja_hogy_kivel_mikor_es_hol","timestamp":"2018. november. 11. 07:00","title":"És akkor a NAV és a rendőrség is tudni fogja, hogy ön kivel, mikor és hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","shortLead":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","id":"20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244c8ff5-3e85-46a5-90a1-33e258f903f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","timestamp":"2018. november. 11. 13:01","title":"Több milliós búcsúajándék Péceltől a lemondott alpolgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1557506e-6925-4f20-baf6-ec7c5aefb8bd","c_author":"Index","category":"vilag","description":"A Fidesz-KDNP jelöltje, Horváth Ádám lett a XVI. kerületi 2. választókerület önkormányzati képviselője, 57-36 százalékra legyőzte a Momentum jelöltjét - írta az Index. ","shortLead":"A Fidesz-KDNP jelöltje, Horváth Ádám lett a XVI. kerületi 2. választókerület önkormányzati képviselője, 57-36...","id":"20181111_A_XVI_keruletben_is_a_Fidesz_gyozott_ott_a_Momentum_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1557506e-6925-4f20-baf6-ec7c5aefb8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fd504c-2761-4222-972e-ce1edd746821","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_A_XVI_keruletben_is_a_Fidesz_gyozott_ott_a_Momentum_ellen","timestamp":"2018. november. 11. 21:57","title":"A XVI. kerületben is a Fidesz győzött, ott a Momentum ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bda6fb1-eba1-4962-a4f9-539cd125fe47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"December 13-ig lehet szavazni.","shortLead":"December 13-ig lehet szavazni.","id":"20181111_Szaporodas_utan_szivarvanyszinben_pompazik_most_az_ev_hala_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bda6fb1-eba1-4962-a4f9-539cd125fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9fe0fa-7689-4503-aa7e-190516ce9962","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_Szaporodas_utan_szivarvanyszinben_pompazik_most_az_ev_hala_lehet","timestamp":"2018. november. 11. 10:40","title":"Szaporodás után szivárványszínben pompázik, most az év hala lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9ff8bf-0f11-4164-9370-3bf43708df95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetben arra kérik a felhasználókat, hogy kattintsanak a levélben szereplő linkre, és ott adják meg személyes adataikat. Ne tegyen így.","shortLead":"Az üzenetben arra kérik a felhasználókat, hogy kattintsanak a levélben szereplő linkre, és ott adják meg személyes...","id":"20181112_Adovisszateritest_igerve_kuldenek_emaileket_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca9ff8bf-0f11-4164-9370-3bf43708df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9e16bc-7d4a-462f-8307-36a91baa9fc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_Adovisszateritest_igerve_kuldenek_emaileket_csalok","timestamp":"2018. november. 12. 17:47","title":"Adóvisszatérítést ígérve küldenek e-maileket csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sánta Lászlót két férfi többször megütötte egy szórakozóhelyen egy szeptemberi hajnalon, mert valamit mondott egy nőnek. A rendőrök az egyik férfit a napokban elfogták, társa hétfőn adta föl magát.","shortLead":"Sánta Lászlót két férfi többször megütötte egy szórakozóhelyen egy szeptemberi hajnalon, mert valamit mondott...","id":"20181112_Feladta_magat_a_ferfi_aki_megverte_a_Madach_Szinhaz_szineszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d386e7-3d6b-4677-b173-49ed2b0dae83","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Feladta_magat_a_ferfi_aki_megverte_a_Madach_Szinhaz_szineszet","timestamp":"2018. november. 12. 16:47","title":"Feladta magát a férfi, aki megverte a Madách Színház színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]